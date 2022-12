Graphenea lancia la divisione di prodotti chimici speciali KIVORO

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Italian

SAN SEBASTIAN, Spagna, Dec. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Graphenea S.A., leader mondiale nella produzione di grafene, ha lanciato una società spin-off. KIVORO è un'azienda di prodotti chimici speciali che si concentra sulla creazione di soluzioni per le problematiche industriali.



Let’s go faster! (Andiamo più veloce!) Lo slogan di KIVORO si riferisce all'agilità e alla velocità con cui si collabora con l'azienda e, combinate con il loro approccio volto alla semplificazione, sta infondendo nuova vita al settore dei prodotti chimici speciali. Jeremey Shipp, direttore vendite di KIVORO, osserva: "Stiamo lavorando su problematiche industriali complesse, ma non stiamo riscontrando particolari problemi. Comprendiamo che i nostri clienti cercano soluzioni, non problemi, e siamo un'organizzazione semplice e agile."

KIVORO va oltre il grafene. Il CEO Jesús de la Fuente commenta: "KIVORO è stata creata per permetterci di commercializzare le nostre attuali soluzioni industriali e andare oltre il grafene. Naturalmente manterremo la nostra esperienza leader nel carbonio e nei nanomateriali, ma siamo fermamente concentrati sullo sviluppo delle giuste sostanze chimiche speciali per le problematiche industriali dei nostri clienti al fine di ottenere efficienze operative e riduzione delle emissioni."

KIVORO lavora con molti settori dell'edilizia, rivestimenti, filtrazione, compositi e altri. Hanno sviluppato diversi additivi ad alte prestazioni che vanno dal loro indurente di cemento allo stoccaggio di energia, compositi, adesivi, lattice di gomma, rivestimenti e oltre. Uno dei risultati di cui vanno più fieri è il loro status di "net zero" e il CEO Jesús de la Fuente ha commentato: "Siamo alla ricerca incessante di miglioramenti per ottenere grandi risultati con un impatto positivo sulle prestazioni e sul pianeta. Tutti i nostri prodotti sono a zero emissioni di carbonio e, nella maggior parte dei casi, essi consentono ai nostri clienti di migliorare la loro impronta di carbonio facendo allo stesso tempo risparmiare denaro."





Informazioni su Graphenea

Graphenea è un'azienda tecnologica creata nel 2010 specializzata nella produzione di grafene, ha clienti in più di 60 paesi e uffici a San Sebastián (Spagna) e Boston (USA). Graphenea supporta i propri clienti producendo nuove forme di grafene dai transistor a effetto di campo in grafene agli ossidi di grafene, mantenendo la propria leadership nel settore in espansione della produzione di grafene.

Informazioni su KIVORO

KIVORO è la divisione aziendale di Graphenea ed è il culmine di molti anni di lavoro nel settore degli additivi e delle nanotecnologie, dove hanno sviluppato un ampio know-how e una competenza trasversale nel settore delle sostanze chimiche speciali. KIVORO è stata creata per migliorare e aggiungere valore ai prodotti dei clienti, progettando il loro miglior additivo chimico possibile per la loro applicazione.

Contatti

info@kivoro.com

www.kivoro.com

Le foto che accompagnano questo annuncio sono disponibili all'indirizzo:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44bb2fda-55bc-4770-ac27-5bea4b11d156

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d48c8e0-f6bb-42f0-9934-057015eab749

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c00a710b-9146-4372-a4ea-7438fa2ce847

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f8a96e2-482b-466b-9064-59b3165446bb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59231d91-7cad-4edc-84c1-159ffe1e6f67