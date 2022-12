Voltalia fournit pour la première fois de l'électricité à la City of London Corporation grâce à la mise en service de sa centrale solaire de South Farm au Royaume-Uni

English French

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la mise en service du projet solaire de South Farm. La centrale solaire de 49,9 mégawatts fournira de l'électricité propre à la City of London Corporation pendant 15 ans dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (CPPA) signé fin 2020.



La City of London Corporation a signé un CPPA1 avec Voltalia, en vertu duquel l'organe dirigeant du Square Mile a accepté d’acheter toute l'électricité produite par la nouvelle centrale solaire de South Farm, situé proche du village de Spetisbury dans le Dorset, pour une période totale de 15 ans.

Cet accord, le premier de ce type au Royaume-Uni à être signé directement entre un producteur d'énergies renouvelables et une autorité publique, aidera la City of London Corporation à fournir un approvisionnement en électricité bon marché et durable, protégé de la volatilité des prix des marchés de l'énergie.

Dans un contexte macroéconomique difficile, Voltalia a achevé la construction de la centrale solaire de South Farm, d'une capacité totale de 49,9 mégawatts, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'environ 35 000 personnes. Cela représente près de 20 000 tonnes de CO 2 évitées. Elle couvrira plus de la moitié des besoins en électricité de la City of London Corporation, alimentant des bâtiments historiques tels que le Guildhall, trois marchés de gros et le Barbican Arts Centre.

" L'achèvement de South Farm est une grande réussite. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes de Voltalia ainsi que nos fournisseurs et sous-traitants britanniques locaux, qui ont travaillé ensemble sur ce projet. Dans le contexte actuel de crise énergétique, nous sommes très fiers de fournir de l'électricité propre et bon marché à certains des sites les plus emblématiques de Londres. Avec ce contrat de 15 ans, nous aidons activement la City of London Corporation à atténuer la volatilité de son budget énergétique et à atteindre son objectif de zéro carbone net d'ici 2027 ", a déclaré Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

" Ce projet est un plan pionnier de la City of London Corporation pour les autorités locales du Royaume-Uni, qui permet de réduire les émissions de carbone et de fournir une énergie moins chère, plus sûre et protégée de la volatilité des prix des marchés de l'énergie. L'accord augmente notre offre d'énergie verte, ne dépend pas du financement des contribuables et nous aide à nous éloigner rapidement des énergies fossiles ", a déclaré Keith Bottomley, Président de la commission de l'environnement de la City of London Corporation.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,4 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 13,6 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1 450 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin

Relations Presse : Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr . T. +33 (0)1 56 88 11 11

A propos de City of London Corporation (www.cityoflondon.gov.uk)

La City of London Corporation est l'organe directeur du Square Mile, qui se consacre à la création d'une ville dynamique et prospère, soutenant un Londres diversifié et durable au sein d'un Royaume-Uni prospère à l'échelle mondiale.



Email: ellen.fouweather@cityoflondon.gov.uk



T. +44 (0)7510382456





1 Corporate Power Purchase Agreement, un contrat long terme d’approvisionnement en électricité renouvelable liant directemment le producteur, une centrale, au consommateur final de l’électricité, une entreprise.

