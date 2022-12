English Finnish

EEZY OYJ -- SISÄPIIRITIETO -- 19.12.2022 KLO 10.30



Eezy Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Eezy Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Sami Asikainen ovat tänään yhteisesti sopineet, että Asikainen jättää toimitusjohtajan tehtävät välittömästi. Sami Asikainen on toiminut Eezyn toimitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien.

Uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessi on käynnistetty ja väliaikaisena toimitusjohtajana aloittaa varatoimitusjohtaja Pasi Papunen. Pasi Papunen on ollut Eezyn johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 lähtien ja hän on vastannut Eezyn asiantuntijapalveluista (Kasvu ja Uudistaminen). Ennen Eezyä Papunen on työskennellyt useiden asiantuntijaorganisaatioiden, mm. Terveystalo, johtoryhmissä.

"Haluan kiittää Samia koko hallituksen ja kaikkien eezyläisten puolesta hänen panoksestaan yhtiön kehittämiseksi. Eezy on kasvanut henkilöstöalan yhdeksi monipuolisimmista toimijoista ja olemme olleet rakentamassa työelämän muutosta yhdessä henkilöstömme ja asiakkaidemme kanssa", Eezyn hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju sanoo.





Lisätietoja:

Tapio Pajuharju

hallituksen puheenjohtaja

+358 50 577 4200