Graphenea成立特种化学品公司KIVORO

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西班牙圣塞瓦斯蒂安, Dec. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的石墨烯制造商Graphenea S.A.新设子公司KIVORO。 KIVORO是一家致力于为工业挑战制定解决方案的特种化学品公司。



飞跃前行！(Let’s go faster!) 这一标语说明KIVORO可与公司灵活、敏捷、快速地展开合作，采用简单方法，为特种化学品行业注入新的活力。 KIVORO的销售总监Jeremey Shipp表示： “我们正在应对复杂的工业挑战，但我们的工作并不复杂。 我们深知，客户需要的是解决方案而不是问题，我们是一家简洁高效、灵活敏捷的公司。”

KIVORO并不局限于石墨烯业务，首席执行官Jesús de la Fuente表示：“KIVORO让我们能够将目前的工业解决方案商业化，从而扩展到石墨烯以外的业务领域。 在保持碳和纳米材料方面的领先优势的同时，我们借助专业知识，开发合适的特种化学品，帮助客户应对工业挑战，提升运营效率，实现碳减排。”

KIVORO与建筑、涂料、过滤、复合材料等许多行业的公司合作， 开发数种高性能添加剂，包括水泥增强剂、储能、复合材料、黏合剂、橡胶胶乳、涂料等。 公司最引以为傲的一项成就是始终保持净零经营， 对此Jesús de la Fuente表示： “我们不断努力，以便在提升业绩表现同时为地球带来积极影响。 公司的所有产品均实现了碳中和，且大多数产品可帮助客户减少碳足迹并节省成本。”





关于Graphenea

Graphenea是一家专门生产石墨烯的科技公司，成立于2010年，客户遍及60多个国家/地区，在西班牙圣塞瓦斯蒂安和美国波士顿均设有办事处。 Graphenea可以为客户生产石墨烯场效应晶体管、石墨烯氧化物等各类新型石墨烯产品，在不断发展的石墨烯生产领域保持领先地位。

关于KIVORO

KIVORO是Graphenea的子公司，依托其在添加剂和纳米技术领域多年积累的成果、广泛的跨行业知识和特种化学品方面的专长而设立。 KIVORO旨在开发适合客户应用的绝佳化学添加剂，提升客户产品的价值。

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