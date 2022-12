FourKites, APAC 지역 내 강력한 성장세와 혁신 바탕으로 공급망 가시성 시장 리더십 확대

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

인도 첸나이, Dec. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 실시간 공급망 가시성 플랫폼 분야 선도 기업인 FourKites는 운송, 창고, 상점, 트럭 등에 걸친 상호 연결적, 협업적 자동화 공급망 구축이라는 비전을 실행에 옮기면서 2022년 한 해 강력한 성장세를 기록했다고 발표했다. 특히 아시아 태평양 지역에서는 고객사 규모가 전년 대비 91% 증가했으며 APAC 지역 46개 국가에 걸친 하역량 또한 240% 이상 늘어났다.

FourKites를 이용해 공급망 혁신에 나선 신규 고객사로는 Mitsui & Co. Global Logistics, Ltd, Nestlé Japan, Chevron Corporation, Kraft Heinz, SpaceX, Molson Coors, Bacardi, QVC 등이 있다. 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Real-time Transportation Visibility Solutions에서 Leader로 선정되고 고객사들의 복잡한 공급망 니즈에 대응하는 최고의 가시성 공급사로 인정 받은 자사의 입지를 한층 강화해 준 성과다. 1

FourKites는 전 세계 사업이 전년 대비 50% 가까이 성장했으며 Fortune 500 가운데 50%가 자사를 통해 공급망 연결에 나서고 있다. 2022년 한 해 동안 FourKites가 APAC 지역에서 거둔 주요 성과는 다음과 같다:

전년도 대비 하역량 240% 증가

신규 고객사 수 91% 증가

화물 추적 가능한 운송사 146% 증가

총 추적 거리는 18억 마일 이상

추적 항구 수 30% 증가, 현재 282곳의 항구 추적 가능

추적 시설 수 486% 증가, 현재 1만4000곳의 시설 추적 가능

호주, 뉴질랜드, 인도, 태국, 대만, 필리핀, 싱가포르 및 말레이시아 전역에서 Live OTR 추적 가능, 단기적으로 역내 국가 추가 예정

업계 대기업들로부터 인정 받은 FourKites의 공급망 혁신 장기적 비전

2021년 한 해 동안 Qualcomm Ventures, LLC, Volvo Group Venture Capital AB, Zebra Technologies 등 업계 거물급 기업들의 전략적 투자를 유치했던 FourKites는 올해 역시 디지털 공급망의 미래에 대한 자사의 과감한 비전을 지속적으로 실행하고자 FedEx , Quiet Platforms , Mitsui & Co., Ltd. , Sony , Microsoft , Narvar 등 다수의 대기업들과 전략적 파트너십을 체결했다. 실시간 공급망 가시성 분야 선구적 기업인 자사는 또한 Gartner , SupplyChainBrain , Blue Yonder , Builtin Chicago , Manhattan Associates , Food Shippers of America 등으로부터 업계 리더십과 현재 진행 중인 혁신에 대해 인정을 받았다.

FourKites는 Mitsui로부터 유치한 1000만달러 규모 투자금을 활용해 APAC 지역 전역에 걸쳐 오퍼링 확대에 나서고 있다. 초기에 주로 일본에 주력하게 될 이번 전략적 관계는 점차 APAC 시장 전반에 걸쳐 강력한 현지화 솔루션 공급으로 이어질 예정이며 FourKites의 영업, 고객사 서비스, 운영 역량을 강화하게 될 것이다.

Mitsui의 디지털 솔루션 사업부문장인 John Kenichi Kogiku는 “FourKites와 파트너가 되어 APAC 역내 모든 업계와 국가에 걸쳐 공급망 가시성을 개선하고 사업 효율성을 재고할 수 있어 기쁘다”면서 “FourKites와 Mitsui는 혁신, 통합, 협업의 문화를 공유하며, 글로벌 공급망을 혁신한다는 큰 비전을 공유한다. 앞으로 FourKites와 함께 디지털화와 자동화를 통해 공동의 목표를 이루기를 기대한다”고 말했다.

FourKites 창립자 겸 CEO인 Mathew Elenjickal은 “APAC 지역 기업들은 공급망 혁신에 상당한 수준의 투자를 진행하고 있다”면서 “2023년에는 자사의 APAC 지역 고객사들이 물류 운영을 한 단계 발전시키고 자체 네트워크와 SKU(재고 관리 코드)에 대한 인사이트를 확대할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

지속적으로 업계 최초 혁신을 제공하는 독창적인 고객사 협업 모델

고객사와의 긴밀한 협업은 FourKites 창립 이후 제품 개발의 기반이 되어 왔다. FourKites 고객사 10곳 중 9곳은 자사의 IdeaExchange애 적극적으로 기여하고 있으며 FourKites의 Innovation Partner 프로그램은 Andersen Corporation, Canfor, Cardinal Health, Henkel, Kimberly-Clark, Smithfield, Sprouts Farmers Market 등 70곳 이상의 기업들이 200개 이상의 제품 품질을 향상시킬 수 있도록 했다.

2022년 주요 신규 솔루션:

지체료 및 체선료 기능: 선사들이 보다 신속하게 선제적으로 잠재적 지체료 및 체선료를 파악할 수 있게 한다. 또한 사업에 미칠 수 있는 영향을 고려해 예외 적용을 우선시하며 운송사, 항로 등 기타 필요한 요인들을 선제적으로 조정한다. “FourKites의 해상 화물용 자동 보고 및 추적 기능은 보다 정확한 데이터를 실시간으로 제공한다. 이를 통해 Canfor는 사람이 일일이 추적해야 했던 예상 화물에 대한 최신 정보를 확보해 고객사 문의에 더욱 신속하게 대응할 수 있다” — Bob Hayes, Canfor 글로벌 공급망 담당 부사장

자체 개발한 해상 화물 혁신: 해외 선사 및 파트너사를 대상으로 모든 해상 화물의 모든 운송 구간이 요구하는 복잡한 문서 작업에 대해 완전한 형태의 가시성 제공

Net Zero 이니셔티브: 기업들의 공급망 탄소 배출 저감을 지원한다. 이니셔티브에는 자원 소비 및 폐기물 발생에 대한 가시성을 더욱 정확하게 제공해주는 분석 툴인 FourKites의 Sustainability Hub, Advisory Board 신설, 현재 진행 중인 지속가능성에 대한 연구 등이이 포함된다. “탄소 배출 추적 및 내부 성과 측정은 전적으로 데이터에 의존한다. FourKites와의 파트너십이 없었다면 우리가 운영에 필요한 중요 데이터를 확보하지 못했을 것이다” — Karen Betancourt, Cardinal Health 물류 담당 부사장

새로운 통합 고객사 인터페이스: 모든 모드에 걸쳐 실시간 운송 가시성 및 시설별 데이터를 통합한다. “FourKites는 고객사를 우선시하는 방식으로 이들을 지원하는 유용한 툴을 제공한다는 점에서 탁월한 능력을 보유하고 있다. 이 회사는 다양한 국가에 커버리지를 제공하고 작업을 관리하며 이를 통해 자체 툴을 발전시켜 왔다. 이 회사가 가진 제품과 신속성은 인상적이다” — 제조업 분야 물류 전략 애널리스트



FourKites 개요

FourKites®는 공급망 가시성 플랫폼으로 운송을 넘어 야적장, 창고, 상점 등으로 가시성을 확장하고 있다. 도로, 철도, 해양, 항공, 소포 및 택배에 걸쳐 매일 300만 건 이상의 출하량을 추적하고 약 200개 국가에 진출한 FourKites는 실시간 데이터와 강력한 머신러닝을 결합해 기업들이 엔드투엔드 공급망을 디지털화할 수 있도록 지원한다. 상위 10개 CPG(소비재) 기업 중 9개, 상위 20개 식음료 기업 중 18개 등 1200개 이상의 세계적 브랜드가 FourKites를 통해 비즈니스를 혁신하고 민첩성, 효율성, 지속가능성을 갖춘 공급망을 구축하고 있다. 자세한 정보는 https://www.fourkites.com/ 에서 확인할 수 있다.

언론 연락처:

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing for FourKites

+1 (650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ace1aaf-f9f8-4da4-b789-bf26126621db

1 Gartner, Critical Capabilities for Real-Time Transportation Visibility Platforms, Carly West, 2022년 5월 24일