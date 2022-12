Sodexo : Assemblée Générale mixte du 19 décembre 2022

English French

Issy-les-Moulineaux, le 19 décembre 2022

L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Sodexo s’est tenue ce lundi 19 décembre 2022 à l’auditorium de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, sous la présidence de Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo.

Le quorum s’est établi à 83,40 % et 2 716 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’Administration ont été adoptées, et notamment celles concernant :

La fixation du dividende à 2,40 euros par action. La date de détachement du coupon est fixée au 23 décembre 2022, et le dividende sera mis en paiement le 28 décembre 2022.

Le renouvellement des mandats d’Administrateur de Véronique Laury, Luc Messier et Cécile Tandeau de Marsac pour une durée de 3 ans.

La nomination de Patrice de Talhouët en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 3 ans.

La nomination du cabinet Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes.

L’approbation de toutes résolutions relatives aux rémunérations.

Le programme de rachat d’actions.

A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de Sodexo reste composé de 12 membres de 4 nationalités, dont 6 administrateurs indépendants, 6 femmes et 2 administrateurs représentant les salariés.

Lors de l’Assemblée Générale, Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré : « Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à remercier chaleureusement nos 422 000 collaborateurs, pour leur engagement sans faille envers nos clients et consommateurs dans un environnement très exigeant. Je souhaite également remercier nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien. »

L’Assemblée Générale a été retransmise en direct et sera très prochainement accessible en différé, en français et en anglais, de même que le résultat détaillé des votes, sur sodexo.com, rubrique « Finance - Actionnaires - Assemblées générales ».

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présents dans 53 pays, nos 422 000 collaborateurs servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et son actionnariat familial de contrôle, son modèle économique durable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Nous proposons notamment une offre alimentaire de qualité, multicanale et flexible, mais aussi la conception de lieux de vie et de travail attractifs et inclusifs, la gestion et l’entretien d’infrastructures de façon sûre et respectueuse de l’environnement, l’accompagnement personnalisé des patients ou des élèves, ou encore la création de programmes stimulant l’engagement des collaborateurs. Depuis l’origine, Sodexo se focalise sur les gestes et les actions tangibles du quotidien au travers de ses services afin d’avoir un impact économique, social et environnemental positif dans la durée. Pour nous, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022

422 000 employés au 31 août 2022

#2 employeur privé basé en France dans le monde 53 pays (au 31 août 2022)

100 millions de consommateurs chaque jour

13,6 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 19 décembre 2022)

