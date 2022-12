Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group reçoit la certification ISO 9001:2015 et la Certification de Systèmes de Management de DNV

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Californie, 16 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe »), qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fier d'avoir reçu la certification ISO 9001:2015 et la Certification de Systèmes de Management de DNV. Cette attribution a été présentée à George Pappagelis, président de l'unité Process Systems de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group. La certification a été émise à l'intention de Cosmodyne LLC, basée à Seal Beach, en Californie.

ISO 9001 se définit comme la norme internationale spécifiant les exigences relatives à un système de gestion de la qualité (ou QMS pour quality management system) , et contribue à accroître l'efficacité des organisations et des entreprises et à améliorer la satisfaction des clients. Par l'obtention et la mise en œuvre de la certification ISO 9001 et d'un système de gestion standardisé, nous pouvons réduire nos coûts d'exploitation, améliorer nos résultats, apporter un avantage concurrentiel, améliorer notre réputation et fournir de meilleurs produits et services, et tout cela, au final, bénéficiera à nos clients !

« Selon nous, la qualité est un processus continu qui exige que nous ne cessions jamais d'essayer de nous améliorer », a indiqué George Pappagelis, président de Nikkiso Cosmodyne. « Notre système interne d'action corrective aide à assurer que tous nos systèmes internes et nos conceptions ou nos processus futurs sont, autant que possible, sans défaut. »

La certification ISO 9001 assure que chacun de nos employés vise la qualité, au quotidien.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l'hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d'un groupe administré en commun comptant 20 entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .

Contact auprès des médias :

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com