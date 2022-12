Jalon Therapeutics a réuni près de 2 millions d’euros pour développer une approche disruptive en Oncologie

English French

Paris, le 15 décembre 2022,

Jalon Therapeutics (www.jalontx.com), société de biotechnologie spécialisée dans de nouvelles approches d’induction de la mort des cellules cancéreuses, annonce avoir obtenu près de 2 millions d’euros.

Son candidat médicament first-in-class JRT39 est en phase de développement préclinique avancé.

Après un financement d’amorçage début 2022 de 625 000 euros auprès de Family offices et de Business Angels, Jalon Therapeutics a été lauréat de l’appel d’offre Innov’Up PIA pour un montant de 450 000 euros et a émis des obligations convertibles souscrites par BPI France le 29 novembre 2022 à hauteur de 450 000 euros. La Société avait été dès 2021 lauréate de la Bourse French Tech puis du concours d’innovation I-Lab, recueillant cette année-là un financement cumulé de 440 000 euros.

Créée en 2021, Jalon Therapeutics développe un portefeuille de produits en oncologie issus d’une stratégie thérapeutique innovante axée sur l’inhibition des fonctions cellulaires de la protéine AAC-11. Pour assurer la survie des cellules tumorales, AAC-11 se lie à des partenaires protéiques. Jalon Therapeutics a mis au point des peptides qui, agissant comme des leurres moléculaires à l’intérieur de la cellule, bloquent ces interactions. Par ailleurs, les peptides de Jalon Therapeutics se lient aux partenaires d’AAC-11 également présents à la membrane des cellules tumorales, déclenchant leur destruction par membranolyse. Ces mécanismes ciblés adressent potentiellement une grande variété de cancers, comme l’indiquent les études précliniques d’efficacité in-vitro et in-vivo.

L'approche brevetée (Licences Inserm Transfert) sur laquelle travaille Jalon Therapeutics est issue des recherches pionnières de Jean-Luc Poyet (Inserm, Hôpital St Louis), expert en peptides à pénétration cellulaire et en modulation des interactions protéine-protéine. Le projet est soutenu par les Professeurs Martine Bagot et Hervé Dombret de l’Hôpital Saint Louis où une équipe de laboratoire propre à Jalon Therapeutics a été établie. La gouvernance de l'entreprise associe plusieurs noms réputés de l'industrie qui disposent d’une forte expérience dans le développement de candidats médicaments en oncologie et son financement.

« Nous sommes fiers d’avoir réuni ces financements qui nous permettent de poursuivre les études de caractérisation préclinique » commentent Jérôme Tiollier, Executive Chairman co-fondateur de Jalon Therapeutics, et David Loison, CEO. La Société se donne désormais pour objectif de lever les capitaux nécessaires pour financer les études réglementaires préalables aux futurs essais cliniques de phase I/II ainsi que la preuve du concept clinique.

Sur Jalon Therapeutics





Jalon Therapeutics développe des thérapies innovantes qui inactivent les voies de signalisation essentielles à la survie des cellules tumorales. Pour cela, la Société s’appuie sur une connaissance approfondie des interactions protéine-protéine liées aux stress cellulaires qui soutiennent le phénotype malin tout en n'étant pas nécessaires au métabolisme des cellules normales. Ce mécanisme, défini comme la « Non oncogenic addiction » (NOA), ouvre de façon décisive le champ de nouvelles stratégies thérapeutiques contre le cancer. Les travaux de Jalon Therapeutics s’appuient sur les investigations translationnelles pionnières des laboratoires INSERM et de l'hôpital Saint-Louis à Paris. La Société a été cofondée en 2021 par Jean-Luc Poyet, Pr Martine Bagot, Pr Hervé Dombret, Jérôme Tiollier, Jean-Christophe Rain et Philippe Salphati.

Parmi les protéines impliquées dans les mécanismes de NOA, la protéine d'échafaudage AAC-11 (Anti-Apoptosis Clone-11) est un composant clé des réseaux de signalisation essentiels à la survie des cellules cancéreuses, à l'adaptation aux stress, à la résistance aux thérapies, à l'évasion immunitaire ainsi qu’aux métastases. Dérivé de la séquence d’AAC-11, JRT39 est le premier candidat médicament développé pour le traitement de cancers réfractaires. Les propriétés de JRT39 combinent la large distribution tissulaire et la perméabilité cellulaire des petites molécules avec une excellente spécificité, une puissance d'engagement de la cible comparable à celle des anticorps, ainsi que des modes d'action uniques. JRT39 représente ainsi une découverte majeure pour traiter les cancers avancés, seul ou en combinaison avec d'autres traitements. De plus, Jalon Therapeutics construit une plate-forme pour développer d'autres candidats dérivés d’AAC-11 et de ses partenaires.