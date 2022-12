Sisäpiiritieto, Nexstim Oyj: Muutoksia johtoryhmässä – Henri Hannula nimitetty myynnistä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi

English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, Helsinki, 17.12.2022, klo. 19.15 (EET)



Nexstim Oyj: Muutoksia johtoryhmässä – Henri Hannula nimitetty myynnistä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että Pohjois-Amerikan toiminnoista vastaava johtaja Steve Beller on päättänyt jättää tehtävänsä yhtiössä. Ero astuu voimaan välittömästi.



Nexstimin hallitus on nimittänyt Henri Hannulan (syntynyt 1974), globaalisti myynnistä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi. Hän on toiminut keskeisissä johtotehtävissä siitä lähtien, kun hän tuli Nexstimiin vuonna 2001, vastaten viimeksi EU & ROW -myynnistä ja markkinoinnista.

Nexstim Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Karvinen jatkaa tehtävässään Nexstim, Inc:n toimitusjohtajana.

”Kiitän Steveä hänen merkittävästä panoksesta yhtiölle. Steven viiden vuoden aikana Nexstimissä, hän auttoi käynnistämään ja kasvattamaan USA:n terapialiiketoimintaamme diagnostiikka-liiketoimintamme ohella. Toivotan hänelle menestystä uusissa haasteissa”, Nexstimin toimitusjohtaja Mikko Karvinen sanoo.

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Erik Penser Bank.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

