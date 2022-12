MasterControl 獲 Sixth Street Growth 1.5 億美元 A 輪融資,估值達 13 億美元

作為私營企業,其年度經常性收入高達 1 億美元以上,公司的首輪融資將用於加快 QMS 和 MES SaaS 產品的開發。

Salt Lake City, Utah, UNITED STATES