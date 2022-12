Vuokra-asuminen kerrostalossa on vastuullisin asumismuoto – Tutkimus selvitti vuokralaisten näkemyksiä vastuullisesta asumisesta

English Finnish

Vastuullisimmaksi asumismuodoksi mielletään asuminen kerrostalossa vuokralla, selviää SATOn teettämästä tutkimuksesta. Kodin keskeinen sijainti mahdollistaa vastuullisemman ja kestävämmän elämäntavan. Vastaajista 55 prosenttia toivoo vuokranantajalta opastusta vastuulliseen ja kestävään asumiseen liittyvissä asioissa.

Vuokra-asuminen kerrostalossa on vastuullisin asumismuoto, selviää asuntosijoitusyhtiö SATOn marraskuussa teettämästä tutkimuksesta. Sähköisenä paneelitutkimuksena toteutettuun kyselyyn vastasi 1 005 vuokralla asuvaa tai vuokra-asumista seuraavan vuoden aikana harkitsevaa.

Neljännes vastaajista pitää vuokra-asuntoa kerrostalossa vastuullisimpana asumismuotona. Kerrostalossa vuokralla asuessa on helppo toteuttaa vastuullisia valintoja omassa arjessa: sijainti on usein lähellä hyviä julkisia liikenneyhteyksiä sekä palveluita ja kerrostalossa on helppo kierrättää. Vastaajat kokivat, että vuokranantajalla on yksittäistä asukasta paremmat resurssit panostaa vastuullisuuteen.



Tutkimuksesta selviää, että moni toivoisi vuokranantajalta opastusta vastuulliseen ja kestävään asumiseen liittyvissä asioissa: kaikista vastaajista 55 prosenttia ja nuorista, 18–24-vuotiaista jopa 72 prosenttia.



”Tavoitteenamme on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä. Isona toimijana meillä on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi kestävän asumisen ratkaisuihin kiinteistöjemme koko elinkaaren ajan ja vastuullisuus onkin sisäänrakennettu ominaisuus toiminnassamme. Haluamme mahdollistaa asukkaillemme vastuullisen tavan asua ja pyrimme helpottamaan heidän arkeansa myös opastamalla heitä kestäviin arjen valintoihin liittyvissä asioissa, esimerkkeinä jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen liittyvät tapahtumat sekä asumisneuvojiemme opastus”, SATOn asuntoliiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Elina Vaurasalo.



Kodin sijainti mahdollistaa vastuullisemmat elämäntavat

Vastauksissa korostuu vuokra-asunnon keskeisen sijainnin merkitys vastuullisessa asumisessa. Vastaajista 80 prosenttia pitää kodin sijaintia tärkeänä asiana, joka mahdollistaa vastuullisemmat ja kestävämmät elämäntavat.

Hyvät julkiset liikenneyhteydet ja palveluiden läheisyys ovat tärkeimmät valintaperusteet kodin sijainnin valinnassa. Lisäksi merkittävänä pidetään luonnonläheisyyttä sekä asunnon lähellä sijaitsevaa työpaikkaa, koulua tai päiväkotia.

Valtaosa vastaajista (83 %) on muuttanut liikkumistaan kestävämpään suuntaan viimeisen vuoden aikana. Yleisimpiä muutoksia ovat kävelyn lisääminen ja asioiden keskitetty hoitaminen useamman asiointimatkan sijaan. Nykyisen kodin sijainti palveluiden lähellä todennäköisesti mahdollistaa kävelyn lisäämisen.

Vuokranantajan vastuullisuutta ei vielä tunneta

Tutkimuksen osallistujilta kysyttiin, mitkä asiat tekevät vuokranantajasta vastuullisen. Tutkimuksen mukaan vuokralla asuvat liittävät vuokranantajan vastuullisuuden hyvin vahvasti omassa arjessaan lähimpinä oleviin asioihin, kuten hyviin kierrätys- ja lajittelumahdollisuuksiin. Vastauksissa nousivat esiin myös uusiutuvien energiamuotojen ja kestävien materiaalien käyttö sekä energiansäästö.



”Vastausten perusteella vastuullisuuden koetaan olevan ympäristötekojen lisäksi asukkaiden hyvinvoinnista ja viihtyisyydestä välittämistä. Pyrimmekin luomaan yhdessä asukkaidemme kanssa terveellisiä ja turvallisia asuinympäristöjä, edistämään monimuotoisuutta ja vähentämään eriarvoisuutta yhteiskunnassa”, SATOn vastuullisuuspäällikkö Susanna Kari González sanoo.



Yli viidesosa (22 %) vastaajista ei kuitenkaan osannut arvioida lainkaan vuokranantajan vastuullisuutta omin sanoin.



”Tämä on ymmärrettävää, koska vastuullisuuden arviointiin ei ole vakiintunutta, kaikenkattavaa tapaa. Vuokranantajat raportoivat vastuullisuudestaan eri tavoin, painopistein ja mittarein, mikä hankaloittaa arviointia. Käsitykset vastuullisuudesta vaihtelevat ja ymmärrystä voi olla vaikea muodostaa”, Kari González toteaa.



Vuokralaisten odotukset vastuullisuudesta kasvavat tulevaisuudessa



Vuokra-asuminen valitaan useimmiten taloudellisen tilanteen, huolettomuuden sekä vapauden, joustavuuden ja sijainnin takia eikä vastuullisuus noussut tärkeimpien syiden joukkoon asumismuodon valinnassa. Se ei ole kuitenkaan kokonaan merkityksetön. Nuorille 18–24-vuotiaille vastuullisuus on suhteessa tärkeämpää koko kohderyhmään verrattuna: 14 prosenttia nuorista pitää vastuullisuutta syynä valita vuokra-asuminen.



Vuokranantajan valinnassa kolme tärkeintä valintaperustetta olivat asumisen hyvä hinta-laatusuhde sekä helposti lähestyttävä ja hyvämaineinen vuokranantaja. Vastuullisuuteen liittyvät asiat − kestävä rakentaminen, kierrätysmahdollisuudet sekä energiaan liittyvät ratkaisut − nousivat hieman yllättäenkin vastaajien mielestä kuuden tärkeimmän valintaperusteen joukkoon.



Energiatehokkuus oli jopa 57 prosentin mielestä tärkeä asia vuokra-asunnon valinnassa.



”Tutkimus osoittaa, että vuokra-asujat ovat − varmasti osin myös energiakriisin myötä − entistä tietoisempia energiaan liittyvistä asioista ja energiankulutukseen halutaan vaikuttaa konkreettisilla toimenpiteillä. Uskon, että vuokralaisten odotuksissa vuokranantajan vastuullisuuden merkitys tulee kasvamaan etenkin nuorempien ikäryhmien keskuudessa. Lämmitysmuoto, uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuus ja jopa rakennuksen pitkä elinkaari voivat olla osalle vuokralaisista aitoja valintaperusteita vuokra-asunnolle hinta-laatusuhteen, sijainnin sekä luotettavan vuokranantajan lisäksi”, päättää Vaurasalo.



Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Nepa Insight Oy:n kanssa marraskuussa sähköisenä paneelitutkimuksena. Tutkimukseen vastasi 1 005 vuokralla asuvaa tai vuokra-asumista seuraavan vuoden aikana harkitsevaa. Vastaajat olivat suomenkielisiä 18–74 -vuotiaita Uudenmaan, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilta. Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien odotuksia vuokranantajan vastuullisuudesta sekä vastaajien omia kestävään asumisen arkeen liittyviä valintoja.





Liite: Vastuullisuus vuokra-asumisessa -tutkimuksen yhteenveto





