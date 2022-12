Hiabille suuri tilaus Veho Oy Ab:ltä Suomessa

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 19. JOULUKUUTA 2022 KLO 12.00

Cargotec-konserniin kuuluva Hiab on saanut Veho Oy Ab:ltä suuren tilauksen 135 MULTILIFT-koukkulaitteesta ja seitsemästä HIAB-kuormausnosturista. Tilaus sisältää myös laitteiden asennukset, lisävarusteet ja koulutukset. Kuormankäsittelylaitteet on tarkoitus asentaa Mercedes-Benz-kuorma-autoihin, jotka Veho toimittaa Puolustusvoimille. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden viimeisen neljänneksen tilauskantaan. Ensimmäiset laitteet toimitetaan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ja viimeiset vuonna 2024. Tilaukseen sisältyy myös Vehon optio ostaa Hiabilta vielä 127 koukkulaitetta asennettuna.

”Suomen Puolustusvoimien on toimittava maailman vaikeimpiin kuuluvissa ilmasto-olosuhteissa, ja on hienoa voida auttaa Puolustusvoimia sen materiaalinkuljetustarpeissa. Olemme tehneet Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä jo monen vuoden ajan, ja Puolustusvoimat luottaa siihen, että Hiab toimittaa sen käyttöön asiakaslähtöisiä, luotettavia laitteita”, kertoo Hiab Suomen myynti- ja palvelujohtaja Mika Liinanotko.

Toimitettavilla MULTILIFT Ultima 21Z ‑koukkulaitteilla ja HIAB X-HiDuo 188 ‑kuormausnostureilla on sekä loistava suorituskyky että erinomaiset turvallisuusominaisuudet. Koukkulaitteiden ja kuormausnosturien mukana toimitetaan lisävarusteita, joiden avulla niitä voidaan käyttää entistä monipuolisemmin. Hiab vastaa myös loppuasiakkaiden kouluttamisesta.

Hiab on tehnyt Puolustusvoimien kanssa jo pitkään yhteistyötä kuormankäsittelylaitteiden toimittajana, mukaan lukien useissa muissa projekteissa Vehon kanssa.

Veho Oy Ab kuuluu Veho-konserniin, joka on Mercedes-Benz-henkilöautojen ja Daimler-hyötyajoneuvojen jälleenmyyjä ja jakelija Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.





Mika Liinanotko, Hiab Suomen myynti- ja palvelujohtaja, puh. +358 400 825477, mika.liinanotko@hiab.com

Nils Gjerstad, Hiabin viestintäpäällikkö, puh. +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





