Janssen presenta los análisis de eficacia y de subgrupos del estudio MAIA mostrando los resultados a largo plazo del régimen basado en DARZALEX® (daratumumab) en mieloma múltiple de reciente diagnóstico no apto para trasplante

French Spanish German

Los análisis actualizados presentan datos sobre la supervivencia sin progresión, negatividad de enfermedad residual mínima, respuesta global y supervivencia global en todo tipo de pacientes, independientemente de su edad o riesgo citogenético1,2,3

El seguimiento de cinco años destaca los datos de calidad de vida relacionada con la salud en un subgrupo de pacientes debilitados4

BEERSE, Bélgica, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson anunció hoy nuevos análisis a partir del estudio MAIA de Fase 3 de DARZALEX® (daratumumab) en combinación con lenalidomida y dexametasona (D-Rd), para evaluar la supervivencia libre de progresión (SLP), la negatividad de enfermedad residual mínima (ERM) y la tasa de respuesta global (TRG) con un seguimiento medio de 64,5 meses, y la supervivencia global (SG) con un seguimiento medio de 73,6 meses en pacientes de reciente diagnóstico no aptos para trasplante con mieloma múltiple, independientemente de la edad y en todos los subgrupos importantes a nivel clínico, así como la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) entre pacientes no aptos para trasplante debilitados.1,2,3,4 Estas conclusiones se presentaron en comunicaciones orales y en carteles en la reunión anual de 2022 de la American Society of Hematology (ASH) que tuvo lugar en Nueva Orleans, EE. UU., y refuerzan los datos previos del estudio MAIA en los criterios de valoración del estudio relevantes a nivel clínico y en las poblaciones de pacientes.5

«El tratamiento del mieloma múltiple se vuelve más complejo con cada recaída, por lo que es vital conseguir respuestas profundas al tratamiento y mejorar la supervivencia con la terapia de primera línea», afirmó el Dr. Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), director del Área Terapéutica de Hematología para EMEA de Janssen-Cilag Limited. «Este año en ASH, 168 presentaciones orales y carteles incluyen daratumumab, una prueba más de su importancia en el paradigma de tratamientos para el mieloma múltiple. Nos alientan los últimos resultados del estudio MAIA, que refuerzan el beneficio de supervivencia global anteriormente presentado de este régimen basado en daratumumab como tratamiento de referencia para pacientes que no son aptos para trasplante».

«Los datos iniciales del estudio MAIA fueron instrumentales para el establecimiento del régimen de D-Rd como tratamiento de referencia para pacientes con mieloma múltiple de reciente diagnóstico no aptos para trasplante», afirmó el autor del estudio, Shaji Kumar, M.D.*, consultor, Departamento de Hematología, Departamento de Medicina Interna, Mayo Clinic. «Estos resultados actualizados siguen reforzando el beneficio de supervivencia global con el régimen de D-Rd y ofrecen observaciones significativas en poblaciones de pacientes clave de diversas edades y niveles de riesgo citogenético».

Un análisis de eficacia actualizado del estudio MAIA arroja datos después de un seguimiento medio de 64,5 y 73,6 en el criterio de valoración primario del estudio, de SLP, y en los criterios de valoración secundarios de negatividad de enfermedad residual mínima (ERM), y TRG y SG (Resumen n.º 4559).3 Nuevos análisis de eficacia post-hoc adicionales informan sobre subgrupos críticos, incluido según edad (Resumen n.º 4553)1 y según factores de riesgo citogenético, incluyendo Ganancia(1q21) y Amplificación(1q21) (Resumen n.º 3245).2

«Los regímenes de combinación basados en daratumumab son fundamentales en el tratamiento del mieloma múltiple de reciente diagnóstico, y los datos presentados en ASH aportan perspectivas adicionales sobre el tratamiento de los pacientes no aptos para trasplante con el régimen de D-Rd en el tratamiento de primera línea», señaló Mark Wildgust, vicepresidente, Global Medical Affairs, Janssen Research & Development, LLC. «Continuando con el gran legado de Janssen en el tratamiento del mieloma múltiple, seguimos comprometidos con la evaluación del potencial total de daratumumab en combinación con lenalidomida y dexametasona para satisfacer las necesidades únicas de diversas poblaciones de pacientes».

La edad media de los 737 pacientes registrados en el ensayo MAIA fue de 73 (rango: 45 a 90) años, con el 44 por ciento de los participantes mayores de 75 años. Las conclusiones del análisis del subgrupo post-hoc fueron consistentes con los datos anteriormente ofrecidos por el estudio MAIA sobre la edad y mostraron que D-Rd mejoraba la SG, SLP, negatividad de ERM y TRG comparado con Rd en exclusiva en los tres grupos de edad examinados, incluyendo pacientes menores de 70 años, entre 70 y 75 años y menores de 75 años.1

En pacientes menores de 75 años (D-Rd, n=208; Rd, n=208) que fueron tratados con D-Rd, la SLP media no se alcanzó, frente a 37,5 meses en la rama Rd (Cociente de riesgo [CR]: 0,52, 95 por ciento Intervalo de confianza [IC], 0,39-0,68). La negatividad de ERM fue de un 36,1 por ciento frente al 12,0 por ciento (cociente de posibilidades [CP], 4,13; 95 por ciento IC, 2,49-6,84). La TRG fue del 95,2 por ciento frente a un 81,7 por ciento. 1

En pacientes menores de 70 años (D-Rd, n=78; Rd, n=77) que fueron tratados con D-Rd, la SLP media no se alcanzó, frente a 39,2 meses en la rama Rd (CR, 0,35; 95 IC, 0,21- 0,56). La negatividad de ERM fue de un 35,9 por ciento frente al 11,7 por ciento (CP, 4,23; 95 por ciento IC, 1,84-9,75). La TRG fue del 93,6 por ciento frente a un 80,5 por ciento. 1

Para finalizar, en pacientes entre 70 y 75 años (D-Rd, n=130; Rd, n=131) que fueron tratados con D-Rd, la SLP media se alcanzó a los 61,9 meses, frente a 37,5 meses en la rama Rd (CR, 0,64; 95 por ciento IC, 0,45- 0,89; P = 0,0079). La negatividad de ERM fue de un 36,2 por ciento frente al 12,2 por ciento (CP, 4,07; 95 por ciento IC, 2,16-7,67). La TRG fue del 96,2 por ciento frente a un 82,4 por ciento.1





Un segundo análisis en subgrupos clínicos clave (Resumen n.º 3245) informa sobre un aumento de la SLP, negatividad de ERM y TRG tras el tratamiento con D-Rd en pacientes de 75 años o mayores, con la enfermedad en estadio III del sistema de clasificación internacional (ISS), con un riesgo citogenético elevado, con insuficiencia renal y con plasmacitomas extramedulares.2 Entre los puntos destacados se incluyen los siguientes:

Los pacientes con un alto riesgo citogenético, definidos como con una o más de las anomalías t[4;14], t[14;16] o del17p, tuvieron una SLP media de 45,3 meses tras el tratamiento con D-Rd frente a 29,3 meses con Rd en exclusiva (CR, 0,57; 95 por ciento IC, 0,34-0,96) (D-Rd, n=48; Rd, n=44). La negatividad de ERM fue de un 25,0 por ciento, comparado con el 2,3 por ciento (CP, 14,33, 95 por ciento IC, 1,78-115,59) y la TRG fue de un 91,7 por ciento frente al 75 por ciento (CP, 3,67, 95 por ciento IC, 1,07-12,55). 2

Los pacientes con Ganancia(1q21) o Amplificación(1q21) tuvieron una SLP media de 53,2 meses tras el tratamiento con D-Rd frente a 32,3 meses con Rd en exclusiva (CR, 0,63; 95 por ciento IC, 0,46-0,88) (D-Rd, n=127; Rd, n=120). La negatividad de ERM fue de un 33,1 por ciento, comparado con el 11,7 por ciento (CP, 3,74, 95 por ciento IC, 1,92-7,30) y la TRG fue de un 95,3 por ciento frente al 85 por ciento (CP, 3,56, 95 por ciento IC, 1,36-9,30). 2

Las tasas de Grado 3/4 y de eventos adversos relacionados con la medicación (EAM) graves fue similar en ambos grupos de tratamiento para pacientes de 75 años o más, con un índice menor de suspensión del tratamiento debido a EAM en los pacientes tratados con D-Rd comparado con los tratados con Rd en exclusiva.2





En un análisis adicional presentado a partir del estudio MAIA, los datos de los resultados comunicados por el paciente («Patient-reported outcomes», PRO) fueron destacados en una presentación oral, y mostraban mejoras constantes en CVRS y en el funcionamiento físico entre un subgrupo de pacientes debilitados tratados con D-Rd comparado con Rd, con una reducción destacada del dolor en toda la duración del tratamiento (Resumen n.º 472).4 Un porcentaje más elevado de pacientes continuaron el tratamiento con D-Rd, comparado con los que solo recibían Rd.4

#FIN#

Sobre el ensayo MAIA

El estudio de fase 3 aleatorizado, abierto y multicéntrico incluyó a 737 de reciente diagnóstico con mieloma múltiple no aptos para tratamiento con altas dosis de quimioterapia y trasplante autólogo de células madre (ASCT), con edades comprendidas entre 45 y 90 años (edad media de 73 años).5 Los pacientes fueron asignados al azar para recibir D-Rd o Rd en exclusiva en ciclos de 28 días. En la rama D-Rd, los pacientes recibieron daratumumab en dosis de 16 miligramos por kilogramo (mg/kg) IV a la semana durante los ciclos 1 – 2, cada dos semanas durante los ciclos 3 – 6 y cada cuatro semanas durante el ciclo 7 y posteriores.5 Los pacientes en las ramas de tratamientos con D-Rd y Rd recibieron 25 mg de lenalidomida los días 1 al 21 de cada ciclo de 28 días y dexametasona en dosis de 40 mg una vez a la semana durante cada ciclo. Los pacientes en ambas ramas del tratamiento continuaron hasta la progresión de la enfermedad o una toxicidad inaceptable.6

Los resultados anteriores del estudio MAIA respaldaban la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de daratumumab en combinación con Rd. Estos datos también fueron publicados en The New England Journal of Medicine en 2019. Un análisis actualizado de SG fue publicado en The Lancet Oncology en 2021.

Sobre daratumumab y daratumumab SC

Janssen está comprometida con la exploración del potencial de daratumumab para pacientes con mieloma múltiple en todo el espectro de la enfermedad. Daratumumab ha sido aprobado en ocho indicaciones para el mieloma múltiple, tres de las cuales son en el tratamiento de primera línea, incluyendo a pacientes aptos y no aptos para trasplante.7

En agosto de 2012 , Janssen Biotech, Inc. y Genmab A/S celebraron un acuerdo mundial, que concedió a Janssen una licencia exclusiva para desarrollar, producir y comercializar daratumumab. Desde el lanzamiento, daratumumab se ha convertido en una terapia de base en el tratamiento del mieloma múltiple, siendo usada en el tratamiento de más de 300.000 pacientes de todo el mundo.8 Daratumumab es el único anticuerpo dirigido a la proteína CD38 aprobado para su administración subcutánea para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple.7 Daratumumab SC está coformulado con hialuronidasa humana recombinante PH20 (rHuPH20), la tecnología de administración de fármacos ENHANZE® de Halozyme.9

CD38 es una proteína de superficie que está presente en niveles altos en las células de mieloma múltiple, con independencia de la fase de la enfermedad.7 Daratumumab se une a CD38 e inhibe el crecimiento de las células tumorales, induciendo la muerte de las células del mieloma.7 Daratumumab también podría tener un efecto sobre las células normales.7 Los datos de ocho ensayos clínicos de Fase 3, tanto en tratamientos de primera línea como en recaída, han mostrado que los regímenes basados en daratumumab tuvieron como resultado una mejora significativa en la SLP y/o SG.10,11,12,13,14,15,16,17

Para más información sobre daratumumab, véase el Resumen de características del producto en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf .

Sobre el mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico incurable que afecta a un tipo de glóbulo blanco llamado células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.18 En el mieloma múltiple, estas células plasmáticas malignas cambian y crecen sin control.9 En Europa, más de 50.900 personas fueron diagnosticadas con mieloma múltiple en 2020, y más de 32.400 pacientes fallecieron.19 Aunque inicialmente algunos pacientes con mieloma múltiple no tienen síntomas, otros pueden tener los síntomas típicos de la enfermedad que incluyen fracturas o dolor óseo, recuento bajo de glóbulos rojos, cansancio, niveles elevados de calcio e insuficiencia renal.20

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Nosotros, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, trabajamos sin descanso para hacer de ese futuro una realidad para pacientes de todo el mundo, luchando contra la enfermedad con la ciencia, mejorando el acceso con ingenio y sanando la desesperanza con corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: cardiovascular, metabolismo y retina; inmunología; enfermedades infecciosas y vacunas; neurociencia; oncología; e hipertensión pulmonar.

Obtenga más información en www.janssen.com/emea . Síganos en www.twitter.com/janssenEMEA para ver las noticias más recientes. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

* Shaji Kumar, M.D. ha trabajado como consultor para Janssen; no ha recibido ninguna remuneración por sus trabajos en los medios de comunicación.

Advertencias sobre proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene «proyecciones futuras» como se definen en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernientes al desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de DARZALEX® (daratumumab). Se advierte al lector de no depositar una confianza excesiva en estas proyecciones futuras. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de futuros eventos. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar significativamente con respecto a las expectativas y proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc., y cualquiera de las otras Janssen Pharmaceutical Companies y/o Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, pero sin limitación, desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de las autorizaciones reglamentarias; la incertidumbre del éxito comercial; dificultades en la fabricación y retrasos; competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y patentes conseguidos por los competidores; desafíos a las patentes; preocupaciones sobre la eficacia o seguridad del producto que resulten en retiradas del producto o acciones reguladoras; cambios en el comportamiento o pautas de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, que incluyan reformas sanitarias globales; y tendencias hacia una contención de los costes en salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores puede encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson’ en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 2 de enero de 2022, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson en el Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Copias de estos archivos están disponibles en línea en www.sec.gov , www.jnj.com o mediante petición a Johnson & Johnson. Ninguna de las Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se compromete a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

# # #

Referencias:

1 Facon T, et al., Daratumumab Plus Lenalidomide and Dexamethasone in Patients with Transplant-ineligible Newly Diagnosed Multiple Myeloma: MAIA Age Subgroup Analysis. Se presentará en la reunión anual de 2022 de la American Society of Hematology.

2 Moreau P, et al., Daratumumab Plus Lenalidomide and Dexamethasone (D-Rd) Versus Lenalidomide and Dexamethasone (Rd) in Transplant-ineligible Patients (Pts) With Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM): Clinical Assessment of Key Subgroups of the Phase 3 MAIA Study. Se presentará en la reunión anual de 2022 de la American Society of Hematology.

3 Kumar SK, et al., Daratumumab Plus Lenalidomide and Dexamethasone (D-Rd) Versus Lenalidomide and Dexamethasone (Rd) Alone in Transplant-Ineligible Patients with Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM): Updated Analysis of the Phase 3 Maia Study. Se presentará en la reunión anual de 2022 de la American Society of Hematology.

4 Perrot A, et al., Health-Related Quality of Life for Frail Transplant-Ineligible Patients with Newly Diagnosed Multiple Myeloma Treated With Daratumumab, Lenalidomide and Dexamethasone: Subgroup Analysis of MAIA Trial. Se presentará en la reunión anual de 2022 de la American Society of Hematology.

5 Facon T, Kumar SK, Plesner T, et al., Daratumumab, lenalidomide, and dexamethasone versus lenalidomide and dexamethasone alone in newly diagnosed multiple myeloma (MAIA): overall survival results from a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021;22(11)

6 ClinicalTrials.gov Identificador NCT02076009. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02076009. Accedido el 21 de octubre de 2022.

7 Agencia Europea de Medicamentos. DARZALEX resumen de las características del producto. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf . Último acceso: Diciembre 2022.

8 Janssen [datos archivados]. Número de pacientes tratados con DARZALEX en todo el mundo a fecha de junio de 2022.

9 Janssen EMEA. La Comisión Europea concede autorización de comercialización para la formulación subcutánea de DARZALEX®▼(Daratumumab) para todas las indicaciones de formulación intravenosa de daratumumab aprobadas en la actualidad. Disponible en: www.businesswire.com/news/home/20200604005487/en/European-Commission-GrantsMarketingAuthorisation-for-DARZALEX%C2%AE%E2%96%BC-daratumumab-SubcutaneousFormulation-for-all-CurrentlyApproved-Daratumumab-Intravenous-Formulation-Indications . Último acceso: Diciembre 2022.

10 Moreau P, et al., Bortezomib, thalidomide, and dexamethasone with or without daratumumab before and after autologous stem-cell transplantation for newly diagnosed multiple myeloma (CASSIOPEIA): a randomised, openlabel, phase 3 study. Lancet. 6 de julio de 2019;394(10192):29-38.

11 Facon T, et al., MAIA Trial Investigators. Daratumumab plus Lenalidomide and Dexamethasone for Untreated Myeloma. N Engl J Med. 30 de mayo, 2019;380(22):2104-2115.

12 Mateos MV, et al., Overall survival with daratumumab, bortezomib, melphalan, and prednisone in newly diagnosed multiple myeloma (ALCYONE): a randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet. 2020;395:P132-141.

13 Dimopoulos MA, et al., APOLLO Trial Investigators. Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone versus pomalidomide and dexamethasone alone in previously treated multiple myeloma (APOLLO): an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. Junio de 2021;22(6):801-812.

14 Palladini G, et al., Daratumumab plus CyBorD for patients with newly diagnosed AL amyloidosis: safety run-in results of ANDROMEDA. Blood. 2 de julio, 2020;136(1):71-80.

15 Chari A, et al., Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone in relapsed and/or refractory multiple myeloma. Blood. 2017;130(8):974-981.

16 Bahlis NJ, et al., Daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone in relapsed/refractory multiple myeloma: extended follow-up of POLLUX, a randomized, open-label, phase 3 study. Leukemia. Julio de 2020;34(7):1875-1884.

17 Mateos MV, et al., Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone in Patients With Previously Treated Multiple Myeloma: Three-year Follow-up of CASTOR. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. Agosto de 2020;20(8):509-518.

18 American Society of Clinical Oncology. Multiple myeloma: introduction. Disponible en: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction . Último acceso: Diciembre 2022.

19 GLOBOCAN 2020. Cancer Today Population Factsheets: Europe Region. Disponible en: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf . Último acceso: Diciembre 2022.

20 American Cancer Society. Multiple myeloma: early detection, diagnosis and staging. Disponible en: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf . Último acceso: Diciembre 2022.

CP-361610

Diciembre 2022

Consultas relacionadas con los medios de comunicación:

Jenni Mildon

Móvil: +44 7920 418552

Email: jmildon@its.jnj.com

Relaciones con los inversores:

Raychel Kruper

Móvil: +1 732-524-6164

Email: rkruper@its.jnj.com