19 december 2022 - 07h30 CEST





Nagelmackers verhuist naar nieuw ecologisch vlaggenschip van Nextensa en ION





Nagelmackers bestaat 275 jaar en sluit dit jubileumjaar af met de verhuis naar Monteco, het gloednieuwe state-of-the-art kantoorgebouw dat werd opgetrokken door Nextensa en ION, gerenommeerde ontwikkelaars van duurzaam en hoogkwalitatief vastgoed. De naam is een samentrekking van ‘Montoyer’ (naar de Montoyerstraat waar het gebouw ligt) en ‘ecologisch’. Een logische combinatie van ‘the best of both worlds’ inzake locatie en duurzaamheid.

Bank Nagelmackers, Nextensa en ION kondigen de ingebruikname van Monteco aan, een gloednieuw “fossil-fuel free” kantoorgebouw in de Europese wijk naar de hoge kwaliteitsnormen van gerenommeerde vastgoedontwikkelaars Nextensa en ION. De vastgoedspelers stellen alles in het werk om een portefeuille op te bouwen met enkel hoogkwalitatief vastgoed naar de hoogste normen inzake architectuur en duurzaamheid. De verhuis naar de nieuwe hoofdzetel van Bank Nagelmackers ligt volledig in lijn met haar imago van Personal en Private bank. Archi2000, architect van Monteco, is voor een uniek concept gegaan in hartje Brussel, dat zich onderscheidt door de combinatie van een duurzame houtskeletbouw en het gebruik van intelligente technologie. Een waar state-of-the-smartgebouw dus!

“Als projectontwikkelaar zetten wij, naast innovatie en architectuur, sterk in op CO2 reductie én compensatie. Bouwen met hout brengt hierin een dubbel voordeel : enerzijds komt er minder CO2 in de lucht dan bij de productie van beton, anderzijds worden er grote hoeveelheden CO2 opgenomen door de bomen die gebruikt worden in de bouw en die vervangen worden door nieuwe aanplantingen”, aldus Alexis Spaas, Business Unit Manager Brabant bij ION.

Dromen van een groene toekomst

“Nagelmackers zet zich al meerdere jaren in om haar productaanbod te vergroenen. Sinds 2019 kwam dit in een stroomversnelling met de ondertekening van de UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). Ook op het vlak van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) zet de bank grote stappen vooruit. Het merendeel van de intern beheerde en extern geselecteerde fondsen in haar aanbod zullen minstens categorie 8-fondsen zijn, wat betekent dat ze als duurzame fondsen beschouwd kunnen worden,” vertelt Yves Van Laecke, COO van Bank Nagelmackers.

Knap staaltje architectuur

Het gebruikte hout voor de nieuwe maatschappelijke zetel heeft een PEFC-label en is afkomstig uit een straal van maximaal 500 km van de werf. Een win-winsituatie dus.

“Er werden warmtepompen en zonnepanelen geïnstalleerd, die bijdragen in de verwarmings- en koelingsbehoeften. De hoge ramen die overal aanwezig zijn, zorgen voor een prachtige lichtinval en een aangename werkomgeving. Ze worden opgetrokken van de vloer tot het plafond, zo’n drie meter hoog, en bieden zo een gevoel van ruimte,” licht Olivier Vuylsteke, CIO van Nextensa, toe.

Deze intelligente technologie zal het energieverbruik verminderen, vooral omdat het GBS-systeem de temperatuur, vochtigheid, ventilatie, enz. regelt. Automatisch afgelezen water- en elektriciteitsmeters zullen onmiddellijk het kleinste lek detecteren.

Geëngageerde aanpak

Hét duurzaamheidscertificaat dat ieder duurzaam bouwwerk die naam waardig wil behalen, is het BREEAM-certificaat. Dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Met BREEAM wordt gestreefd naar duurzaamheid, zonder verlies aan comfort, veiligheid of gezondheid.

"MONTECO streeft naar een BREEAM Excellent-certificering, waarbij rekening wordt gehouden met een tiental duurzaamheidscriteria. Dit is een hoog niveau in BREEAM-certificering. Allereerst is er de ontwerpfase, waarvoor wij liefst 77% hebben bereikt, terwijl de te bereiken norm op 70% ligt. Nu rest er nog de laatste fase na de bouw. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij dit label tegen 2023 zullen verkrijgen”, verklaart Michel Van Geyte, CEO van Nextensa

“De cliënten worden uiteraard niet vergeten! Nagelmackers ontvangt hen binnenkort in het kantoor Monteco in discrete, maar comfortabele adviesruimtes, uitgerust met modern audiovisueel materiaal, zodat de bank hen zowel ter plekke als op afstand maatwerk kan bieden. Bovendien krijgt alle materiaal dat nog in goede staat is een tweede leven en wordt het geschonken aan goede doelen en verenigingen,” besluit Dirk Huybrecht, Head of Marketing & Communications Bank Nagelmackers.





Bijlage