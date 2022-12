BlackRockᴹᴰ Canada annonce la modification des indices du iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF et du iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

English French

TORONTO, 16 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), annonce aujourd’hui qu’à compter du 31 janvier 2023 ou vers cette date, le iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF et le iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (les « FNB iShares ») reproduiront le rendement de nouveaux indices, soit les suivants :



FNB iShares Indice actuel Nouvel indice iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP/XSTP.U) Indice Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years (Series-L) Indice ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH) Indice Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years (Series-L) (CAD-Hedged) Indice ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond (CAD-Hedged)

Les indices actuels et les nouveaux indices visent à procurer une exposition à des obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l’inflation, communément appelées TIPS, dont le terme à courir est a) dans le cas de chaque indice actuel, de moins de cinq ans, et b) dans le cas de chaque nouvel indice, d’au plus cinq ans. Les indices actuels et les nouveaux indices sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière et sont rééquilibrés chaque mois. En date du 30 novembre 2022, les indices actuels se composent des mêmes éléments constituants que leurs nouveaux indices correspondants. Le fournisseur de chacun des indices actuels est Bloomberg Index Services Limited et le fournisseur de chacun des nouveaux indices est ICE Data Indices, LLC.

À l’heure actuelle, les FNB iShares obtiennent leur exposition au moyen d’un placement dans le iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (« STIP »), un FNB inscrit à la cote d’une bourse américaine. La présente modification est effectuée en conséquence de l’annonce de STIP selon laquelle, vers le 31 janvier 2023, il tentera de reproduire le rendement d’un nouvel indice, soit l’indice ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond, et cessera de reproduire le rendement de l’indice Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years (Series-L).

Pour de plus amples renseignements sur les FNB iShares, veuillez visiter www.blackrock.com/ca.

Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

« BLOOMBERGMD » et chacun des indices actuels sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et des membres de son groupe, y compris Bloomberg Index Services Limited, l’administrateur de chacun des indices actuels (collectivement, « Bloomberg »), dont BlackRock a obtenu une licence ou une sous-licence d’utilisation à certaines fins. Bloomberg n’est pas membre du même groupe que BlackRock, et Bloomberg n’approuve pas, n’endosse pas, ne vérifie pas et ne recommande pas les FNB iShares. Bloomberg ne garantit pas l’actualité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou des renseignements concernant le FNB iShares.

ICE Data Indices, LLC ne parraine pas les FNB iShares, ne se prononce pas sur ceux-ci, ne vend pas leurs parts et n’en fait pas la promotion, pas plus qu’elle ne fait de déclaration quant à la pertinence d’investir dans les FNB iShares. BlackRock n’est pas affiliée à ICE Data Indices, LLC.

Personne-ressource pour les médias :

Reem Jazar

Courriel : reem.jazar@blackrock.com