Aduro meldet Erhalt eines Erlöses von ca. 1,1 Mio. Dollar aus der Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen

SARNIA, Ontario, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder die „Company“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffen und zur Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen in Rohstoffe und höherwertige Kraftstoffe, gibt bekannt, dass es seit dem 1. September 2022 durch die Ausübung von 1.638.390 Optionsscheinen zu einem Ausübungspreis von 0,50 $, 118.635 Optionsscheinen zu einem Ausübungspreis von 0,80 $ und 300.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,65 $ einen Gesamterlös von 1.109.103 $ erhalten hat. Dementsprechend hat das Unternehmen bei Ausübung der Optionsscheine und Aktienoptionen 2.057.025 Stammaktien ausgegeben.



Die 0,50 $-Optionsscheine wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben, die am 4. Februar 2021 abgeschlossen wurde und ein Ablaufdatum vom 4. Februar 2025 hatte. Die 0,80$-Optionsscheine wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben, die am 14. Mai 2021 abgeschlossen wurde und ein Ablaufdatum vom 14. Mai 2023 hatte.

Ofer Vicus, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte dies wie folgt: „Wir wissen diese Unterstützung durch unsere Optionsschein- und Optionsscheininhaber sehr zu schätzen. Die zusätzlichen Erlöse werden verwendet, um die Aktivitäten zur Laborerweiterung und laufende Projekte zu beschleunigen, einschließlich der Inbetriebnahme der Pilotanlagen mit kontinuierlichem Durchfluss.“

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehört die vom Management vorgeschlagene Verwendung der Erlöse aus der Ausübung der Optionsscheine und Aktienoptionen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören eine Änderung des Managementplans für die vorgeschlagene Verwendung der Erlöse, nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82a6ce4f-0994-4673-845c-55f992ac6c60