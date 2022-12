Le Fonds de revenu Noranda annonce la distribution spéciale du bénéfice imposable de 2022

English French

TORONTO, 19 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui que le conseil des fiduciaires de la Fiducie d’exploitation Noranda (le « conseil ») a approuvé une distribution au comptant spéciale de 0,03 $ par part, payable le 25 janvier 2023 aux porteurs de parts ordinaires et prioritaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2022.



Cette distribution au comptant spéciale est fondée sur le bénéfice imposable non consolidé de 2022 du Fonds, calculé conformément à l’acte de fiducie du Fonds. Toutes les distributions au comptant aux porteurs de parts doivent également être approuvées par les prêteurs ayant accordé la facilité de crédit renouvelable garantie par des actifs du Fonds, lesquels ont donné leur consentement à cette distribution spéciale.

Bien que cette distribution spéciale soit versée dans la foulée de la reprise des activités après la réussite des travaux de maintenance du hall d'électrolyse, elle ne signale pas le retour des distributions mensuelles régulières aux porteurs de parts. Compte tenu de la situation de trésorerie actuelle du Fonds et de ses besoins en capitaux, ainsi que de la conjoncture difficile qui persiste, le Fonds a une capacité limitée de verser des distributions régulières. Même si des défis planent encore à l'horizon, le conseil demeure engagé à poursuivre les opportunités de création de valeur pour les porteurs de parts, notamment l'examen continu du niveau approprié des réserves et des flux de trésorerie futurs prévus du Fonds, afin de déterminer sa capacité à verser des distributions régulières aux porteurs de parts dans le futur.

Énoncés prospectifs

Certaines des informations figurant dans le présent communiqué de presse, notamment des énoncés relatifs aux flux de trésorerie d’exploitation distribuables et les distributions aux porteurs de parts sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l’emploi de termes comme « planifie de », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « il est possible que », « est en situation de », « estime », « a l’intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « estime que », « croit » ou des variantes de ces termes ou expressions selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient », « pourront », « seront » ou « seront prises », « surviendront » ou « se matérialiseront ». Les énoncés contenant de l’information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l’égard d’événements futurs.

L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que jugées raisonnables à la date de ce communiqué de presse, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs connus et inconnus en conséquence desquels les résultats, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations réelles pourraient différer de façon importante de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle du Fonds datée du 31 mars 2022 et portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que dans les autres documents réglementaires du Fonds disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne représentent pas une liste exhaustive de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur le Fonds; toutefois, ils devraient être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s’avéreront exactes. Les énoncés renfermant de l’information prospective qui figurent dans ce communiqué de presse sont valables uniquement en date du présent communiqué de presse, et le Fonds décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent afin de tenir compte de faits nouveaux ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

À propos du Fonds de revenu Noranda

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l'adresse : www.fondsderevenunoranda.com.