MasterControl 通过 A 轮融资从 Sixth Street Growth 募集 1.5 亿美元，估值达 13 亿美元

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盐湖城, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的生命科学质量和制造软件解决方案提供商 MasterControl 今天宣布了公司有史以来的第一笔融资——由 Sixth Street Growth 领投的 1.5 亿美元 A 轮融资。MasterControl 在近 30 年的时间里始终处于盈利性增长，本轮融资后，其估值达到 13 亿美元。所获资金将用于加速开发服务于该公司全球生命科学客户的 SaaS 解决方案，这些客户包括辉瑞、Cochlear、赛默飞世尔科技以及全球 1,100 多家其他公司。



“近三十年来，我们一直专注自己的使命，致力于让更多人更快获得改变生活的产品。这一承诺促使我们解决了质量和制造方面效率低下的问题，从而缩短产品的研究和交付周期。我们迫切需要帮助客户以更低的成本、更快的速度将其突破性技术推向市场，”MasterControl 首席执行官 Jon Beckstrand 表示。“我们的目标是增加一个拥有资源和专业知识的战略伙伴，以满足我们在解决方案方面的重大需求。我们有幸邀请到 Sixth Street Growth 经验丰富的投资团队帮助我们实现这一目标。”

MasterControl 将利用此次融资继续构建和强化其解决方案，同时将更多精力放在预测和预防质量事件的技术上，并实现真正的人工智能 (AI) 辅助制造流程优化。投资 AI、机器学习和自然语言处理等新技术将提高客户的业务成效，减少合规和繁琐手续的时间和成本，从而以前所未有的速度为患者提供改变生活的产品。

在获得融资前，MasterControl 已通过一己之力实现超过 1 亿美元的年度经常性收入 (ARR)，迄今为止同比增长超过 25%。凭借 2019 年推出的 Manufacturing Excellence 解决方案，MasterControl 的扩张颠覆了 170 亿美元规模的 MES 市场，在 MES 市场吸引了 100 多家新客户，每年的销售额增长超过 100%。在排名前 50 的制药和医疗器械公司中，有一半是 MasterControl 的客户。MasterControl 准备进军与其核心制药和医疗器械领域相邻的新市场，如合同开发和制造、个性化医疗以及细胞和基因治疗。

“MasterControl 是 SaaS 领域的领导者，致力于推动制造业的数字化转型，并确保生命科学和其他受到严格监管的组织能够尽快向消费者提供最安全的产品，”Sixth Street Growth 的常务董事 Nari Ansari 表示。“它拥有成熟的商业模式、出色的领导团队、优质的客户群以及稳健的增长记录。我们很荣幸成为该公司的第一个外部投资者，并期待支持其不断取得成功。”

担任 Sixth Street Growth 此次投资顾问的 William Blair 表示。 如需了解有关 MasterControl 的更多信息，请访问 www.mastercontrol.com。

关于 MasterControl

MasterControl 是一家为生命科学和其他受监管行业提供基于云的质量和制造软件的领先提供商。三十年来，我们始终与客户怀着同样的使命——更快速地为更多人带来改变生活的产品。MasterControl 帮助组织实现数字化、自动化转型，并整合质量和制造流程。MasterControl 的创新工具在提高产品质量、降低成本和加快上市时间方面拥有出色可靠的记录。全球共有超过 1,100 家公司使用 MasterControl 解决方案来简化运营、维护合规性、轻松分析和解读大量数据，并实时提供商业洞察成果。 如需了解更多信息，请访问 www.mastercontrol.com。

关于 Sixth Street Growth

Sixth Street Growth 致力于为中后期成长型公司提供私人投资。Sixth Street Growth 团队与创始人和管理团队合作，提供差异化的资本解决方案，以加速企业内生和外生增长。Sixth Street Growth 是 Sixth Street 的专用增长投资平台。Sixth Street 是一家全球领先的投资公司，管理超过 600 亿美元的资产和承诺资本。自成立以来，Sixth Street 已通过其 Growth 特许经营权向 70 多家公司提供超过 90 亿美元的投资。Sixth Street Growth 投资的部分公司包括爱彼迎、AvidXchange、ConcertAI、Contentsquare、Datavant、Gainsight、Heap、MDLIVE、Spotify 和 Sprinklr。 如需了解更多信息，请访问 www.sixthstreetgrowth.com，并在 LinkedIn、Twitter 及Instagram 上关注 Sixth Street。

媒体联系人：

Jennifer Sefakis

MasterControl

jsefakis@mastercontrol.com

+1-801-560-9608

Patrick Clifford

Sixth Street Growth

pclifford@sixthstreet.com

+1-646-906-4339