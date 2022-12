Sectigo nomme Kevin Weiss au poste de président-directeur général

French German

ROSELAND, New Jersey, 19 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo ®, leader mondial des certificats numériques et de la gestion du cycle de vie des certificats (Certificate Lifecycle Management, CLM) automatisée, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait nommé Kevin Weiss nouveau président-directeur général de la société, avec effet immédiat.



M. Weiss apporte plus de 25 ans d'expérience en stratégie et leadership dans le secteur technologique et rejoint Sectigo en quittant Spireon, un fournisseur de solutions de télématique et d'analyse de véhicules faisant figure de leader sur le marché, dont il a été le PDG pendant plus de six ans. Pendant ce laps de temps, M. Weiss a aidé à piloter la transformation de la société sur les plans de la technologie et de la mise sur le marché. Avant cela, il a été PDG d'Unitrends, une société technologique mondiale proposant des solutions de reprise des activités de bout en bout, président de McAfee, une entreprise de premier plan dans le secteur de la sécurité des réseaux à l'échelle mondiale, et vice-président d'Ariba (désormais SAP Ariba), un fournisseur de logiciels axés sur l'approvisionnement.

« Kevin possède un historique solide, ayant toujours développé des stratégies de croissance efficaces tout en maintenant l'accent sur l'offre d'une valeur client supérieure », a déclaré Travis Pearson, directeur général et co-responsable des capitaux privés chez GI Partners. « Alors que nous envisageons la prochaine phase de notre croissance, nous sommes persuadés que le leadership chevronné de Kevin et son expérience considérable dans l'offre d'une excellence opérationnelle ainsi que dans l'instauration de cultures gagnantes permettront à Sectigo de tirer pleinement parti de toutes les opportunités qui l'attendent. »

Le principal marché de Sectigo, à savoir celui de l'infrastructure à clés publiques (Public Key Infrastructure, PKI), des certificats et de la gestion des identités machines, devrait se développer rapidement, jusqu'à atteindre une valeur de 9,8 milliards de dollars d'ici 2026, selon Markets and Markets. Au cours des années à venir, Sectigo compte se focaliser sur l'expansion de sa présence sur le marché en développant des solutions innovantes de gestion des identités ouvertes et interopérables qui permettent aux entreprises de toutes tailles d'établir une fondation solide de confiance numérique et, au final, de mener leurs affaires en toute sécurité.

« Ayant travaillé chez McAfee plus tôt dans ma carrière, je me réjouis de poursuivre mon parcours dans le secteur de la cybersécurité. Sectigo possède une solide réputation en ce qui concerne l'offre de solutions de confiance numérique de haute valeur. Notre portefeuille de produits robuste et notre communauté de partenaires étendue continueront d'étayer la prochaine phase de notre croissance », a déclaré M. Weiss. « Je suis vraiment ravi de rejoindre Sectigo à un moment où la confiance numérique demeure un aspect essentiel face aux problèmes de cybersécurité auxquels nous sommes tous confrontés dans notre monde ultra-connecté. »

Et d'ajouter : « Je suis impatient de diriger notre équipe et de tirer profit de l'incroyable opportunité de marché de Sectigo. En raison de la position unique de Sectigo en tant qu'autorité de certification, fournisseur de solutions de CLM et prestataire de services de sécurité Web, les entreprises qui investissent dans les solutions de gestion des identités de Sectigo ont accès à un écosystème robuste capable de gérer tous leurs besoins en PKI. Les capacités de Sectigo couvrent le processus allant de l'octroi à la gestion et la suite, ce qui permet à l'entreprise de fournir des cas d'utilisation à la fois anciens et émergents en toute simplicité. »

M. Weiss prend la relève de Gary Greenfield, qui a occupé la fonction de PDG provisoire plus tôt cette année.

À propos de Sectigo

Sectigo est un fournisseur de premier plan de solutions de certification numérique et de gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM) qui bénéficie de la confiance des plus grandes marques au monde. Sa plateforme CLM universelle basée sur le cloud génère et gère les cycles de vie des certificats numériques émis par Sectigo et d'autres autorités de certification (AC) afin de sécuriser chaque identité humaine et machine dans l'ensemble de l'entreprise. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'établissement de la confiance numérique, Sectigo est l'une des AC les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700 000 clients dont 36 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 1000. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.sectigo.com .

À propos de GI Partners

Créé en 2001, GI Partners est un cabinet de placement privé comptant plus de 140 employés et des bureaux à San Francisco, New York, Dallas, Chicago, Greenwich, Scottsdale et Londres. Ses actifs gérés cumulent 35 milliards de dollars et il investit au nom d'investisseurs institutionnels de premier plan dans le monde entier par le biais de ses stratégies dans les domaines de l'infrastructure des données, des capitaux privés et de l'immobilier. Sa stratégie axée sur les capitaux privés consiste à investir principalement dans les entreprises des secteurs des soins de santé, des services et des logiciels. Sa stratégie immobilière s'axe principalement sur les établissements dans les domaines de la technologie et des sciences de la vie ainsi que d'autres types de biens immobiliers spécialisés. Sa stratégie d'infrastructure des données consiste à investir principalement dans les entreprises d'infrastructure de biens concrets étayant l'économie numérique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gipartners.com