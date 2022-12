Eksisterende storaktionærer tilfører AaB A/S 15 mio. kr.

Nasdaq Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2022/17





Aalborg, 19. december 2022



I børsmeddelelse nr. 15 af 29. november 2022 blev det oplyst, at der sideløbende med og i tillæg til realitetsforhandlinger med en potentiel ny europæisk investor pågik forhandlinger med AaB’s eksisterende storaktionærer om en kapitaltilførsel, som forventedes tilendebragt senest med udgangen af 2022.

Forhandlingerne med AaB’s eksisterende storaktionærer er resulteret i, at AaB tilføres 15 mio. kr. ultimo 2022 som ansvarlige konvertible lån.

Vilkårene er blandt andet sådan, at AaB’s bestyrelse senest 1. april 2023 kan beslutte enten at indfri de ansvarlige konvertible lån ved konvertering til aktier eller forlænge indfrielsen af de ansvarlige konvertible lån (eller en kombination af disse to muligheder). Når beslutningerne herom er truffet af AaB’s bestyrelse, vil AaB foranledige, at de fornødne selskabsretlige henholdsvis kapitalmarkedsretlige handlinger og beslutninger vedtages og offentliggøres.

AaB A/S kan endvidere oplyse, at forhandlingerne med den nye potienelle europæiske investor stadig pågår, og at disse forventes tilendebragt i første kvartal 2023.

AaB har ikke yderligere kommentarer til emnet, før parterne opnår enighed om en aftale, eller at forhandlingerne afbrydes.

