Graphenea 成立特殊化學品分拆公司 KIVORO

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西班牙，聖塞巴斯提安, Dec. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界頂尖的石墨烯生產商 Graphenea S.A. 成立了一所分拆公司。 KIVORO 是一所特殊化學品公司，專注於研發應對工業挑戰的解決方案。



快馬加鞭！ (Let’s go faster!) KIVORO 的品牌理念反映出該公司在合作上呈現的靈活度及速度，結合化繁為簡的宗旨，為特殊化學品業界注入新活力。 KIVORO 銷售總監 Jeremey Shipp 指出：「我們正面臨著複雜的工業挑戰，但我們善於化繁為簡。 我們深知客戶尋求解決方案而非更多問題，而本公司團隊行事直截了當、敏捷高效。」

KIVORO 的業務範圍不限於石墨烯，行政總裁 Jesús de la Fuente 評論說：「隨著 KIVORO 成立，我們得以將眼下工業解決方案商業化，並將業務範圍擴展至石墨烯以外的領域。 我們自然會保持自身在碳和納米材料方面的專業知識頂尖水平，同時堅定地專注於開發合適的特殊化學品，以協助客戶應對工業挑戰，並提高營運效率和減少排放。」

KIVORO 與許多行業合作，包括建築、塗料、過濾、複合材料等。 他們開發了多種高性能添加劑，從水泥增強劑到儲能、複合材料、粘合劑、橡膠乳膠、塗料等。 他們最引以為豪的成就之一是公司的淨零狀態，行政總裁 Jesús de la Fuente 評論說：「我們一貫精益求精，以取得卓越績效和優秀成果，同時對地球環保方面產生積極影響。 我們所有產品都已實現碳中和。在大多數情況下，我們的產品有助客戶改善他們的碳足跡，同時節省資金。」





關於 Graphenea

Graphenea 成立於 2010 年，是一所專門生產石墨烯的科技公司，其客戶遍布 60 多個國家，並在聖塞巴斯提安（西班牙）和波士頓（美國）設有辦事處。 Graphenea 竭誠服務客戶，生產多種新型石墨烯，產品範圍從石墨烯場效應晶體管到氧化石墨烯等，同時在日益擴大的石墨烯生產領域保持領先地位。

關於 KIVORO

KIVORO 是 Graphenea 的分拆公司，凝聚其團隊在添加劑和納米科技領域多年工作的心血結晶而創立，他們在這些領域積累了廣泛的跨行業專業知識，堪稱特殊化學品專家。 KIVORO 旨在強化客戶產品並為之增值，針對客戶的應用需求，研製最佳化學添加劑。

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