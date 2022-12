Kering : Finalisation du programme de rachat d’actions

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



19 décembre 2022

FINALISATION DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Le Programme de Rachat d’Actions annoncé le 25 août 2021 avec l’objectif de racheter jusqu’à 2,0 % du capital social sur une durée de 24 mois a été finalisé le 15 décembre 2022.

Entre le 25 août 2021 et le 15 décembre 2022, la Société a ainsi racheté 2,6 millions d’actions.

Parmi ces actions rachetées, 1 050 000 actions ont d’ores et déjà été annulées.

Il sera proposé à la prochaine réunion du Conseil d’administration le 14 février 2023 que 650 000 actions supplémentaires soient également annulées, portant ainsi le nombre total d’actions annulées à 1,7 million.

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des différentes tranches du programme :

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Période de rachat Du 25 août au

3 novembre 2021 Du 23 février au

6 avril 2022 Du 18 mai au

19 juillet 2022 Du 24 octobre au

15 décembre 2022 Nombre d’actions rachetées 650 000 actions, soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5 % 650 000 actions, soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5 % 650 000 actions, soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5 % 650 000 actions, soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5 % Prix moyen des actions rachetées 643,70 euros par action 578,71 euros par action 485,53 euros par action 511,71 euros par action Allocation des actions rachetées 325 000 actions ont été annulées le 10 décembre 2021 sur décision du Conseil d’administration lors de sa réunion du

9 décembre 2021 325 000 actions ont été annulées le 12 décembre 2022 sur décision du Conseil d’administration lors de sa réunion du

28 avril 2022 400 000 actions ont été annulées le 12 décembre 2022 sur décision du Conseil d’administration lors de sa réunion du

27 juillet 2022 Il sera proposé à la prochaine réunion du Conseil d’administration le 14 février 2023 que les 650 000 actions ainsi rachetées soient annulées

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de

17,6 milliards d’euros.

Contacts



Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com

Pièce jointe