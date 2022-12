Robex: Vorfall in Nampala, Mali

QUÉBEC CITY (Kanada), Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. („Robex“, „die Group“ oder „das Company“) (TSXV: RBX).



Heute früh hat nach einem Eindringen von Kleinbergleuten in den Umkreis der Betriebsstätte ein Vorfall mit einem Gendarm zu einem Toten und einem Verletzten unter den Kleinbergleuten geführt. Die Geschäftsleitung und die Arbeiter möchten der Familie ihr Beileid aussprechen.

Dieser Vorfall verursachte eine Massenbewegung, die sich den Zugang zum Gelände erzwang. Es wurden alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um eine Verschlechterung der Situation zu vermeiden und die Arbeiter und die Bevölkerung vor weiterer Gewalt zu schützen.

Alle Mitarbeiter und Subunternehmer wurden versorgt und sind in Sicherheit, es wurden keine Verletzten unter den Mitarbeitern in Nampala festgestellt.

Die Produktion wurde vorübergehend eingestellt und eine Bewertung der Schäden und Sicherheitsbedingungen zur Wiederaufnahme des Betriebs ist im Gange.

Die Geschäftsleitung von Robex.

Weitere Informationen:

ROBEX RESOURCES INC -- KONTAKTE: RENMARK FINANCIAL COMMUNICATIONS INC. Benjamin Cohen, CEO

Aurélien Bonneviot,

Investor Relations and Corporate Development

+1 (581) 741-7421



E-Mail : investor@robexgold.com

www.robexgold.com Robert Thaemlitz

Account Manager

+1 (416) 644-2020

oder +1 (212) 812-7680



E-Mail : rthaemlitz@renmarkfinancial.com

www.renmarkfinancial.com

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne der Wertpapiergesetzgebung als „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Ungewissheiten und Risiken, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Robex liegen. Erfolge und Endergebnisse können erheblich von implizit oder explizit gemachten Prognosen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Annahmen und Risiken beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die geplante Finanzierung abzuschließen, um seine zukünftigen Arbeitsprogramme durchzuführen, und Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass die in diesen Prognosen dargelegten Umstände eintreten oder Robex, falls vorhanden, sogar zugute kommen. Die Prognosen basieren auf den Schätzungen und Meinungen des Managementteams von Robex zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Robex verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen oder Änderungen an diesen öffentlich verfügbaren Prognosen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse oder aus anderen Gründen vorzunehmen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die TSX Venture Exchange Inc. hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.