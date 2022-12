English Dutch French

Communiqué de presse



19 décembre 2022 - 07h30 CEST

Nagelmackers s'installe dans un bâtiment écologique phare construit par Nextensa et ION





Nagelmackers célèbre son 275e anniversaire en s'installant à Monteco, le tout nouvel immeuble de bureaux ultramoderne construit par Nextensa et ION, promoteurs renommés de biens immobiliers durables et de qualité. Le nom du bâtiment est une contraction du terme "Montoyer" (référence à la rue où se situe le bâtiment) et le terme "écologique". Une combinaison logique du "meilleur des deux mondes" en termes d'emplacement et de durabilité.

La Banque Nagelmackers, Nextensa et ION annoncent la mise en service du Monteco, un tout nouvel immeuble de bureaux "sans combustible fossile" situé dans le quartier européen et répondant aux normes de qualité élevées des promoteurs immobiliers de renom Nextensa et ION. Les acteurs de l'immobilier s'efforcent de constituer un portefeuille composé uniquement de propriétés de haute qualité répondant aux normes les plus élevées en matière d'architecture et de durabilité. Le déménagement vers le nouveau siège de la Banque Nagelmackers est en parfaite adéquation avec son image de banque personnelle et privée. Archi2000, l'architecte de Monteco, a opté pour un concept unique au cœur de Bruxelles, qui se distingue par la combinaison d'une construction durable à ossature en bois et l'utilisation d'une technologie intelligente. Un véritable bâtiment de pointe, en d'autres termes !

"En tant que développeur de projets immobiliers, outre l'innovation et l'architecture, nous sommes fortement engagés dans la réduction et la compensation du CO2. Construire en bois présente un double avantage à cet égard : d'une part, moins de CO2 est libéré dans l'air comparé à la production de béton, et d'autre part, de grandes quantités de CO2 sont absorbées par les arbres utilisés dans la construction, qui sont remplacés par de nouvelles plantations ", explique Alexis Spaas, Business Unit Manager Brabant chez ION.

Rêver d'un avenir vert

"Nagelmackers s'est engagé à écologiser sa gamme de produits depuis plusieurs années. Depuis 2019, cela a pris de l'ampleur avec la signature de l'UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). La banque fait également de grands progrès en ce qui concerne le SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). La plupart des fonds de son offre, gérés en interne et sélectionnés en externe, seront au moins des fonds de catégorie 8, ce qui signifie qu'ils peuvent être considérés comme des fonds durables", explique Yves Van Laecke, COO de Nagelmackers.

Une belle prouesse architecturale

Le bois utilisé pour le nouveau siège de Nagelmackers est labellisé PEFC et provient d'un rayon maximum de 500 km à partir du site. Il s’agit donc d’une situation bénéfique.

"Des pompes à chaleur et des panneaux solaires ont été installés, contribuant aux besoins de chauffage et de refroidissement. Les grandes fenêtres de l'ensemble du bâtiment offrent une lumière merveilleuse et un environnement de travail agréable. Ils sont élevés du sol au plafond, à quelque trois mètres de hauteur, ce qui donne une impression d'espace importante", explique Olivier Vuylsteke, CIO de Nextensa.

Cette technologie intelligente permettra de réduire la consommation d'énergie, d'autant que le système de GTB contrôle la température, l'humidité, la ventilation, etc. Les compteurs d'eau et d'électricité à lecture automatique détectent immédiatement la moindre fuite.

Une démarche engagée

Le certificat de durabilité que tout bâtiment durable souhaite obtenir et digne de ce nom n’est autre que le certificat BREEAM. Il s’agit d’une abréviation de Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Ce label vise la durabilité sans perte de confort, de sécurité ou de santé.

"MONTECO vise à obtenir la certification BREEAM Excellent, en tenant compte d'une dizaine de critères de durabilité. Il s'agit d'un niveau élevé dans la certification BREEAM. Tout d'abord, il y a la phase de conception, pour laquelle nous avons obtenu pas moins de 77%, alors que la norme à atteindre est de 70%. Il reste maintenant la phase finale de post-construction. Nous sommes convaincus que nous obtiendrons ce label d'ici 2023", a expliqué Michel Van Geyte, CEO de Nextensa.

" Les clients ne sont pas oubliés, bien sûr ! Nagelmackers les recevra bientôt à l'agence de Monteco dans des salles de consultation discrètes mais confortables, équipées d'un matériel audiovisuel moderne, afin que la banque puisse leur offrir des services personnalisés sur place et à distance. De plus, tout le matériel encore en bon état mérite une seconde vie et a été offert à des organisations caritatives et à des associations", conclut Dirk Huybrecht, responsable du Marketing et de la Communication de Nagelmackers.





***

Contacts presse

Sara Gartili

Sara.gartili@nextensa.eu

Corporate Communications Manager Nextensa

M +32 (0)488 13 43 65

Camille Hourdain

camille.hourdain@ion.be

Project Marketeer ION

M +32472 250 457

Dirk Huybrecht

Dirk.Huybrecht@nagelmackers.be

Head of Marketing & Communications Bank Nagelmackers

M +32 (0) 472 753 758

Gunther De Backer

Partner, Backstage Communication

gunther@backstagecom.be

M +32 475 903 909



A propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un développeur immobilier mixte. Le portefeuille d'investissements de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (46%), la Belgique (41%) et l'Autriche (13%) ; sa valeur totale au 30/09/2022 était d'environ 1,35 milliard d'euros. En tant que développeur, Nextensa est principalement actif dans la conception de grands développements urbains. À Tour&Taxis (développement de plus de 50 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d'une réévaluation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d'Or), elle travaille en partenariat sur une importante extension urbaine de plus de 400 000 m² composée de bureaux, de commerces et de logements.

Nextensa est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 541,1 millions d'euros (valeur 30/09/2022).

Pour en savoir plus, consultez le site www.nextensa.eu.

A propos d’ ION

ION est un promoteur et investisseur immobilier à croissance rapide basé à Waregem, fondé en 2011 par Davy Demuynck, Kristof Vanfleteren et Paul Thiers. Son portefeuille de développement d'environ 1,8 milliard d'euros comprend plus de 72 projets immobiliers répartis dans toute la Belgique. L'architecture contemporaine, la durabilité supérieure et l'innovation sont au cœur de chaque projet.

ION développe des projets résidentiels, de bureaux et de commerces multifonctionnels et urbains à haute valeur ajoutée qui contribuent à façonner les villes de demain. Son équipe dynamique de plus d'une centaine d'employés possède les connaissances commerciales, techniques, financières et juridiques nécessaires aux différents projets immobiliers résidentiels et commerciaux. ION peut donc répondre aux normes les plus élevées d'aujourd'hui, en tenant compte des attentes de toutes les parties prenantes.

En octobre 2018, ION a ouvert un bureau dans le centre de Bruxelles afin d'avoir une présence active sur le principal marché immobilier de Belgique. Depuis lors, ION a également ouvert des bureaux à Anvers et au Luxembourg.

Découvrez plus d'informations sur les projets en cours sur www.ion.be

A propos de Nagelmackers

La Banque Nagelmackers a pour objectif d'être le partenaire des familles dans la constitution, la gestion et le transfert de leur patrimoine.

La banque l'applique par le biais d'une offre de banque personnelle et privée, où un service est possible à partir d'actifs investis d'au moins 75 000 euros. Actuellement, la banque compte 22 agences et 32 agents qui propagent cette stratégie auprès de leur clientèle.

Nagelmackers respecte les exigences en matière de solvabilité et de liquidité : le ratio de solvabilité (IFRS, Tier I) est de 18,5% et le ratio de liquidité de 183%.

www.nagelmackers.be

Plus d’informations

Michel Van Geyte

Chief Executive Officer

+32 3 238 98 77

michel.van.geyte@nextensa.eu

Pièce jointe