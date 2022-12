LE PSCC PRESENTE SON CONSEIL STRATEGIQUE COMPOSÉ D’EXPERTS INTERNATIONAUX EN ONCOLOGIE, TECHNOLOGIES ET STRATEGIES D’INNOVATION

English French

Le Paris-Saclay Cancer Cluster (PSCC), premier lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt "Biocluster" France 2030 lancé par Emmanuel Macron, a pour objectif de créer un pôle oncologique français de rang mondial.

Le PSCC annonce aujourd'hui la nomination de neuf experts internationaux éminents à son conseil stratégique (SAB pour Strategic Advisory Board), choisis pour leur excellence scientifique, leur expérience de la recherche publique-privée, de l'entrepreneuriat en biotechnologie et de la gestion de bioclusters. À dessein, la composition de ce conseil est entièrement internationale. Le SAB est présidé par le professeur Solange Peters, oncologue renommée exerçant à Lausanne et actuelle présidente de l’ESMO (European Society for Medical Oncology).

Le rôle du SAB sera de conseiller l'équipe du PSCC sur la stratégie de développement et de déploiement du biocluster, ainsi que sur les aspects scientifiques, médicaux, translationnels et technologiques.

Pr. Solange Peters, présidente du SAB sur le PSCC, commente : « Le PSCC est une initiative unique en France mais aussi en Europe. Nous sommes ravis, avec les autres membres du SAB, de pouvoir participer activement à sa construction et, nous l'espérons, à son succès ! Notre équipe est résolument pluridisciplinaire et je suis très enthousiaste à l'idée de cette émulation collective sans précédent au service de l'ambition du PSCC. »

« Nous sommes fiers d'être rejoints par une équipe d'experts indépendants de renommée mondiale en oncologie, immuno-oncologie, bioinformatique, génomique... mais aussi en stratégie business dans le domaine de la santé et des biotechs. Ces experts sont issus des meilleurs centres académiques et cliniques d'Europe et d'Amérique du Nord et de clusters qui sont clairement nos modèles. » ajoute le Pr Eric Vivier, président de l'association PSCC. « L’expertise remarquable et hautement complémentaire des membres du SAB apportera la vision pour soutenir le développement du PSCC, grâce à la combinaison d’approches fondamentalement multidisciplinaires. »

À propos des membres du CCS :

Fátima Al-Shahrour, PhD, est chef de l'unité de bioinformatique du Centre national espagnol de recherche sur le cancer (CNIO).

Elle possède une grande expérience de l'étude du cancer du point de vue de la génomique. Ses recherches portent sur l'application et le développement de méthodes informatiques pour la médecine de précision, pour l'interprétation des génomes du cancer, le repositionnement des médicaments et les approches permettant de prédire l’efficacité des thérapies anticancéreuses. Son groupe est actif au sein du réseau européen de bioinformatique ELIXIR, dont il dirige le groupe de travail sur les données du cancer qui fournit le cadre et l'expertise nécessaires à l'analyse et à l'interprétation systématiques des génomes du cancer. L’équipe fait également partie du groupe de référence espagnol du projet B1MG dont les activités sont en ligne avec d'autres pôles d'ELIXIR-ES axés sur l'intégration des plateformes translationnelles dans le système de santé espagnol. Dans ce cadre, Fátima Al- Shahrour coordonne le projet IMPaCT-Data, programme de science des données pour le développement de l'infrastructure de la médecine de précision, en dirigeant des activités de formation, mais aussi la gestion des données génomiques.

Elle a siégé aux conseils consultatifs de plusieurs institutions telles que l'Institut Curie et le CNAG et a été membre du comité de sélection de plusieurs appels à projets de recherche nationaux et internationaux. Elle est également co-directrice du Master en bioinformatique appliquée à la médecine et à la santé personnalisées (ISCIII-ENS).

Au cours de sa carrière scientifique, Fátima Al- Shahrour a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture, dans le domaine de la génomique du cancer et de la bioinformatique, axés sur la recherche translationnelle sur le cancer.

Thomas F. Gajewski, MD, PhD, dirige la clinique du mélanome et le programme immunologie et cancer du Comprehensive Cancer Center de l'Université de Chicago.

Ses recherches se concentrent sur la compréhension des aspects fondamentaux de l'immunité anti-tumorale et leur application en clinique. Il est professeur au Ben May Department for Cancer Research, au département de pathologie et au département de médecine-hématologie-oncologie de l'université de Chicago.

Le Dr Gajewski a reçu le premier prix de l'American Cancer Society-Jules L. Plangere Jr. Family Foundation Professor in Cancer Immunotherapy Award ainsi que le prix William B. Coley 2017 pour sa recherche exceptionnelle dans l’immunologie des tumeurs. Il est connu pour ses travaux sur sur la régulation des réponses immunitaires antitumorales et est fermement engagé dans la transformation de ses travaux de laboratoire en stratégies cliniques susceptibles d'améliorer les résultats cliniques chez les patients.

En plus d'être membre du conseil consultatif scientifique du CRI, le Dr Gajewski fait partie des comités de sélection des subventions du CRI et de l'ARM, ainsi que de plusieurs sociétés de biotechnologie.

Le Dr Gajewski a publié plus de 220 manuscrits et 20 chapitres de livres dans ces domaines. Il a présenté des données lors de plus de 400 conférences scientifiques.

Thomas Helleday, PhD, est professeur de médecine translationnelle et de biologie chimique à l'Institut Karolinska, en Suède, où il occupe la chaire Torsten et Ragnar Söderberg.

Le professeur Helleday a l’expérience de la gestion de centres anticancéreux, notamment en tant que directeur du Sheffield Cancer Centre à l'université de Sheffield et au sein du comité exécutif du MRC/CRUK Gray Cancer Institute à l'université d'Oxford. Le professeur Helleday a reçu de nombreuses subventions et récompenses internationales en reconnaissance de ses travaux de recherche, notamment le prix Eppendorf-Nature Young European Investigator Award (2005) pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine des sciences biomédicales, décerné par la revue Nature, et le prestigieux « advanced grant »de l'ERC (2010 et 2015). Il s'est aujourd’hui vu attribuer un total 18,7 millions d'euros en subventions de recherche.

Le professeur Helleday est l'auteur de 250 articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture.

Harvey F. Lodish, PhD, est un biologiste moléculaire et cellulaire, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), membre fondateur du Whitehead Institute for Biomedical Research et l’un des auteurs du manuel Molecular Cell Biology. Les recherches de Lodish se sont concentrées sur les protéines de surface des cellules et d'autres domaines importants à l'interface entre la biologie cellulaire moléculaire et la médecine.

Le Dr Lodish a été fondateur et membre du conseil consultatif scientifique de 12 sociétés de biotechnologie, dont Genzyme, Millennium Pharmaceuticals et Rubius Therapeutics.

Le Dr Lodish a fait partie de comités consultatifs pour les U.S. National Institutes of Health et la National Science Foundation, ainsi que pour l'American Cancer Society. Il a été président du conseil consultatif de la division des sciences fondamentales du Fred Hutchinson Cancer Center et du Lerner Research Institute de la Cleveland Clinic. Il a siégé aux conseils consultatifs de plusieurs autres institutions, dont le Biozentrum de l'université de Bâle, le Laboratoire européen de biologie moléculaire de Heidelberg, le Centre de biologie moléculaire de Heidelberg (ZMBH) en Allemagne, le Life Sciences Institute de l'université du Michigan et le PEW Scholars Program in Biomedical Sciences. Il a fait partie des comités de sélection de la division de biologie du California Institute of Technology et de la division d'ingénierie de l'université de Californie Santa Barbara. Il siège actuellement aux conseils consultatifs de la Chinese Organization for Rare Disorders et du Lausanne RE(ACT) Discovery Institute pour les maladies rares.

Le Dr Lodish est membre du conseil d'administration de l'hôpital pour enfants de Boston, dont il a également présidé le comité de recherche. De 2007 à 2014, il a présidé le conseil consultatif scientifique du Massachusetts Life Sciences Center, le groupe chargé de superviser l'investissement d'un milliard de dollars sur dix ans de l'État dans les sciences de la vie.

Le Dr Lodish est l’un des auteurs du manuel Molecular Cell Biology. La neuvième édition a été publiée en 2021 et le livre a été traduit en quatorze langues.

Solange Peters, MD, PhD, est actuellement à la tête de l'enseignement et des soins en oncologie médicale et dans le domaine des tumeurs malignes thoraciques au Département d'oncologie de l'Université de Lausanne, où elle met en place un programme translationnel en collaboration avec les laboratoires d'oncologie moléculaire de l'Institut fédéral suisse de technologie à Lausanne et de l'Institut Ludwig.

Le principal champ sur lequel travaille le professeur Peters est la découverte et la validation de nouveaux biomarqueurs dans des contextes précliniques et cliniques. Elle est également très impliquée dans la mise en place d'essais multimodaux incluant l'immunothérapie clinique et translationnelle du cancer. Ses projets de recherche actuels, en tant que titulaire de chaire, sont axés sur l'innovation en immunothérapie pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), du cancer du poumon à petites cellules (SCLC), des tumeurs malignes thymiques et du mésothéliome, ainsi que les thérapies ciblées dans le NSCLC dépendant des oncogènes. Elle est l'investigatrice principale des essais pulmonaires ouverts au Centre de cancérologie de Lausanne, axés sur la phase I, les biomarqueurs prédictifs et l'immunothérapie du NSCLC. En outre, elle est co- investigatrice principale de plusieurs autres essais.

Pr Peters est active dans la mise en place et l'organisation d'essais académiques, ainsi que de bases de données connexes pour l'ETOP (European Thoracic Oncology Platform), où elle est responsable de la coordination scientifique et membre du conseil de fondation.

Le professeur Solange Peters est un membre actif du programme éducatif de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO). Elle est actuellement sa présidente (2020 - 2022) et membre de la faculté de l'ESMO pour les cancers du poumon et les autres cancers thoraciques. Elle était auparavant présidente du comité des femmes pour l'oncologie de l'ESMO – qu’elle a créé, et est membre du Conseil de l’ESMO. Elle a été présidente scientifique de l'ELCC 2016 et présidente scientifique du congrès annuel de l'ESMO 2018 à Munich.

Elle est parallèlement active au sein de l'IASLC dont elle a été membre du conseil d'administration. Elle est membre de l'AACR (American Association for Cancer Research) et de l'EORTC (Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer).

Le professeur Peters est l'auteur de plus de 500 manuscrits et chapitres de livres évalués par des pairs. Elle a été rédactrice associée de "Lung Cancer", en deviendra rédactrice en chef adjointe en 2023, et a été rédactrice en chef adjointe du "Journal of Thoracic Oncology" (JTO), le journal officiel de l'IASLC, jusqu'en 2020. Elle a été rédactrice en chef de Cancer Treatment Communications. En outre, elle est rédactrice associée de la revue Annals of Oncology, de la revue Frontiers in Pharmacology of Anti-Cancer Drugs et de la revue Frontiers in Thoracic Oncology.

Ton Schumacher, PhD, est membre éminent de l'Institut néerlandais du cancer, de l'Institut Oncode et professeur d'immunotechnologie à l'université de Leiden. Ses recherches ont contribué à déchiffrer comment notre système immunitaire, basé sur les lymphocytes T, peut reconnaître les cellules cancéreuses.

Outre son poste à l'Institut néerlandais du cancer, M. Schumacher participe au développement de nouvelles immunothérapies dans le domaine de la biotechnologie et du capital-risque, en se concentrant sur la création de nouvelles entreprises dans le domaine de l'immunologie et de l'immuno-oncologie. Il a fondé notamment AIMM Therapeutics, T cell factory (acquise par Kite Pharma) et Neogene Therapeutics, et a été Directeur scientifique de Kite Pharma EU.

Pour ses travaux sur le système de reconnaissance des cellules T dans le cancer, il a notamment reçu le prix de l'inventeur d'Amsterdam, le prix de la recherche sur le cancer de la reine Wilhelmina, le prix de la recherche sur le cancer de Meyenburg, le prix William B. Coley et le prix Louis Jeantet de médecine. Le Dr Schumacher a été élu à l'Académie de l'American Association of Cancer Research en 2021.

Suzanne L. Topalian, MD, est médecin et scientifique et ses travaux sur l'immunité antitumorale ont été fondamentaux pour le développement de l'immunothérapie du cancer. Elle a publié plus de 160 articles de recherche originaux et revues dans ce domaine et est l'un des chercheurs les plus cités dans le domaine biomédical. Elle a suivi sa formation médicale et scientifique à la faculté de médecine de l'université Tufts, à l'hôpital universitaire Thomas Jefferson, à l'hôpital pour enfants de Philadelphie et à l'Institut national du cancer des États-Unis. Elle a rejoint le Johns Hopkins Kimmel Cancer Center en 2006 en tant que première directrice du programme de lutte contre le mélanome et le cancer de la peau, et occupe actuellement le poste de directrice associée du Johns Hopkins Bloomberg-Kimmel Institute for Cancer Immunotherapy.

Le Dr Topalian a fait progresser le développement clinique de l'immunothérapie anti-PD-1 et son travail est largement reconnu. Elle a été désignée comme l'une des 10 personnalités 2014 par la revue Nature et a reçu le prix Karnofsky de l'ASCO en 2015, le prix Taubman en 2016, le prix Rosalind E. Franklin du NCI en 2018, le prix Gruber Memorial Cancer Research de l'American Academy of Dermatology en 2020 et le prix « Distinguished Research in the Biomedical Sciences » de l'Association of American Medical Colleges en 2021 pour ses découvertes marquantes dans l’immunothérapie des cancers.

Le Dr Topalian a été élu à l'Académie nationale de médecine en 2017, puis à l'Académie de l'American Association for Cancer Research et à l'Académie d'immuno-oncologie de la Society for ImmunoTherapy of Cancer en 2022. Ses travaux ont ouvert de nouvelles voies d'investigation scientifique et fait de l'immunothérapie un pilier de l'oncologie.

Susan Windham-Bannister, PhD, est une experte reconnue aux Etats-Unis et à l’international en matière d'innovation, d'accès au marché et de stratégies d'optimisation marketing. Le Dr Windham-Bannister est actuellement directrice associée de Biomedical Innovation Advisors LLC, qu'elle a fondé avec le Dr Harvey Lodish, cofondateur de Genzyme, et membre du Whitehead Institute, MIT. Elle est également PDG de Biomedical Growth Strategies, LLC. Ces sociétés de conseil tirent parti de l'expérience de Mme Windham-Bannister en matière de stratégie commerciale et en tant qu’ancienne présidente-directrice générale du Massachusetts Life Sciences Center (MLSC). Le Dr Windham-Bannister a été le premier PDG du Massachusetts Life Sciences Center (MLSC), un organisme parapublic du Commonwealth du Massachusetts chargé de mettre en œuvre la loi sur les sciences de la vie du Massachusetts, une initiative de 15 ans dotée d'un budget de 1,5 milliard de dollars américains, promulguée en juin 2008. À son entrée en fonction en juillet 2008, elle a été chargée de la mise en œuvre globale du MLSC, y compris la constitution de l’équipe, l'élaboration des politiques et directives, la création de la marque et la définition de la stratégie d'investissement. Le portefeuille d'investissements du centre favorise le développement économique, est un catalyseur de l'innovation, renforce la position de leader mondial du Massachusetts dans le domaine des sciences de la vie et accélère la commercialisation d’approches thérapeutiques et de traitements prometteurs. Depuis l'adoption de la Massachusetts Life Sciences Initiative en 2008, le nombre d'emplois dans le secteur biopharmaceutique a augmenté de 55 % dans le Massachusetts, ce qui représente 16 milliards de dollars US en salaires et le Massachusetts est en tête des États-Unis dans sa capacité à attirer des fonds de capital-risque pour financer les jeunes entreprises.

Le Dr Windham-Bannister est titulaire d'une licence du Wellesley College et d'un doctorat en politique et gestion de la santé de la Florence Heller School de l'université Brandeis et a bénéficié d’une bourse de post-doctorat à la John F. Kennedy School de l'université Harvard.

Elle a terminé ses travaux de doctorat grâce à une bourse de la Fondation Ford.

Christina K. Yung, PhD, est vice-présidente de la science des données chez Indoc Research, une entreprise à but non lucratif qui se consacre à la conception, à la construction et à l'exploitation d'infrastructures de données de santé pour les hôpitaux et les organismes de recherche du monde entier. Mme Yung dispose d’une formation interdisciplinaire en bioinformatique, en biologie computationnelle et en génomique du cancer. Elle a une grande expérience de la direction d'équipes interfonctionnelles et de la création de partenariats stratégiques pour développer des plateformes de données de recherche médicale à grande échelle et pour un partage responsable des données et des découvertes scientifiques collaboratives.

Précédement, Mme Yung était directrice de l'informatique du génome et chercheuse Senior à l'Institut de recherche sur le cancer de l’Ontario (IORC), où elle a dirigé le centre de coordination des données du Consortium international sur le génome du cancer (ICGC) et codirigé le Genomic Data Commons (GDC) du National Cancer Institute. L'ICGC et le GDC fournissent des ressources de données inestimables aux chercheurs du monde entier dans la lutte contre le cancer.

Mme Yung a joué un rôle clé dans le consortium Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes (PCAWG), une collaboration internationale visant à identifier les schémas communs de mutation dans les génomes entiers du cancer provenant de l'ICGC et du Cancer Genome Atlas (TCGA). Elle a codirigé le groupe de travail technique du PCAWG qui a effectué l'analyse des données primaires de plus de 2 600 génomes sur 14 clouds informatiques. Cette initiative, à laquelle ont participé plus de 1 300 scientifiques et cliniciens de 37 pays, a donné lieu à 23 articles publiés dans Nature et ses revues affiliées.

Le Dr Yung s'est vu décerner le titre de "Top 25 Healthcare Technology Leaders of Toronto" pour 2022. Elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie électrique de l'Université Queen's, ainsi qu'un doctorat et une maîtrise en génie biomédical de l'Université Johns Hopkins.

***

A propos du Paris-Saclay Cancer Cluster

Lancé en février 2022 par Gustave-Roussy, Sanofi, l'Inserm, l'Institut Polytechnique de Paris et l'Université Paris-Saclay, le Paris-Saclay Cancer Cluster (PSCC) est le premier lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt "Biocluster" lancé par Emmanuel Macron dans le cadre du plan France 2030. Rejoint par UNICANCER, l'Institut Curie, l'AP-HP et Medicen, le PSCC a reçu le soutien de plus de 80 start-ups, biotechs et grands groupes pharmaceutiques.

La mission du Biocluster est d'orchestrer des interactions fortes entre chercheurs, patients, professionnels de santé, start-ups, PME, Big Pharma et investisseurs au sein d'un écosystème dynamique, intégré et vertueux, ancré à Villejuif. Son objectif est d'accélérer le développement de nouveaux traitements contre le cancer, de dispositifs médicaux et de solutions diagnostiques en France. Le PSCC soutiendra des projets industriels à différents niveaux de maturité et facilitera la mise en relation de ces projets avec les experts, les plateformes et les ressources dont ils ont besoin.

D'envergure internationale, le PSCC vise à positionner la France parmi les leaders mondiaux de la transformation de la science en valeur pour les patients et la société dans son ensemble.

Contacts Relations Medias

Paris-Saclay Cancer Cluster

Céline Voisin

Tél : 06 62 12 53 39

Mail : presse@atcg-partners.com



Pièce jointe