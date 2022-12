English Danish

Selskabsmeddelelse

16. december 2022

Meddelelse nr. 25

NKT vinder højspændingsordre på at forbinde offshoreplatforme i Norge

NKT er blevet tildelt en turnkey-kontrakt på levering af kabelsystemet, der skal elektrificere de norske offshorefelter North of Alvheim (NOA) og Krafla (NOAKA). Ordren har en værdi på ca. EUR 155 mio. (ca. EUR 125 mio. i standard metalpriser) for NKT og er tildelt af Equinor Energy AS på vegne af NOA Krafla Power from Shore JV og dets ejere Aker BP, Lotos og Equinor.

Ordren omfatter design og fremstilling af mere end 255 kilometer 145kV AC (vekselstrøm) højspændingskabler samt installation med kabeludlægningsskibet NKT Victoria. Projektet indeholder både on- og offshore installation og sikrer fuld elektrificering af NOAKA, som består af licensgrupperne NOA, Fulla og Krafla, der ligger mellem Alvheim og Oseberg i Nordsøen.

Alexander Kara, CEO i NKT, siger:

- Med ordren fortsætter vi vores langsigtede samarbejde med Equinor for at sikre elektrificeringen af offshoreindustrien i Norge. Når kabelsystemet tages i brug, vil det være med til at reducere CO 2 -udledningen på den norske kontinentalsokkel.

Projektet omfatter et kabel, der forbinder de to hovedplatforme, samt et fælles eksportkabel som forbinder felterne til elnettet på land ved Børdalen-transformatorstationen øst for Bergen i Norge.

Kablerne vil blive fremstillet på NKT’s højspændingsfabrik i Karlskrona, Sverige, med produktionsstart i 2024 og idriftsættelse i 2026. Ved at levere kablerne fra Karlskrona holdes projektets CO 2 -aftryk på et minimum, da fabrikken udelukkende kører på vedvarende elektricitet og samtidig er placeret tæt på Nordsøen. Derudover installerer NKT kablerne ved hjælp af energieffektive NKT Victoria.

Ordren ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger til 2022.

