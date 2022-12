Waste2Wear et C&A China évoquent le changement ensemble

French German

SHANGHAI, Chine, 15 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- C&A China est l'un des détaillants les plus endurants et novateurs dans le secteur du prêt-à-porter à l'échelle mondiale. Waste2Wear est un pionnier primé du développement durable qui s'est illustré en transformant des déchets de plastique en de jolis tissus et vêtements. Ensemble, ils sont fiers d'annoncer une nouvelle gamme durable d'articles de mode automne/hiver pour hommes et femmes conçus à partir de bouteilles de plastique recyclé de Waste2Wear. Les vêtements d'hiver, à la fois doux, extensibles et confortables, comprennent des pulls, des pantalons de survêtement, des sweatshirts à capuche, des vestes et des manteaux idéaux pour le temps froid. Prenez la décision réfléchie de protéger notre planète en choisissant des produits de la collection Wear the Change .



Pour prouver l'authenticité de sa revendication, toute la collection C&A China est soutenue par la blockchain multiprimée de Waste2Wear* qui est traçable et transparente à chaque étape. Ceci est réalisé au moyen de la pose d'un QR code sur chaque article, permettant d'en savoir plus sur l'impact positif des matériaux recyclés Waste2Wear. Cela inclut des photos uniques, des numéros de contrat et des dates concernant chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'une vidéo présentant comment le produit est conçu et un rapport sur l'impact environnemental démontrant en termes réels que ce processus de production utilise 86 % moins d'eau, 75 % moins de CO2 et 70 % moins d'énergie que les tissus non recyclés.

Mark Ainsworth, président de la marque et de la durabilité chez C&A China, a déclaré : « C&A peut s'enorgueillir d'un historique riche pour ce qui est de diriger et d'innover dans le domaine des pratiques durables. Je suis persuadé que cette collaboration importante entre C&A China et Waste2Wear peut être le début d'un nouveau chapitre pour la marque alors que nous nous efforçons d'ouvrir la voie vers un avenir de mode écologique ensemble. »

Monique Maissan, PDG et fondatrice de Waste2Wear, a déclaré : « J'habite en Chine depuis 25 ans et ma vocation est d'y produire des articles de mode beaux et durables à partir de matériaux recyclés. Je me réjouis de voir une icône comme C&A China porter ses convictions en proposant des options plus durables. »

À propos de Waste2Wear :

Waste2Wear crée des produits de textile de haute qualité, innovants et durables à partir de déchets recyclés. Elle met au défi l'industrie du textile d'œuvrer pour le bien et redéfinit ce qui est possible dans l'économie circulaire.

Pour tout complément d'information veuillez envoyer un e-mail à l'adresse orla@waste2wear.com / www.waste2wear.com

2022 Golden Apples Award dans la catégorie Modèle de recyclage innovant pour la blockchain

2021 World Sustainability Award pour la chaîne d'approvisionnement la plus durable en raison de la blockchain unique de Waste2Wear

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles sur :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db7f9935-3b0e-4078-af4a-5d0bd7f13351