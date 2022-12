Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Dianugerahkan Sijil Sistem Pengurusan DNV dan Pensijilan ISO 9001:2015

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“Group”), sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), berbangga telah dianugerahkan Sijil Sistem Pengurusan DNV dan pensijilan ISO 9001:2015. Anugerah itu disampaikan kepada George Pappagelis, Presiden unit Sistem Proses Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group. Sijil tersebut telah dikeluarkan kepada Cosmodyne LLC di Seal Beach California.



ISO 9001 ditakrifkan sebagai standard antarabangsa yang menentukan keperluan untuk sistem pengurusan kualiti (QMS), membantu perniagaan dan organisasi menjadi lebih cekap dan meningkatkan kepuasan pelanggan.Dengan memperoleh dan melaksanakan pensijilan ISO 9001 dan sistem pengurusan piawai, kami boleh mengurangkan kos operasi, meningkatkan keuntungan kami, menawarkan kelebihan daya saing, meningkatkan reputasi, dan menyampaikan produk dan perkhidmatan yang lebih baik - semua ini akan memberi manfaat kepada pelanggan kami!

“Kami percaya bahawa kualiti adalah proses berterusan yang memerlukan kami untuk terus mencuba menambah baik,” menurut George Pappagelis, Presiden Nikkiso Cosmodyne. “Sistem tindakan pembetulan dalaman kami membantu memastikan semua sistem dalaman, proses dan reka bentuk masa hadapan kami bebas masalah yang mungkin.”

Pensijilan ISO 9001 memastikan orientasi kualiti diamalkan oleh setiap pekerja kami setiap hari.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli Nikkiso Co., Ltd.) syarikat ahli mengeluarkan dan perkhidmatan kejuruteraan peralatan pemprosesan gas kriogenik (pam, pengembang turbo, penukar haba, dsb.), dan loji pemprosesan bagi Gas Industri, dan Pencecairan Gas Asli (LNG), Pencecairan Hidrogen (LH2) dan Kitaran Rankine Organik untuk Pemulihan Haba Sisa. Diasaskan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries merupakan syarikat induk bagi ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang secara umum dikawal oleh 20 entiti pengendalian.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati www.nikkisoCEIG.com and www.nikkiso.com.

MAKLUMAT HUBUNGAN MEDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com