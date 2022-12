Evaxion wird im 2. Quartal 2023 vollständige klinische Daten zu zwei personalisierten Krebsimmuntherapien vorlegen

French German

KOPENHAGEN, Dänemark, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von KI-gesteuerten Immuntherapien spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass es voraussichtlich im 2. Quartal 2023 Daten aus seinen beiden klinischen Studien zu den personalisierten Krebsimmuntherapien (Krebsimpfstoffen) EVX-01 und EVX-02 vorlegen wird.



Bis Mitte 2023 wird Evaxion die vollständigen klinischen Ergebnisse von EVX-01 bei metastasiertem Melanom und von EVX-02 bei Patienten mit reseziertem malignem Melanom vorlegen. Beide Wirkstoffe sind auf Neoantigene abzielende Immuntherapien.

Evaxion hat bereits vielversprechende Zwischenergebnisse für beide Programme vorgelegt:

EVX-01 Phase I-Zwischendaten von 9 Patienten, wie zuvor hier mitgeteilt: Hohe Ansprechrate auf die Kombinationsbehandlung, im Vergleich zu historischen Daten aus Studien, in denen Patienten allein mit Anti-PD1 behandelt wurden. Der vollständige Bericht wird die Ergebnisse von 13 Patienten mit metastasiertem Melanom enthalten.

mitgeteilt: Hohe Ansprechrate auf die Kombinationsbehandlung, im Vergleich zu historischen Daten aus Studien, in denen Patienten allein mit Anti-PD1 behandelt wurden. Der vollständige Bericht wird die Ergebnisse von 13 Patienten mit metastasiertem Melanom enthalten. EVX-02 Phase I/IIa-Zwischendaten von 8 Patienten, wie zuvor hier mitgeteilt: Robuste und lang anhaltende CD4+ und CD8+ spezifische T-Zell-Antworten bei allen Patienten, was den Nachweis des Mechanismus für die DNA-Transfertechnologie liefert. Die vollständige Auswertung wird sowohl Daten zur Immunüberwachung als auch klinische Ergebnisse umfassen.

EVX-01 befindet sich derzeit in der klinischen Phase IIb bei Melanomen in Kombination mit Keytruda® von Merck.

Per Norlén, CEO von Evaxion, kommentier dies wie folgt:

„Wir sind begeistert von den Fortschritten unserer personalisierten Krebs-Neoantigen-Programme, wobei sich EVX-01 bereits in Phase IIb befindet. Aufgrund positiver klinischer Daten und einer zunehmenden Anzahl hochkarätiger Geschäftsabschlüsse wächst dieser Bereich schnell. Das Aufkommen leistungsfähigerer KI und eine neue Generation überlegener DNA- und mRNA-Technologien haben personalisierte Krebsimmuntherapien von einem Nischenbereich zum Hauptthema gemacht. Mit zwei Programmen in den klinischen Phasen I und II, einer führenden KI-Plattform und einer DNA-Impfstofftechnologie der nächsten Generation ist Evaxion bereit, die Entwicklung von Krebsimmuntherapien der nächsten Generation anzuführen.“

Lesen Sie mehr auf clinicaltrials.gov: EVX-01 Ph1: NCT03715985, EVX-01 Ph2b: NCT05309421, EVX-02 Ph1/2a: NCT04455503.

Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das KI-gestützte Immuntherapien entwickelt. Mit unserer proprietären und skalierbaren KI-Technologie entschlüsseln wir das menschliche Immunsystem, um neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entdecken und zu entwickeln. Evaxion verfügt über eine breite Pipeline an neuartigen Produktkandidaten, darunter drei personalisierte Krebsimmuntherapien. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hørsholm, Dänemark, und beschäftigt 70 Mitarbeiter.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

CEO Per Norlén

pno@evaxion-biotech.com

Oder:

Katrine Hertz Mortensen

VP, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

khm@evaxion-biotech.com

+45 3010 0203

Quelle: Evaxion Biotech

