Aurora工业园区助力越南纺织和服装行业进行第四次工业革命

越南河内, Dec. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在全球一体化和第四次工业革命的浪潮中，越南正在加快工业区重组，追赶全球趋势。



根据规划和投资部(MPI)在2022年越南工业园论坛上发布的数据，该国的工业园区(IP)和经济区(EZ)吸引了2.3亿美元的外国直接投资资本。

专家们认为，将传统的工业园区转变为生态工业园区将能够减少环境足迹和相关成本、提高效率、增强社区凝聚力、提供更好的资金和技术支持，从而能够增强企业竞争力。

快速发展的纺织和服装行业是全球供应链中最重要的环节之一，大大促进了外国直接投资流入越南。必须优先重组工业房地产。

Vietnam National Textile and Garment Group表示，该行业正在积极推动数字化和可持续生产、减少劳动力、支持行政决策，从而提高生产力和质量。

越南领先的房地产开发商之一Cat Tuong Real Estate Group建立了Aurora工业园区，并通过提供全面的基础设施，鼓励制造商在其生产线上应用先进技术，为这一发展作出了贡献。



Aurora工业园区是一个绿色、清洁、可持续的工业园区，拥有一个非常均衡的工业生态社区，是越南为数不多的具备织物染色设施资质的工业园区之一。

其基础设施设计为具有该国最大的供水能力、废水系统和复杂的社会基础设施。

Aurora工业园区提供综合的生活、工作、休息和娱乐设施，可确保其员工的生活品质，这使其成为越南北部乃至全国最具吸引力的工业房地产项目之一。该工业园区提供一站式投资程序和法律、金融和海关支持服务。

Aurora工业园区还将受益于南定省的年轻劳动力。根据南定信息门户网站的统计数据，大约有100万人（占总人口的60％）处于劳动年龄，其中很多人都是高技能人才。

“越南的纺织和服装制造商正在通过应用先进技术，提高其在全球价值链中的竞争力和地位。Aurora工业园区以提供一个具有有利地理位置、充分法律地位、同步和现代化的基础设施以及众多优惠机制的示范生态工业园区而自豪”，Cat Tuong Group董事长兼首席执行官Tran Quoc Viet先生表示。

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