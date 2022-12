MasterControl ได้รับเงินระดมทุนรอบ Series A มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ นำโดย Sixth Street Growth ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 1,300 ล้านดอลลาร์

รอบการระดมทุนครั้งแรกของบริษัทจะถูกใช้เพื่อเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ QMS และ MES SaaS โดยรายได้ประจำประจำปีได้เติบโตเป็นการส่วนตัวถึงมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์

