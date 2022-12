MasterControl 通过 A 轮融资从 Sixth Street Growth 募集 1.5 亿美元,估值达 13 亿美元

该公司独立实现了超过 1 亿美元的年度经常性收入 (ARR),其首轮融资将用于加速其质量管理体系 (QMS) 和软件即服务 (SaaS) 模式制造执行系统 (MES) 产品的开发

December 15, 2022 19:00 ET | Source: MasterControl Inc. MasterControl Inc.

Salt Lake City, Utah, UNITED STATES