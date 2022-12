Dassault Aviation : Système de Combat Aérien Futur de l'Europe : en route pour le premier vol

English French

Système de Combat Aérien Futur de l'Europe : en route pour le premier vol

L'industrie se voit attribuer un contrat de 3,2 milliards d'euros par la France, l'Allemagne et l'Espagne

Contrat de la phase 1B du SCAF pour la R&T et la conception globale des démonstrateurs de vol

Saint-Cloud, Munich, Madrid, 16 Décembre 2022 – Au nom des gouvernements français, allemand et espagnol, la Direction Générale de l'Armement (DGA) a attribué à Dassault Aviation, Airbus, Indra, EUMET et leurs partenaires industriels, le contrat de la phase 1B du démonstrateur du Système de Combat Aerien Futur (SCAF). Ce contrat historique, d'un montant de 3,2 milliards d'euros, couvrira les travaux de démonstration du SCAF et ses composants pendant environ trois ans et demi.

Dassault Aviation, Airbus, Indra et EUMET se félicitent de cette avancée majeure qui traduit la volonté de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne de se doter d'un système d'armes puissant, innovant et 100% européen pour répondre aux besoins opérationnels des Forces.

Cette notification de contrat fait suite à la signature des accords industriels soutenant la phase 1B de démonstration par Dassault Aviation, Airbus, Indra et EUMET en tant que maîtres d’oeuvre du programme et par leurs partenaires des trois nations.

Les discussions menées au cours des derniers mois ont permis de créer une base solide pour la coopération entre l'industrie et les trois gouvernements.

Elle s'inscrit dans la continuité du succès des travaux de R&T et des activités de développement liés aux démonstrateurs de la phase 1A, qui ont permis d'identifier les technologies clés et de lancer les développements des démonstrateurs. Ouvrant la voie à la phase de développement du programme, cette phase de démonstration 1B permettra de poursuivre le développement et la maturation des technologies de pointe requises pour les vols des démonstrateurs, ainsi que la consolidation des architectures de projet, avec des démonstrations en vol prévues dans les prochaines phases à l'horizon 2028-2029.

L'ensemble du programme est constitué d'un ensemble de systèmes : des chasseurs de nouvelle génération associés à des drones d’appui et connectés par un Combat Cloud. Afin de répondre aux ambitions et aux défis d'un tel programme, une organisation industrielle adaptée et efficace a été mise en place et construite autour de piliers technologiques. Chaque pilier est sous la direction d'un champion industriel agissant en tant que maître d'œuvre, travaillant en étroite collaboration avec ses principaux partenaires et s'appuyant sur les écosystèmes industriels aéronautiques de chaque nation.

Outre leur rôle de maître d'œuvre par pilier, Dassault Aviation, Airbus et Indra agissent en tant que coordinateurs nationaux pour assurer la cohérence globale des démonstrateurs et le pilotage des travaux de consolidation de l'ensemble du programme.

La gouvernance industrielle de la phase 1B est organisée par domaine comme suit :

Cohérence, démonstrations et consolidation du NGWS avec Dassault Aviation, Airbus et Indra Sistemas comme partenaires co-contractants

Avion de Nouvelle Génération (NGF) avec Dassault Aviation comme maître d'œuvre pour la France, et Airbus comme partenaire principal pour l'Allemagne et l'Espagne.

Moteur du NGF avec la Joint Venture 50/50 EUMET - entre Safran Aircraft Engine pour la France et MTU Aero Engines pour l'Allemagne - comme maître d'œuvre et ITP pour l'Espagne comme partenaire principal.

Systèmes sans pilote, drone d’appui (RC) avec Airbus pour l'Allemagne comme maître d'œuvre, MBDA pour la France et Satnus pour l'Espagne comme principaux partenaires.

Cloud de Combat (CC) avec Airbus pour l'Allemagne comme maître d'œuvre, Thales pour la France et Indra Sistemas pour l'Espagne comme principaux partenaires.

Simulation avec Airbus, Dassault Aviation et Indra Sistemas comme partenaires co-contractants.

Capteurs avec Indra Sistemas comme maître d'œuvre pour l'Espagne, et Thales pour la France et FCMS pour l'Allemagne comme principaux partenaires.

Discrétion (Enhanced Low Observability) avec comme maître d'œuvre Airbus pour l'Espagne, et comme partenaires principaux, Dassault Aviation pour la France et Airbus pour l'Allemagne.

Environnement de travail commun avec Dassault Aviation, Airbus, Indra Sistemas et EUMET comme partenaires co-contractants.





Les industriels remercient les trois Nations de leur confiance et réitèrent leur engagement ferme et leur mobilisation totale pour faire de ce programme le bras armé de l’autonomie stratégique de l’Europe grâce au renforcement de la souveraineté opérationnelle, technologique et industrielle de sa dédense.

