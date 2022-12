DEINOVE - Point sur la Procédure de Redressement Judiciaire

English French

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française pionnière dans l’exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antimicrobiens, annonce que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 novembre 2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier s'est réuni ce 16 décembre 2022 et a renvoyé l’examen de l’affaire au 13 janvier 2023. Le maintien de la période d’observation a été sollicité par les organes de la procédure et la société DEINOVE.

Dans le cadre de la mise en œuvre de démarches de cession, la date limite de dépôt des offres de reprise auprès de l'administrateur judiciaire, a été fixée au 9 janvier 2023 à 12h.

Des communiqués continueront à être régulièrement publiés au fur et à mesure des avancées de la procédure de redressement judiciaire.

