FourKites通过亚太地区强劲的增长和创新扩展其在供应链可视化市场的领导地位

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

印度钦奈, Dec. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 供应链可视化的领先公司FourKites今天宣布在2022年实现强劲全球增长，该公司致力于实现其涵盖运输、仓库、商店、卡车等领域的自动化、互联和协作供应链的愿景。具体在亚太地区，该公司在该地区实现了新客户增加91%，在亚太地区46个国家/地区跟踪的货运增长240%以上。

通过FourKites改变供应链的新客户有Mitsui & Co.、 Global Logistics Ltd、Nestlé Japan、Chevron Corporation、Kraft Heinz、SpaceX、Molson Coors、Bacardi和QVC，进一步验证Gartner在2022年实时交通可视化解决方案Gartner® Magic Quadrant™中的领先地位，以及成为 具有最复杂供应链需求客户的首选可视化提供商 。1

在全球范围内， FourKites同比增长接近50%，继续连接财富500强50%的供应链。2022年，在亚太地区， FourKites取得了以下业绩：

总货运增长240%

新客户增加91%

跟踪承运商数量增加146%

跟踪里程达18亿英里以上

地区跟踪港口数量增加30%，目前共有282个港口

跟踪设施数量增加486%，目前总数达14000个

在澳大利亚、新西兰、印度、泰国、台湾、菲律宾、新加坡和马来西亚各地进行OTR实时跟踪，近期扩展到该地区其他国家/地区



各行业巨头均支持FourKites的供应链转型长期愿景

FourKites 在2021年对行业重量级企业Qualcomm Ventures LLC、Volvo Group Venture Capital AB和Zebra Technologies进行了战略投资，此外，去年还与众多行业巨头建立了战略合作伙伴关系，继续实现数字供应链未来的大胆愿景。这些公司包括 FedEx 、 Quiet Platform 、 Mitsui & Co., Ltd. 、 Sony 、 Microsoft 和 Narvar 。 Gartner 、 SupplyChainBrain 、 Blue Yonder 、 Builtin Chicago 、 Manhattan Associates 和 Food Shippers of America也认可了这一实时供应链可视化先驱的行业领导地位和持续创新 。

FourKites正在利用Mitsui的1000万美元战略投资，将其产品扩展到亚太地区。战略关系最初将侧重日本，为亚太地区市场提供超本地化解决方案，同时提高FourKites在销售、客户服务和运营方面的能力。

三井物产数字解决方案事业部总经理John Kenichi Kogiku表示：“我们很高兴能与FourKites合作，在亚太地区所有行业和所有国家/地区的运营中提高供应链可视化和效率。FourKites和三井物产拥有创新、诚信和合作的共同文化，以及改变全球供应链的广泛愿景。我们期待着与FourKites合作，通过数字化和自动化实现我们的共同目标。”

FourKites创始人兼首席执行官Mathew Elenjickal表示：“整个亚太地区的公司都在供应链转型方面进行大量投资。2023年，我们期待着帮助我们的亚太地区客户在物流运营方面更上一层楼，进一步拓展他们对网络和SKU层面的见解。我们将共同建立一个更灵活和敏捷的供应链。”

独特的客户合作模式继续提供行业首创

自FourKites成立以来，与客户密切合作一直是本公司产品开发的基石。FourKites的10个客户中有9个以上对公司的IdeaExchange作出了积极贡献，而且FourKites的 创新合作伙伴 计划已经促成70多家公司（其中包括Andersen Corporation、Canfor、Cardinal Health、Henkel、Kimberly-Clark、Smithfield和Sprouts Farmers Market）完成200多项产品改进。

2022年发布的新解决方案包括：

新的 滞留和逾期 能力，有助于托运人更快更主动地确定潜在滞留费和逾期费；根据潜在业务影响确定例外情况的优先次序；以及主动调整运营商、渠道或其他必要因素。 Canfor全球供应链副总裁Bob Hayes表示：“FourKites的海洋自动报告和跟踪提供更准确实时数据，使Canfor掌握有关我们接下来货运的最新信息，无需手动跟踪，因此能够更快速地回应客户询价。”

能力，有助于托运人更快更主动地确定潜在滞留费和逾期费；根据潜在业务影响确定例外情况的优先次序；以及主动调整运营商、渠道或其他必要因素。 获得专利 的海运创新 ，使国际托运人及其合作伙伴能够完全了解每一批海运货物各个航段的全部复杂文档要求。

的海运创新 ，使国际托运人及其合作伙伴能够完全了解每一批海运货物各个航段的全部复杂文档要求。 净零倡议 ，有助于公司减少供应链排放，包括FourKites的可持续发展中心，一套可以更好地了解资源消耗和废物产生情况的分析工具；一个新的可持续发展咨询委员会；以及正在进行中的有关可持续发展的原创研究。 Karen Betancourt物流副总裁Karen Betancourt表示：“不论是跟踪排放，还是评估我们的表现，都要依赖于数据。正是在这方面，我们对与FourKites的合作喜不自胜，因为没有这种合作，我们就无法获得良好运行所需的关键数据。”

，有助于公司减少供应链排放，包括FourKites的可持续发展中心，一套可以更好地了解资源消耗和废物产生情况的分析工具；一个新的可持续发展咨询委员会；以及正在进行中的有关可持续发展的原创研究。 一个新的统一客户界面 ，集成了各种模式的实时运输可视化和特定设施数据。 制造业物流战略分析师表示：“FourKites有能力提供有用工具并以客户优先的方式为我们的客户提供支持，继续给我留下卓越和深刻印象。在与他们的合作中，他们能够在多个国家/地区开展业务，管理工作，并在这一过程中强化工具。我对他们的产品和敏捷交付印象非常深刻。”



，集成了各种模式的实时运输可视化和特定设施数据。

关于FourKites

FourKites® 是全球领先的供应链可视化平台之一，将可视化从运输领域扩展到堆场、仓库、店铺和其他区域。FourKites每天跟踪通过公路、铁路、海洋、航空、包裹和最后一英里服务运送到200多个国家和地区的300余万批货物，将实时数据和强大的机器学习相结合，帮助众多公司实现端到端供应链的数字化。1200多家全球最受认可的品牌（包括前10大快速消费品公司中的9家以及前20大食品和饮料公司中的18家）信赖FourKites，通过其服务实现业务转型并创建更敏捷、更高效和更可持续的供应链。如需了解更多信息，请访问 https://www.fourkites.com/ 。

媒体联系人：

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（FourKites业务）

+1（650）468-3263

mvyridi@bigvalley.co

本公告随附图片可通过以下网站获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ace1aaf-f9f8-4da4-b789-bf26126621db

1 Gartner，实时运输可视化平台的关键能力，Carly West，2022年5月24日。