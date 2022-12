MasterControl, Sixth Street Growth가 주도한 Series A 펀딩 라운드에서 13억 달러 가치평가 받으며 1억 5,000만 달러 조달 성공

단독 성장 통해 1억 달러 이상의 연간반복수익(ARR) 달성한 회사의 첫 펀딩 라운드, 조달 자금은 QMS와 MES SaaS 서비스 제품 개발 가속화에 쓰일 예정

December 15, 2022 19:00 ET | Source: MasterControl Inc. MasterControl Inc.

Salt Lake City, Utah, UNITED STATES