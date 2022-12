กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ได้รับรางวัลใบรับรองระบบการจัดการของ DNV และใบรับรอง ISO 9001:2015

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (“Group”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความภูมิใจที่ได้รับรางวัลใบรับรองระบบการจัดการของ DNV และใบรับรอง ISO 9001:2015 รางวัลนี้มอบให้กับ George Pappagelis ผู้เป็นประธานหน่วยระบบประมวลผลรายการของกลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ใบรับรองดังกล่าวออกให้แก่ Cosmodyne LLC ใน Seal Beach California



ISO 9001 ได้รับการกำหนดให้เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับ ระบบบริหารคุณภาพ (QMS) ซึ่งช่วยให้ธุรกิจและองค์กรมีประสิทธิภาพและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า การได้รับและนำใบรับรอง ISO 9001 ไปใช้และการมีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานนั้น ทำให้เราสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน ปรับปรุงกำไรของเรา นำเสนอความได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับปรุงชื่อเสียง และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้สุดท้ายแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเรา!

“เราเชื่อว่าคุณภาพเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราต้องไม่หยุดยั้งความพยายามที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ” George Pappagelis ประธานของ Nikkiso Cosmodyne กล่าว “ระบบการดำเนินการแก้ไขภายในของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบภายในทั้งหมด กระบวนการในอนาคต และการออกแบบของเราจะปราศจากปัญหามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนของเราปฏิบัติตามแนวทางคุณภาพทุกวัน

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com

ติดต่อด้านสื่อได้ที่:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com