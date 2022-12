Robex : reprise rapide des opérations à Nampala, Mali

English French

Ce matin, un premier inventaire de la situation a été réalisé. L’usine principale n’a pas été endommagée. La direction estime donc que la production devrait donc reprendre de façon sécuritaire dans les prochaines heures.

Des bâtiments secondaires non-essentiels à la production ont été, quant à eux, endommagés mais cela ne devrait pas affecter une reprise des opérations.

Les équipes de Nampala tiennent à remercier toutes les parties qui ont fait preuve d’une grande solidarité dont notamment les autorités maliennes, et en particulier l’armée malienne, les responsables communautaires, les cadres et travailleurs du site ainsi que tous les fournisseurs.

La direction de Robex.

