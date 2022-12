LEHDISTÖTIEDOTE: Jälleen yksi merkittävä IT-palvelualan yritys valitsee SSH:n kyberturvallisuuden toimittajakseen

English Finnish

Helsinki, Suomi - 16. joulukuuta 2022 - Merkittävä IT-palvelualan yritys on valinnut PrivX MSP Edition -ratkaisun turvamaan, automatisoimaan ja suoraviivastamaan pääsynhallintaa hallinnoimiinsa asiakasympäristöihin. Kaupan arvo kolmen vuoden aikana on noin 0,7 miljoonaa €, josta 0,4 miljoonaa € tuloutetaan vuoden 2022 neljännelle neljännekselle. Ratkaisun käyttöönotto alkaa välittömästi. Lisenssien ja tuen lisäksi tilaus sisältää asennusavun.

Kauppa on linjassa PrivX:n kasvustrategian kanssa, jossa keskitymme PrivX OT (Operational Technology) ja PrivX MSP (Managed Service Provider) -versioihin. Asiakkaamme ovat ottaneet molemmat ratkaisut hyvin vastaan, ja useat merkittävät IT-palvelualan yritykset Euroopassa ovat jo valinneet PrivX MSP Editionin automatisoidakseen ja parantaakseen asiakasympäristöjensä tietoturvaa ja pääsynhallintaa.

Turvallisuutta ja toimintavarmuutta

Useimmissa IT-palvelualan yrityksiin kohdistuvissa kyberhyökkäyksissä ja tietomurroissa on kyse vaarantuneista salasanoista, käyttäjätiedoista ja heikosti suojatuista verkkokomponenteista. PrivX MSP Edition valvoo, suojaa, auditoi ja hallinnoi asiakkaiden kriittisiin tietoihin pääseviä tilejä levossa, liikenteessä ja käytössä. Yhden tietyn IT-palvelualan yrityksen kyberturvallisuuden vaarantuminen voi avata portin, jonka kautta rikolliset voivat varastaa tietoja tai vahingoittaa useita yrityksiä samanaikaisesti.

"Tämä uusin asiakkuus on jatkoa useille PrivX MSP Edition -voitoille tämän vuoden aikana. Monet IT-palvelualan yritykset ovat ymmärtäneet, että asiakasympäristöjen etuoikeutettujen käyttöoikeuksien hallinnan keskittäminen ja automatisointi parantaa kyberturvallisuutta ja lisää tuottavuutta, mikä taas antaa niille kilpailuetua", sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. "Kuluttajat ja asiakkaat haluavat lisääntyvin määrin ymmärtää, miten heidän ympäristöjään hallitaan, ja vaativat, että IT-palvelualan yritykset voivat osoittaa ja todentaa, että toiminta on turvallista juuri heidän omassa ympäristössään", Tunkelo päättää.

Nollaluottamus, vähemmän kitkaa ja lisää automaatiota

PrivX MSP Edition auttaa IT-palvelualan yrityksiä hallitsemaan poikkitoiminnallisten tiimien turvallista pääsyä hallinnoimiinsa asiakasympäristöihin ja palvelinpohjaisiin ympäristöihin. Asiakas valitsi PrivX:n kilpailevien tuotteiden sijaan sen modernin ja skaalautuvan lähestymistavan vuoksi, joka mahdollistaa heidän hallinnoitujen palveluiden käyttäjien vaatimustenmukaisen pääsynhallinnan järjestelmiin.

PrivX MSP Edition virtaviivaistaa ja keskittää käyttöoikeuksien hallinnan, mikä poistaa manuaalisen työn tarpeen. Tämän lähestymistavan ansiosta PrivX-asiakkaat voivat parantaa turvallisuuttaan ja lisätä automaatiota hallinnoidessaan ja hallitessaan etuoikeutettuja käyttöoikeuksia datakeskuksissaan ja pilviekosysteemeissään.

