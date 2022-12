Janssen stellt Wirksamkeits- und Untergruppenanalysen der MAIA-Studie vor, die Langzeitergebnisse der DARZALEX® (Daratumumab)-basierten Therapie bei neu diagnostiziertem, nicht transplantationsfähigem multiplem Myelom zeigen

French Spanish German

Aktualisierte Analysen berichten über das progressionsfreie Überleben, die Negativität der minimalen Resterkrankung, das Gesamtansprechen und das Gesamtüberleben bei allen Patiententypen, unabhängig von Alter oder zytogenetischem Risiko1,2,3

Fünf-Jahres-Nachbeobachtung zeigt Daten zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität in einer Untergruppe gebrechlicher Patienten4

BEERSE, Belgien, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson haben heute neue Analysen aus der Phase-III-MAIA-Studie zu DARZALEX® (Daratumumab) in Kombination mit Lenalidomid und Dexamethason (D-Rd) bekanntgegeben, in denen das progressionsfreie Überleben (PFS), die Negativität der minimalen Resterkrankung (MRD) und die Gesamtansprechrate (ORR) bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 64,5 Monaten und das Gesamtüberleben (OS) bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 73,6 Monaten bei neu diagnostizierten Patienten mit multiplem Myelom, die für eine Transplantation nicht in Frage kommen (TIE), unabhängig vom Alter der Patienten und über klinisch wichtige Untergruppen hinweg, sowie die gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL) bei gebrechlichen TIE-Patienten evaluiert wurden.1,2,3,4 Diese Ergebnisse wurden auf der Jahrestagung 2022 der American Society of Hematology (ASH) in New Orleans, USA, in Form von Vorträgen und Postern vorgestellt und untermauern frühere Daten aus der MAIA-Studie zu klinisch relevanten Studienendpunkten und Patientengruppen.5

„Die Behandlung des multiplen Myeloms wird mit jedem Rückfall komplexer. Daher ist es für die Frontline-Therapie entscheidend, ein tiefgreifendes Ansprechen auf die Behandlung zu erreichen und die Überlebenszeit zu verlängern“, so Dr. Edmond Chan, MBChB, EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited. „In diesem Jahr wurde Daratumumab auf der ASH in 168 Vorträgen und Postern vorgestellt – ein Beweis für seine Bedeutung in der Behandlung des multiplen Myeloms. Wir sind ermutigt durch die jüngsten Ergebnisse der MAIA-Studie, die den bereits früher präsentierten Gesamtüberlebensvorteil dieser Daratumumab-basierten Behandlung als Standardtherapie für die Behandlung von Patienten, die für eine Transplantation nicht in Frage kommen, bestätigen.“

„Die ersten Daten aus der MAIA-Studie haben dazu beigetragen, das D-Rd-Schema als Standardtherapie für die Behandlung von Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom, die für eine Transplantation nicht in Frage kommen, zu etablieren“, so Studienautor Dr. Shaji Kumar*, Consultant, Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Mayo Clinic. „Diese aktualisierten Ergebnisse bekräftigen weiterhin den Gesamtüberlebensvorteil der D-Rd-Therapie und liefern wichtige Erkenntnisse für wichtige Patientenpopulationen mit unterschiedlichem Alter und zytogenetischem Risiko.“

Eine aktualisierte Wirksamkeitsanalyse der MAIA-Studie berichtet über Daten nach 64,5 und 73,6 Monaten medianer Nachbeobachtung zum primären Studienendpunkt PFS und den sekundären Endpunkten MRD-Negativität sowie ORR und OS (Abstract Nr. 4559).3 Zusätzliche neue Post-hoc-Wirksamkeitsanalysen berichten über kritische Untergruppen, einschließlich nach Alter (Abstract Nr. 4553)1 und nach zytogenetischen Risikofaktoren, einschließlich Gain(1q21) und Amp(1q21) (Abstract Nr. 3245).2

„Daratumumab-basierte Kombinationstherapien sind von grundlegender Bedeutung für die Behandlung des neu diagnostizierten multiplen Myeloms, und die auf dem ASH-Kongress vorgestellten Daten geben weitere Einblicke in die Behandlung von Patienten, die für eine Transplantation nicht in Frage kommen, mit der D-Rd-Therapie in der Erstbehandlung“, so Mark Wildgust, Vice President, Global Medical Affairs, Janssen Research & Development, LLC. „Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung von Janssen in der Behandlung des multiplen Myeloms sind wir weiterhin bestrebt, das volle Potenzial von Daratumumab in Kombination mit Lenalidomid und Dexamethason zu evaluieren, um den besonderen Bedürfnissen verschiedener Patientengruppen gerecht zu werden.“

Das Durchschnittsalter der 737 in die MAIA-Studie aufgenommenen Patienten betrug 73 (Spanne: 45 bis 90) Jahre, wobei 44 Prozent der Teilnehmer über 75 Jahre alt waren. Die Ergebnisse der Post-hoc-Subgruppenanalyse stimmten mit den zuvor berichteten Daten aus der MAIA-Studie zum Alter überein und zeigten, dass D-Rd das OS, PFS, MRD-Negativität und ORR im Vergleich zu Rd allein in allen drei untersuchten Altersgruppen verbesserte, einschließlich Patienten unter 70 Jahren, zwischen 70 und 75 Jahren und unter 75 Jahren.1

Bei Patienten unter 75 Jahren (D-Rd, n=208; Rd, n=208), die mit D-Rd behandelt wurden, wurde das mediane PFS nicht erreicht gegenüber 37,5 Monaten in der Rd-Gruppe (Hazard Ratio [HR]: 0.52, 95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 0,39–0,68). Die MRD-Negativität betrug 36,1 Prozent gegenüber 12,0 Prozent (Odds Ratio [OR], 4,13; 95-Prozent-KI, 2,49–6,84). Die ORR betrug 95,2 Prozent gegenüber 81,7 Prozent. 1

Bei Patienten unter 70 Jahren (D-Rd, n=78; Rd, n=77), die mit D-Rd behandelt wurden, wurde das mediane PFS nicht erreicht gegenüber 39,2 Monaten im Rd-Arm (HR, 0,35; 95-Prozent-KI, 0,21–0,56). Die MRD-Negativität betrug 35,9 Prozent gegenüber 11,7 Prozent (OR, 4,23; 95-Prozent-KI, 1,84–9,75). Die ORR betrug 93,6 Prozent gegenüber 80,5 Prozent. 1

Schließlich wurde bei Patienten im Alter von 70 bis 75 Jahren (D-Rd, n=130; Rd, n=131), die mit D-Rd behandelt wurden, ein medianes PFS von 61,9 Monaten gegenüber 37,5 Monaten im Rd-Arm erreicht (HR, 0,64; 95 Prozent-KI, 0,45–0,89; p = 0,0079). Die MRD-Negativität betrug 36,2 Prozent gegenüber 12,2 Prozent (OR, 4,07; 95-Prozent-KI, 2,16–7,67). Die ORR betrug 96,2 Prozent gegenüber 82,4 Prozent.1





Eine zweite Analyse in wichtigen klinischen Untergruppen (Abstract Nr. 3245) berichtete über ein verlängertes PFS, MRD-Negativität und ORR nach einer Behandlung mit D-Rd bei Patienten, die 75 Jahre oder älter sind, die am International Staging System (ISS) im Stadium III erkrankt sind, die ein hohes zytogenetisches Risiko aufweisen, die an Niereninsuffizienz leiden oder die extramedulläre Plasmozytome haben.2 Die wichtigsten Highlights sind:

Patienten mit hohem zytogenetischem Risiko, definiert als Patienten mit einer oder mehreren der Anomalien t[4;14], t[14;16] oder del17p, hatten ein medianes PFS von 45,3 Monaten nach der Behandlung mit D-Rd gegenüber 29,3 Monaten mit Rd allein (HR, 0,57; 95-Prozent-KI, 0,34–0,96) (D-Rd, n=48; Rd, n=44). Die MRD-Negativität lag bei 25,0 Prozent gegenüber 2,3 Prozent (OR, 14,33, 95-Prozent-KI, 1,78–115,59) und die ORR bei 91,7 Prozent gegenüber 75 Prozent (OR, 3,67, 95-Prozent-KI, 1,07–12,55). 2

Patienten mit Gain(1q21) oder Amp(1q21) hatten ein medianes PFS von 53,2 Monaten nach der Behandlung mit D-Rd gegenüber 32,3 Monaten mit Rd allein (HR, 0,63; 95-Prozent-KI, 0,46–0,88) (D-Rd, n=127; Rd, n=120). Die MRD-Negativität lag bei 33,1 Prozent gegenüber 11,7 Prozent (OR, 3,74, 95-Prozent-KI, 1,92–7,30) und die ORR bei 95,3 Prozent gegenüber 85 Prozent (OR, 3,56, 95-Prozent-KI, 1,36–9,30). 2

Die Raten von Grad 3/4 und schwerwiegenden behandlungsbedingten unerwünschten Ereignissen (TEAEs) waren bei Patienten ab 75 Jahren in beiden Behandlungsgruppen ähnlich, wobei die Rate der Abbrüche aufgrund von TEAEs bei Patienten, die mit D-Rd behandelt wurden, geringer war als bei Patienten, die nur mit Rd behandelt wurden.2





In einer zusätzlichen Analyse der MAIA-Studie wurden in einem Vortrag Daten zu den von den Patienten berichteten Ergebnissen (PRO) vorgestellt. Sie zeigten nachhaltige Verbesserungen der Lebensqualität und der körperlichen Funktionsfähigkeit bei einer Untergruppe gebrechlicher Patienten, die mit D-Rd im Vergleich zu Rd behandelt wurden, wobei eine deutliche Verringerung der Schmerzen während der gesamten Behandlungsdauer zu verzeichnen war (Abstract Nr. 472).4 Ein höherer Prozentsatz der Patienten setzte die Behandlung mit D-Rd im Vergleich zu denen, die nur Rd erhielten, fort.4

#ENDE#

Über die MAIA-Studie

An der randomisierten, offenen, multizentrischen Phase-III-Studie nahmen 737 neu diagnostizierte Patienten mit multiplem Myelom teil, die für eine Hochdosis-Chemotherapie und eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) nicht in Frage kamen und zwischen 45 und 90 Jahre alt waren (Durchschnittsalter 73 Jahre).5 Die Patienten wurden randomisiert und erhielten entweder D-Rd oder Rd allein in 28-tägigen Zyklen. Im D-Rd-Arm erhielten die Patienten wöchentlich 16 Milligramm pro Kilogramm (mg/kg) Daratumumab i. v. für die Zyklen 1–2, alle zwei Wochen für die Zyklen 3–6 und alle vier Wochen für Zyklus 7 und danach.5 Die Patienten im D-Rd- und Rd-Behandlungsarm erhielten 25 mg Lenalidomid an den Tagen 1 bis 21 jedes 28-tägigen Zyklus und 40 mg Dexamethason einmal wöchentlich für jeden Zyklus. In beiden Behandlungsarmen wurde die Behandlung bis zum Fortschreiten der Krankheit oder bis zur inakzeptablen Toxizität fortgesetzt.6

Frühere Ergebnisse der MAIA-Studie unterstützten die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) bei der Zulassung von Daratumumab in Kombination mit Rd. Diese Daten wurden auch 2019 im The New England Journal of Medicine veröffentlicht. Eine aktualisierte OS-Analyse wurde 2021 in The Lancet Oncology veröffentlicht.

Über Daratumumab und Daratumumab s. c.

Janssen ist bestrebt, das Potenzial von Daratumumab für Patienten mit multiplem Myelom im gesamten Spektrum der Erkrankung zu erforschen. Daratumumab ist für acht Indikationen des multiplen Myeloms zugelassen, davon drei für die Erstbehandlung, einschließlich neu diagnostizierter Patienten, die für eine Transplantation in Frage kommen und solche, die nicht dafür in Frage kommen.7

Im August 2012 schlossen Janssen Biotech, Inc. und Genmab A/S eine weltweite Vereinbarung, die Janssen eine exklusive Lizenz für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Daratumumab gewährt. Seit seiner Markteinführung hat sich Daratumumab zu einer grundlegenden Therapie bei der Behandlung des multiplen Myeloms entwickelt und wurde weltweit bei mehr als 300.000 Patienten eingesetzt.8 Daratumumab ist der einzige CD38-gerichtete Antikörper, der für die subkutane Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom zugelassen ist.7 Daratumumab s. c. wird gemeinsam mit rekombinanter humaner Hyaluronidase PH20 (rHuPH20) formuliert, der ENHANZE®-Arzneimittelverabreichungstechnologie von Halozyme.9

CD38 ist ein Oberflächenprotein, das unabhängig vom Krankheitsstadium in großer Zahl auf multiplen Myelomzellen vorhanden ist.7 Daratumumab bindet an CD38 und hemmt das Wachstum der Tumorzellen, was zum Tod der Myelomzellen führt.7 Daratumumab kann auch Auswirkungen auf normale Zellen haben.7 Daten aus acht klinischen Phase-III-Studien, sowohl für die Erstbehandlung als auch für die Behandlung von Rückfällen, haben gezeigt, dass Daratumumab-basierte Therapieschemata zu einer signifikanten Verbesserung des PFS und/oder OS führten.10,11,12,13,14,15,16,17

Weitere Informationen zu Daratumumab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels unter https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf .

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom ist ein unheilbarer Blutkrebs, der eine Art von weißen Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die sich im Knochenmark befinden.18 Beim multiplen Myelom verändern sich diese bösartigen Plasmazellen und wachsen unkontrolliert.9 In Europa wurde im Jahr 2020 bei mehr als 50.900 Menschen ein multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 32.400 Patienten starben.19 Während einige Patienten mit multiplem Myelom zunächst keine Symptome haben, können bei anderen die üblichen Krankheitssymptome wie Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, hoher Kalziumspiegel oder Nierenversagen auftreten.20

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die pharmazeutischen Unternehmen von Johnson & Johnson, die unermüdlich daran arbeiten, diese Zukunft für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir Krankheiten mit Wissenschaft bekämpfen, den Zugang zu Medikamenten mit Einfallsreichtum verbessern und Hoffnungslosigkeit mit Herz heilen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel und Netzhaut; Immunologie; Infektionskrankheiten und Impfstoffe; Neurowissenschaften; Onkologie; und Lungenhochdruck.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns auf www.twitter.com/janssenEMEA für unsere neuesten Nachrichten. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited und Janssen Research & Development, LLC sind Teil der Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson.

* Dr. Shaji Kumar war als Berater für Janssen tätig; er wurde nicht für seine Medienarbeit bezahlt.

Referenzen:

