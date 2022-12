xNikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Dianugerahi Sertifikat Sistem Manajemen DNV dan Sertifikasi ISO 9001:2015

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“Group”), bagian dari grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), bangga karena telah dianugerahi Sertifikat Sistem Manajemen DNV dan sertifikasi ISO 9001:2015. Anugerah tersebut diserahkan kepada George Pappagelis, Presiden dari unit Sistem Proses milik grup Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. Sertifikat tersebut diterbitkan untuk Cosmodyne LLC di Seal Beach California.



ISO 9001 didefinisikan sebagai standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sebuah sistem manajemen kualitas (QMS), yang membantu bisnis dan organisasi agar lebih efisien dan memperbaiki kepuasan pelanggan. Dengan memperoleh dan mengimplementasikan sertifikasi ISO 9001 dan sistem manajemen terstandar, kami bisa menekan ongkos operasional, memperbaiki laba bersih kami, menawarkan keuntungan kompetitif, memperbaiki reputasi, dan menghadirkan produk serta jasa lebih baik - yang pada akhirnya semua hal tersebut menguntungkan pelanggan kami!

“Kami meyakini bahwa kualitas adalah sebuah proses berkesinambungan yang mengharuskan kami untuk tidak pernah berhenti mencoba memperbaiki diri,” tutur George Pappagelis, Presiden Nikkiso Cosmodyne. “Sistem tindakan korektif internal kami membantu memastikan bahwa semua sistem internal, proses masa depan, dan desain kami sedapat mungkin bebas masalah.”

Sertifikasi ISO 9001 memastikan orientasi kualitas dijalani oleh semua karyawan kami setiap hari.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi dan memberikan layanan peralatan pengolahan gas kriogenik terekayasa (pompa, turbin ekspansi, penukar panas, dll.), dan pabrik pengolahan untuk Gas Industri serta Gas Alam Cair (LNG), Hidrogen Cair (LH2), dan Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan 20 entitas yang beroperasi.

Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.

KONTAK MEDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com