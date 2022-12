English Finnish

Sanoma Oyj, pörssitiedote, 16.12.2022 klo 18.15

Sanoma on saanut vuosien 2019−2021 verotarkastuksen perusteella maksuunpanopäätöksen koskien Media Finlandin aikakauslehtien jakelun arvonlisäverokohtelua ja aikoo valittaa siitä

Sanoma on saanut verohallinnolta arvonlisäverojen maksuunpanopäätöksen Sanoma Media Finland Oy:ssä suoritetun vuosia 2019–2021 koskeneen verotarkastuksen perusteella. Tarkastus koski tiettyjen eri puolilla Eurooppaa painettujen ja keskitetysti norjalaisessa logistiikkakeskuksessa käsiteltyjen ja sieltä jaettujen aikakauslehtien arvonlisäverokohtelua. Saatu päätös on yhdenmukainen aiemman, vuosia 2015–2018 koskeneen verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen kanssa. Sanoma pitää myös uusia vaatimuksia täysin perusteettomina ja tulee valittamaan päätöksestä.

Saadun päätöksen perusteella Sanoma tulee maksamaan n. 11 milj. euroa arvonlisäveroa, veronkorotuksia ja korkoja vuoden 2022 loppuun mennessä välttääkseen lisäkoron kertymisen. Asiaan liittyen ei kirjata varauksia. Osingonmaksua varten konsernin vapaata rahavirtaa vuodelta 2022 tullaan oikaisemaan maksuunpannun veron määrällä.

Sanoma ilmoitti 29.4.2021 saaneensa verotuksen oikaisulautakunnalta vastaavanlaisesta aikakauslehtien jakelujärjestelystä vuosilta 2015–2018 päätöksen, jonka perusteella se velvoitettiin maksamaan arvonlisäveroa, veronkorotuksia ja korkoja n. 25 milj. euroa. Sanoma pitää vaatimuksia perusteettomina ja on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Arvonlisäveroa koskeva sääntely on muuttunut 1.7.2021 alkaen, joten vastaavia verotarkastuksia ei ole odotettavissa.

