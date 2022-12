Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 榮獲 DNV 管理體系認證和 ISO 9001:2015 證書

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

特曼庫拉,加利福尼亞, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (「Group」),作為 Nikkiso Co., Ltd(日本)集團的一部分,很榮幸獲得了 DNV 管理體系認證和 ISO 9001:2015 證書。該獎項頒發給了Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 集團工藝系統部門總裁 George Pappagelis。本證書頒佈給位於加利福尼亞州錫爾比奇的 Cosmodyne LLC



IISO 9001 被定義為國際標準,規定了品質管理體系 (QMS)的要求,幫助企業和組織更有效地開展工作,提高客戶滿意度。獲得並實行 ISO 9001 認證和標準化管理體系,可以降低營運成本,提高底線,擁有競爭優勢,提高聲譽,並提供更好的產品和服務,所有這些最終都會使我們的客戶受益。

Nikkiso Cosmodyne 公司總裁 George Pappagelis 說道,「我們堅信品質提升是一個持續的過程,要求我們永不停止提升改進。」「我們的內部糾正行動系統有助於確保我們所有的內部系統、未來流程和設計盡可能不出現問題。」

ISO 9001 證書確保我們每一位員工每天都以質量為導向。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (現為 Nikkiso Co., Ltd. 旗下成員):成員公司製造和支援工程低溫氣體處理設備(泵、透平膨脹機、熱交換器等)以及工業氣體、天然氣液化(LNG)、氫液化(LH2)和廢熱回收有機朗肯循環的處理設施。Cryogenic Industries 成立於 50 餘年前,是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司,也是一家由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

更多資訊,請造訪 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com。

媒體聯絡人:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com