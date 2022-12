LHV UK alustab ettevõtete laenude väljastamisega Ühendkuningriigis

English Estonian

AS-i LHV Group tütarettevõte LHV UK Limited registreeriti 29. novembril 2022 Ühendkuningriigi järelevalve Financial Conduct Authority finantsteenuste registris, mis andis ettevõttele õiguse alustada ettevõtete laenude väljastamisega Ühendkuningriigis. LHV UK juhtkond tegi otsuse laenutegevusega alustamiseks 19. detsembril 2022.



Alates tänasest alustab LHV UK ettevõtete laenude väljastamisega Ühendkuningriigis. Laenud alates suurusest 0,5 miljonit naela on suunatud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) ning tagatud ärikinnisvara ja muude tagatistega.

Laenutegevusega alustamiseks loodi tugev platvorm Bank North’i laenutegevuse ostmisega käesoleva aasta oktoobris. Ostutehingu tulemusena omandati Manchesteris VKE laenuportfell mahus ligikaudu 17,9 miljonit naela, 20 müügi- ja klienditeeninduse, krediidianalüüsi ja IT töötajat, kaasaegne laenuhaldustarkvara ning koostöölepingud suuremate laenumaakleritega.

LHV UK ettevõtete laenude peamiseks müügikanaliks on laenumaaklerid. Laenutegevusega alustatakse Manchesteris ja selle ümbruses. Edaspidi on plaanis luua müügi- ja klienditeeninduse meeskond ka Londonis.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar: „Ettevõtete finantseerimine on LHV Groupi üks põhitegevustest. Alustame Ühendkuningriigis ettevõtete laenutegevusega, kuna tugeva nõudluse taustal on laenuäri võimalik kasvatada ka uuel tulijal. Meie tugevusteks on kiirem laenuprotsess ja pikaajalise kogemusega laenuhaldurid, kes mõistavad kohalike ettevõtjate vajadusi. Ettevõtete laenudega alustamine võimaldab meie seniseid plaane Ühendkuningriigis oluliselt kiirendada.“

LHV UK plaanid Ühendkuningriigis tuginevad kolmele valdkonnale, milleks on pangateenused finantsvahendajatele, laenud ettevõtetele ja teenused e-kaupmeestele. Hetkel taotleb LHV UK pangalitsentsi Ühendkuningriigis. Pangalitsentsi saamise peavad heaks kiitma Ühendkuningriigi järelevalveasutused Prudential Regulatory Authority ja Financial Conduct Authority.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 880 inimese. LHV pangateenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 374 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 131 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 150 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

