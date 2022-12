辉瑞将受让联拓生物的呼吸道合胞病毒治疗候选药物 sisunatovir在中国大陆、香港、澳门和新加坡地区的开发和商业化权利

December 19, 2022 07:00 ET | Source: LianBio; Pfizer Inc. LianBio; Pfizer Inc.

Princeton, New Jersey, UNITED STATES