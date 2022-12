A Epiq se expande para Brasil / América Latina e fornece soluções tecnológicas, eDiscovery e suporte à investigação, disputas, arbitragens e litígios

English Portuguese

SÃO PAULO, Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Epiq, líder global em serviços de tecnologia para o setor jurídico e empresarial,anunciou o crescimento de sua equipe no Brasil, agora liderada por Bruno Massard, nomeado em 15 de dezembro de 2022 como um dos dez consultores de compliance mais admirados por clientes, de acordo com o anuário Compliance ON TOP, organizado pela LEC e pela Vittore Partners.



Massard, Managing Director e General Manager da Epiq América Latina, tem quase 20 anos de experiência em empresas multinacionais e lidera as operações da Epiq na América Latina. Participou das maiores investigações corporativas realizadas no Brasil, sendo reconhecido líder do setor nas áreas de governança corporativa, investigações, compliance, gestão de riscos estratégicos e operacionais e auditoria interna.

"O setor jurídico e de compliance está se transformando rapidamente e há uma necessidade urgente de tecnologia eficiente e com custo acessível, acelerando e atingindo melhores resultados em investigação, disputas, arbitragens e litígios, bem como outras questões operacionais e administrativas", disse Massard. "Estou orgulhoso de poder ajudar a Epiq, a maior empresa do mundo em serviços de tecnologia para investigações, a ampliar suas operações e agora atender às necessidades de nossos clientes no Brasil e na América Latina. Com nossos especialistas locais e internacionais estamos prontos para apoiar Corporações, Escritórios Jurídicos e órgãos / empresas governamentais, de toda a América Latina, com tecnologias de ponta que impulsionam mudanças operacionais impactantes, execução escalável e resultados eficientes."

A Epiq tem mais de 8.000 pessoas em 19 países por todo o mundo e abriu suas operações no Brasil em 2021. Como líder global em apoio a serviços jurídicos e soluções de negócios em tecnologia, a Epiq apoia 90% dos principais escritórios de advocacia globais e metade das companhias do “Fortune 100”. As soluções da Epiq no Brasil incluem tecnologias avançadas e processos comprovados com especialistas experientes e serviços de ponta para fornecer soluções jurídicas e de tecnologia para investigações.

"Nosso crescimento contínuo em toda a América Latina é parte importante de nossa estratégia global", disse Scott Berger, vice-presidente sênior de apoio a serviços jurídicos da Epiq. "Nossa escala com escritórios e data centers em todo o mundo permite atender nossos clientes quando e onde eles precisarem. Estamos muito satisfeitos com o nosso progresso no mercado brasileiro e não poderíamos estar mais orgulhosos do que Bruno e sua equipe ter realizado."

Bruno Massard recebeu seu prêmio em 15 de dezembro de 2022 como um dos profissionais de compliance mais admirados ao lado de outros profissionais no mercado de compliance e privacidade de dados. Os vencedores foram selecionados por aqueles com o cargo de liderança em Compliance, em empresas, consultorias e escritórios de advocacia. Bruno também foi reconhecido no mesmo ranking Compliance ON TOP 2021.

Sobre o Epiq

A Epiq, é líder global em serviços em tecnologia para o setor jurídico e corporações, realizando projetos de larga escala e cada vez mais complexos para escritórios de advocacia, corporações, instituições financeiras e órgãos de governo, com eficiência, clareza e confiança. Os clientes confiam na Epiq para simplificar a administração em operações de negócios, ações coletivas, eDiscovery (tecnologia para investigações), questões regulatórias e Compliance, assim como reestruturação e falência. Os especialistas e as tecnologias da Epiq criam eficiência por meio da experiência e oferecem confiança a clientes em todo o mundo. Saiba mais em www.epiqglobal.com.

Contato com a Imprensa

Carrie Trent

Epiq, Director of Communications

Carrie.Trent@epiqglobal.com