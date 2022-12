Finnish English

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.12.2022 KLO 12:45, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT





Oma Säästöpankki Oyj julkistaa suostumusten hakumenettelystä koskien sen 2027, 2026, 2024 ja 2023 erääntyviä Katettuja Joukkolainoja, jotka on laskettu liikkeeseen Oma Säästöpankki Oyj:n 3.000.000.000 euron lainaohjelman alla, ja käynnistää kirjallisen menettelyn

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI SINGAPORESSA TAI MUUSSA SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTI- TAI MUITA TOIMENPITEITÄ, EIKÄ HENKILÖLLE, JOKA ASUU TAI OLESKELEE EDELLÄ TARKOITETUILLA ALUEILLA. TÄTÄ TIEDOTETTA EI TULE TULKITA TARJOUKSEKSI MYYDÄ TAI OSTAA TÄSSÄ KUVATTUJA ARVOPAPEREITA.

Oma Säästöpankki Oyj (”OmaSp”) julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen ulkona olevia 400.000.000 euron 0,01% kiinteäkorkoisia 2027 erääntyviä katettuja joukkolainoja (ISIN FI4000466412), 600.000.000 euron 1.50% kiinteäkorkoisia 2026 erääntyviä katettuja joukkolainoja (ISIN FI4000522974), 300.000.000 euron 0.125% kiinteäkorkoisia 2024 erääntyviä katettuja joukkolainoja (ISIN FI4000378674) sekä 250.000.000 euron 0.125% kiinteäkorkoisia 2023 erääntyviä katettuja joukkolainoja (ISIN FI4000425830) (kukin erikseen ”Sarja” ja yhdessä ”Katetut Joukkolainat”), jotka on laskettu liikkeeseen OmaSp:n 3.000.000.000 euron lainaohjelman alla. Menettelyllä OmaSp hakee suostumusta ulkona olevien Katettujen Joukkolainojensa haltijoilta (”Joukkolainan Haltija”) tietyille Katettujen Joukkolainojen ehtoihin (”Ehdot”) tehtäville muutoksille (”Ehdotetut Muutokset”). Tiettyjen ehtojen täyttyessä OmaSp maksaa 0,05 prosenttia kunkin Katetun Joukkolainan nimellismäärästä palkkiona Joukkolainojen Haltijoille, jotka ovat äänestäneet Ehdotettujen muutosten puolesta (”Varhaisen Äänestyksen Palkkio”) ennen 5.1.2023 klo 16.00 Suomen aikaa, tai muuna myöhäisempänä päivänä, jonka OmaSp voi määrittää oman harkintansa mukaan (”Varhaisen Äänestyksen Palkkion Määräaika”) (jokaisen Sarjan osalta ”Suostumuksen Hakumenettely”).

Suostumuksen Hakumenettelyyn sovelletaan 19.12.2022 päivätyssä Consent Solicitation Memorandum -muistiossa (”Muistio”) kuvattuja ehtoja ja rajoituksia. Joukkolainan Haltijoilla on oikeus pyytää kopiota Muistiosta solisitaatioagentilta ja tabulaatio- ja maksuagentilta (ks. yhteystiedot alla).

Katettuja joukkovelkakirjalainoja koskeva direktiivi (katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta 27 päivänä marraskuuta 2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2162) on saatettu osaksi Suomen lainsäädäntöä kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista annetulla lailla (151/2022), joka tuli voimaan Suomessa 8.7.2022 (”KLPL”). KLPL korvasi aiemman kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain (688/2010) (”Vanha KLPL”). Finanssivalvonta on 30.6.2022 myöntänyt OmaSp:lle toimiluvan KLPL:n mukaiseen kiinnityspankkitoimintaan. Katettuihin Joukkolainoihin sovelletaan Vanhaa KLPL:ää, kun taas tulevaisuudessa liikkeeseen laskettaviin katettuihin joukkolainoihin (”Tulevat Katetut Joukkolainat”) sovelletaan KLPL:ää. Keskeisin Ehdotetuista Muutoksista on, että Katettuihin Joukkolainoihin sovellettava laki vaihdettaisiin Vanhasta KLPL:stä KLPL:ään. OmaSp haluaa ylläpitää yhteistä katepoolia sekä Katetuille Joukkolainoille että Tuleville Katetuille Joukkolainoille. Tämä on mahdollista vain, jos Ehdotetut Muutokset toteutuvat.

Yhden katepoolin ylläpitäminen parantaisi läpinäkyvyyttä ja edistäisi OmaSp:n liikkeeseen laskemien Katettujen Joukkolainojen ja Tulevien Katettujen Joukkolainojen haltijoiden yhdenvertaista kohtelua. Lisäksi mikäli Ehdotetut Muutokset toteutuvat:

(i) Joukkolainan Haltijat hyötyisivät, koska KLPL:n nojalla katepoolin varoja koskeva etuoikeus olisi 100 prosenttia, kun taas Vanhan KLPL:n nojalla etuoikeus rajoittuu varojen vakuusarvoon;

(ii) KLPL:ssä asetetaan maksuvalmiusvaatimus, jonka mukaan liikkeeseenlaskijan on varmistettava, että katepoolissa on jatkuvasti tietynlaisia likvidejä varoja määrä, joka kattaa katettuihin joukkolainoihin liittyvän enimmäisnettoulosvirtauksen tulevana 180 päivän ajanjaksona. Vanhassa KLPL:ssä ollutta vaatimusta joukkolainojen ja luottosaatavien juoksuaikojen vastaavuudesta ei enää uudessa laissa ole. Mikäli katettu joukkolaina pitää sisällään ehdon, jonka mukaan katetun joukkolainan maturiteettia voidaan pidentää, liikkeeseenlaskija voi käyttää lykättyä erääntymispäivää nettoulosvirtauksen määrittämiseen;

(iii) Vanhassa KLPL:ssä ei määrätä maturiteetin pidentämisestä (soft bullet -ehto), mutta KLPL mahdollistaa katetuille joukkolainoille sopimusehdot, joiden mukaan liikkeeseenlaskija voi pidentää katetun joukkolainan maturiteettia Finanssivalvonnan suostumuksella; ja

(iv) Vain KLPL:n alaisista katetuista joukkolainoista voidaan käyttää merkkiä ”eurooppalaiset katetut joukkolainat (premium)”.

OmaSp järjestää Suostumuksen Hakumenettelyn saadakseen Joukkolainan Haltijoiden vahvistuksen, että he tukevat Ehdotettuja Muutoksia. Ehdotetut Muutokset ovat ehdollisia Muistiossa määriteltyjen suostumusta koskevien ehtojen täyttymiselle.





OmaSp aloittaa Suostumusteen Hakumenettelyn ja käynnistää Joukkolainan Haltijoille kutakin Sarjaa koskevan kirjallisen menettelyn (kukin erikseen ”Kirjallinen Menettely”) Ehdotettujen Muutosten hyväksymiseksi erillisellä päätöksellä (kukin erikseen ”Päätös”). OP Yrityspankki Oyj (”Solisitaatiagentti ja tabulaatio- ja maksuagentti”) toimii solisitaatioagenttina ja tabulaatio- ja maksuagenttina Kirjallisessa Menettelyssä. Kirjallinen Menettely alkaa 19.12.2022 niillä ehdoilla, jotka on ilmoitettu 19.12.2022 päivätyssä Kirjallista Menettelyä koskevassa, Muistioon liitetyssä ilmoituksessa (Liite 1), ja päättyy 5.1.2023 (ellei sitä pidennetä OmaSp:n yksinomaisellä päätöksellä) (”Kirjallisesta Menettelystä tehty Ilmoitus”).

Voidakseen osallistua Kirjalliseen Menettelyyn henkilön tulee olla rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n asianmukaiseen järjestelmään yhden tai useamman Katetun Joukkolainan (i) omistajana tai (ii) valtuutettuna hallintarekisteröitynä omistajana viisi pankkipäivää ennen suostumusmenettelyn viimeistä päivää (suostumusmenettelyn viimeinen päivä on tällä hetkellä 5.1.2023) (”Äänestyksen Kirjauspäivä”). Henkilö on oikeutettu Varhaisen Äänestyksen Palkkioon, jos hän äänestää Ehdotettujen Muutosten puolesta ennen Varhaisen Äänestyksen Palkkion Määräaikaa. Lisäksi Joukkolainan Haltijoiden tulee suorittaa tietyt toimenpiteet osallistuakseen Kirjalliseen Menettelyyn.

Kunkin Joukkolainan Haltijan, joka haluaa olla oikeutettu Varhaisen Äänestyksen Palkkioon hallussaan olevan Katetun Joukkolainan osalta, on äänestettävä Ehdotettujen Muutosten puolesta toimittamalla näitä Katettuja Joukkolainoja koskeva suostumuksensa pätevästi Solisitaatioagenttille ja maksu- ja tabulaatioagentille ennen Varhaisen Äänestyksen Palkkion Määräaikaa postitse tai sähköpostitse alla ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Sarjaa koskevan Varhaisen Äänestyksen Palkkion maksu edellyttää, että kyseistä Sarjaa koskeva Päätös hyväksytään. Muut Kirjalliseen Menettelyyn osallistumista koskevat menettelyt on kuvattu Kirjallisesta Menettelystä tehdyssä Ilmoituksessa. Ilmoitus on liitetty tähän pörssitiedotteeseen.

Kirjallinen Menettely on päätösvaltainen, jos (i) ainakin kaksi henkilöä, jotka edustavat vähintään 50 prosenttia, tai (ii) yksi Joukkolainan Haltija, joka omistaa 100 prosenttia ulkona olevien velkakirjojen Sarjan pääoman määrästä, vastaa Kirjalliseen Menettelyyn. Päätöksen hyväksyminen edellyttää hyväksyntää Joukkolainan Haltijoilta, jotka edustavat vähintään 50 prosenttia Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä.

Mikäli Päätös hyväksytään Kirjallisen Menettelyn johdosta ja OmaSp saa tarvittavat viranomaissuostumukset, Ehdotetut Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan 19.1.2023 tai muuna myöhäisempänä päivänä, jonka OmaSp voi määrittää oman harkintansa mukaan (”Voimaantulopäivä”). Jos asiaankuuluva Päätös on tehty, Varhaisen Äänestyksen Palkkio maksetaan siihen oikeutetuille kyseisen Sarjan Joukkolainan Haltijoille selvityspäivänä (”Varhaisen Äänestyksen Palkkion Selvityspäivä”), joka on viimeistään 5 arkipäivää siitä, kun Päätös on tehty.

Joukkolainan Haltijoiden on palautettava (soveltuvin osin) tähän tiedotteeseen liitetty äänestyslomake ja valtakirja/valtuutus tai muu riittävä näyttö, jos Joukkolainan Haltijan joukkovelkakirjat ovat muun kuin Euroclear Finland Oy:n säilytyksessä, postitse tai sähköpostitse Solisitaatioagentille ja tabulaatio- ja maksuagentille alla olevaan osoitteeseen.

Kirjallisen Menettelyn tulokset julkaistaan OmaSp:n verkkosivuilla mahdollisimman pian Kirjallisen Menettelyn päättymisen jälkeen.

Borenius Asianajotoimisto Oy toimii OmaSp:n oikeudellisena neuvonantajana.

Solisitaatioagentti ja tabulaatio- ja maksuagentti:

OP Yrityspankki Oyj

Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland

Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Tiedoksi: Thomas Ulfstedt, tel. +358 50 599 1281

Liitteet:

Ilmoitus kirjallisesta menettelystä (englanniksi)





Oma Säästöpankki Oyj





Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

OmaSp lyhyesti

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 37 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 160 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä suostumusten hakumenettelyä koskevan Kirjallisesta Menettelystä tehdyn Ilmoituksen kanssa. Mikäli joukkovelkakirjanhaltija on epävarma tämän pörssitiedotteen tai Kirjallisesta Menettelystä tehdyn Ilmoituksen sisältämistä tiedoista taikka toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, joukkovelkakirjanhaltijaa kehotetaan (myös veroseuraamuksiin liittyvien kysymysten osalta) hankkimaan taloudellista tai oikeudellista neuvontaa suoraan omalta arvopaperinvälittäjältään, pankkineuvojaltaan, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, verotukselliselta tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan.

Tämä tiedote tai Kirjallisesta Menettelystä tehty Ilmoitus ei ole pyyntö osallistua suostumusten hakumenettelyyn missään sellaisessa valtiossa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle taikka keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta tällaisen pyynnön esittäminen tai osallistuminen olisi lainvastaista soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa, tämän tiedotteen tai Kirjallisesta Menettelystä tehdyn Ilmoituksen levittämiseen saatetaan soveltaa lakisääteisiä rajoituksia (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, listalleottoa ja kvalifikaatiota koskevia määräyksiä ja muita määräyksiä). Tämän tiedotteen tai Kirjallisesta Menettelystä tehdyn Ilmoituksen haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Erityisesti mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, mukaan lukien joukkovelkakirjat, tai Kirjallisesta Menettelystä tehtyä Ilmoitusta ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tällaisia tai muita arvopapereita saa tarjota tai myydä (eikä suostumuksen hakumenettelyä suoriteta) Yhdysvalloissa muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä tiedote tai Kirjallisesta Menettelystä tehty Ilmoitus eivät ole tarjous myydä eivätkä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eivätkä ne muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen. Tätä tiedotetta tai Kirjallisesta Menettelystä tehtyä Ilmoitusta ei saa julkaista tai muutoin välittää, levittää tai lähettää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Tämän rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat OmaSp:n tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin, jotka koskevat sen taloudellista asemaa, toiminnan tulosta, suunnitelmia, päämääriä, tulevaisuuden suoriutumista ja liiketoimintaa. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joita edeltää tai seuraa tai joihin sisältyy muun muassa sellaisia sanoja kuin ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita merkitykseltään vastaavia sanoja ja termejä tai niiden kieltomuotoja. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, joihin OmaSp ei voi vaikuttaa ja joiden takia OmaSp:n todellinen tulos, suoriutuminen tai suoritus voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai niihin sisältyvästä odotetusta tuloksesta, suoriutumisesta tai suorituksesta. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin OmaSp:n nykyisistä ja tulevista liiketoimintastrategioista ja sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä.

