Si prevede che il mercato globale dei pali di servizio varrà 70,1 miliardi di dollari entro il 2030, raggiungendo un CAGR del 3,8%

St Louis, MO, Dec. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Secondo Zion Market Research ha pubblicato un nuovo rapporto di ricerca intitolato "Pali di utilità mercato per tipo (pali di distribuzione e pali di trasmissione), per dimensione del palo (inferiore a 40 piedi, tra 40 e 70 piedi e superiore a 70 piedi), per utente finale (trasmissione di elettricità e distribuzione, telecomunicazioni, illuminazione stradale, linee elettriche pesanti e altro) e per regione: panoramica del settore globale e regionale, informazioni di mercato, analisi complete, dati storici e previsioni 2022-2030 " nel suo database di ricerca.

“Secondo l'ultimo studio di ricerca, la domanda delle dimensioni e della quota del mercato globale dei pali di servizio in termini di entrate è stata valutata a 46 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che supererà circa 70,1 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita annua composta tasso (CAGR) di circa il 3,8% durante il periodo di previsione dal 2022 al 2030.”

Cosa sono i pali delle utenze? Quanto è grande l'industria dei pali di servizio?

Copertura e panoramica del rapporto sui pali delle utenze:

Il palo delle utenze è una sorta di colonna o palo in legno per sostenere le linee elettriche aeree e altri servizi pubblici tra cui cavi in fibra ottica, cavi elettrici, trasformatori e lampioni. Oltre a ciò, i pali delle utenze sono indicati anche da pali idroelettrici, pali telefonici, pali di trasmissione e pali di telecomunicazione. Secondo quanto riferito, i pali delle utenze sono utilizzati per trasportare due tipi di linee elettriche, vale a dire linee di sub-trasmissione e linee di distribuzione.

Il nostro rapporto campione gratuito è composto da quanto segue:

Introduzione, panoramica e analisi approfondita del settore sono tutte incluse nel rapporto aggiornato al 2022.

L'analisi dell'impatto dell'epidemia pandemica COVID-19 è inclusa nel pacchetto

Rapporto di ricerca di oltre 235 pagine (compresa la ricerca recente)

Fornire una guida dettagliata capitolo per capitolo su Richiesta

Analisi regionale aggiornata con rappresentazione grafica di dimensioni, quota e tendenze per l'anno 2022

Include Tabelle e figure sono state aggiornate

La versione più recente del rapporto include i principali attori del mercato, le loro strategie aziendali, il volume delle vendite e l'analisi dei ricavi

Metodologia di ricerca di Zion Market Research

(Si prega di notare che l'esempio di questo rapporto è stato modificato per includere lo studio sull'impatto del COVID-19 prima della consegna.)

Mercato globale dei pali di utilità: dinamiche di crescita

La rapida crescita dell'industria globale dei pali elettrici nel periodo di previsione può essere attribuita all'aumento dell'uso di energia, all'espansione del settore delle telecomunicazioni e all'enorme domanda di acciaio come prodotto ecologico. Oltre a ciò, la necessità di una solida infrastruttura di servizio per soddisfare il fabbisogno energetico della popolazione in aumento ha aumentato la domanda di pali di servizio. A parte questo, la massiccia penetrazione dei pali delle utenze nell'illuminazione stradale, nella distribuzione dell'energia e nelle unità di sub-trasmissione stimolerà le tendenze del mercato globale dei pali delle utenze.

Tuttavia, è probabile che l'uso su larga scala di cavi e cablaggi sotterranei inibisca la crescita dell'industria globale. Inoltre, si prevede che la rigorosa esecuzione delle leggi relative alla deforestazione si rivelerà una grande sfida per il mercato globale negli anni a venire. Ciononostante, l'evoluzione dei pali multiuso compositi che dimostrano caratteristiche eccellenti insieme alla loro efficienza in termini di costi offrirà nuove opportunità di crescita per il mercato globale.

Mercato dei pali di utilità: analisi della segmentazione

Il mercato globale dei pali di servizio è suddiviso in tipo, dimensione del palo, utente finale e regione.

In base al tipo, l'industria globale dei pali delle utenze è suddivisa in pali di trasmissione e pali di distribuzione. Inoltre, si prevede che il segmento dei pali di distribuzione dominerà la crescita del mercato globale nei prossimi anni a causa della crescente domanda di alimentazione elettrica con una popolazione in aumento.

In base alle dimensioni del palo, il mercato globale dei pali di servizio è suddiviso in sotto i 40 piedi, tra i 40 e i 70 piedi e sopra i 70 piedi. Inoltre, il segmento tra i 40 e i 70 piedi ha rappresentato la quota di entrate più elevata del mercato globale nel 2021. La crescita del segmento è attribuita all'uso su larga scala di questi pali nelle applicazioni di distribuzione e trasmissione di energia. Inoltre, la massiccia penetrazione di questi poli nell'industria delle telecomunicazioni prolifererà una crescita segmentale negli anni a venire. Inoltre, si prevede che un aumento degli utenti della banda larga aumenterà la popolarità dei pali di dimensioni comprese tra 40 piedi e 70 piedi.

In termini di utenti finali, il segmento della trasmissione e distribuzione di energia elettrica ha contribuito in modo determinante alla quota di mercato globale nel 2021. La crescita del segmento nel periodo di previsione può essere attribuita a un aumento del fabbisogno energetico che ha portato alla domanda di attività di generazione di energia attraverso il globo.

Il mercato globale Utility Poles è segmentato come segue:

Per tipo

Poli di distribuzione

Poli di trasmissione

Per dimensione del palo

Sotto i 40 piedi

Tra 40 piedi e 70 piedi

Sopra i 70 piedi





Per uso finale

Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

Telecomunicazione

illuminazione stradale

Linee elettriche pesanti

Altri





Sfoglia l'intero "Mercato dei pali di servizio per tipo (pali di distribuzione e pali di trasmissione), per dimensione del palo (sotto i 40 piedi, tra 40 e 70 piedi e sopra i 70 piedi), per utente finale (trasmissione e distribuzione di elettricità, telecomunicazioni, illuminazione stradale, pesante Linee elettriche e altri) e per regione: panoramica del settore globale e regionale, informazioni di mercato, analisi completa, dati storici e previsioni 2022-2030 " Rapporto su https://www.zionmarketresearch.com/report/utility-poles-market

Panorama competitivo

Alcuni dei principali concorrenti che dominano il mercato globale Utility Poles includono:

Industrie Valmont

Skipper srl

Industrie nipponiche del calcestruzzo

Hill&Smith Holdings

Stella-Jones Inc

Fuchs Europales GmbH

Fabbrica dell'Omega

Prodotti Peco

RS Technologies INC





Intuizioni chiave dalla ricerca primaria:

Secondo l'analisi condivisa dal nostro previsore della ricerca, è probabile che il mercato dei poli elettrici si espanda a un CAGR di circa il 3,8% durante il periodo di previsione (2022-2030).

In termini di entrate, la dimensione del mercato dei pali di servizio è stata valutata a circa 46 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà i 70,1 miliardi di dollari entro il 2030.

Si prevede che il mercato si espanderà a un ritmo significativo a causa dell'aumento del consumo di energia, dell'espansione del settore globale delle telecomunicazioni e dell'approvazione dell'acciaio come materiale verde

In base alla tipologia, il segmento dei pali di distribuzione ha rappresentato la quota di mercato maggiore nell'anno 2021

In base all'utente finale, il segmento di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è stato il segmento leader nel 2021

Sulla base della regione, si prevede che la regione nordamericana sarà un generatore di entrate chiave per il mercato globale nel periodo di previsione

Domande chiave a cui si risponde in questo rapporto:

Qual è la dimensione del mercato e il tasso di crescita previsti per l'industria Utility Poles?

Quali sono i principali fattori trainanti che spingono in avanti il mercato Utility Poles?

Quali sono le aziende leader nel settore Utility Poles?

Quali segmenti copre il mercato dei pali di servizio?

Come posso ricevere una copia gratuita del rapporto di esempio sul mercato dei pali di servizio e dei profili aziendali?





Offerte chiave:

Dimensione del mercato e previsione per entrate | 2022-2030

Dinamiche di mercato: tendenze principali, fattori di crescita, restrizioni e opportunità di investimento

Segmentazione del mercato: un'analisi dettagliata per tipo, per dimensione del polo, per uso finale e per regione

Panorama competitivo: principali fornitori chiave e altri fornitori di spicco

Analisi regionale:

Si prevede che la regione nordamericana dominerà la quota di mercato globale dei pali di servizio nei prossimi otto anni. La crescita del mercato dei pali elettrici in Nord America può essere attribuita all'aumento dell'utilizzo di elettricità in paesi come Stati Uniti e Canada, che ha portato all'aumento dell'installazione di pali elettrici nella regione. Inoltre, la crescente domanda di alimentazione elettrica da parte di vari settori e consumatori per attività commerciali e residenziali stimolerà la crescita del mercato regionale. Tuttavia, si prevede che la regione Asia-Pacifico registrerà la crescita più rapida rispetto alla sequenza temporale prevista.

La crescita del mercato regionale può essere attribuita alla crescente domanda di pali delle utenze dal settore delle telecomunicazioni e alla massiccia domanda di elettricità dovuta alla rapida crescita della popolazione in paesi come India, Cina, Giappone, Tailandia e Indonesia.

Per Regione

Nord America NOI Canada Resto del Nord America

Europa Francia UK Spagna Germania Italia Resto d'Europa

Asia Pacifico Cina Giappone India Corea del Sud Resto dell'Asia Pacifico

Il Medio Oriente e l'Africa Arabia Saudita Sud Africa Resto del Medio Oriente e dell'Africa

America Latina Brasile Argentina Resto dell'America Latina







Recenti sviluppi

Nel luglio 2022, la Kansai Electric Power Company in Giappone ha deciso di dimostrare i pali intelligenti che sono i suoi pali multifunzionali durante l'Expo 2025. Secondo quanto riferito, questi prodotti sono in fase di test e sono integrati con funzioni di droni di nuova generazione e includono strumenti di ricerca di bambini smarriti. La mossa contribuirà in modo determinante alla crescita del mercato dei pali elettrici sia in Asia che a livello globale.

Ambito del rapporto

Attributo rapporto Dettagli Dimensione del mercato nel 2021 USD 70,1 miliardi Dimensioni del mercato previste nel 2030 USD 70,1 miliardi Tasso di crescita CAGR CAGR 3,8%. Anno di riferimento 2021 Previsione Anni 2022-2030 Principali attori del mercato Valmont Industries, Skipper Ltd, Nippon Concrete Industries, Hill & Smith Holdings, Stella-Jones Inc, Fuchs Europoles Gmbh , Omega Factory, Pelco Products e RS Technologies INC. Segmento chiave Per tipo, per dimensione del palo, per uso finale e per regione Principali regioni coperte Nord America, Europa, Asia Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa Opzioni di acquisto Richiedi opzioni di acquisto personalizzate per soddisfare le tue esigenze di ricerca. Esplora le opzioni di acquisto

DOMANDE FREQUENTI

Quali fattori chiave influenzeranno la crescita del mercato Utility Poli nel 2022-2030?

Quale sarà il valore del mercato dei pali elettrici nel periodo 2022-2030?

Quale regione contribuirà notevolmente al valore di mercato dei pali elettrici?

Quali sono i principali attori che stanno sfruttando la crescita del mercato globale dei poli elettrici?

