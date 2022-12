English German

SIKA ERÖFFNET NEUES WERK IM SÜDWESTEN CHINAS

Sika eröffnet eine neue Fabrik für Flüssigmembrane und Mörtelprodukte in Chongqing, der 30-Millionen-Stadt im Südwesten Chinas. Mit der Inbetriebnahme des neuen Werks baut Sika ihre Position in diesem stark wachsenden Ballungsgebiet aus, das weiter an Bedeutung gewinnen wird: China formt den Chengdu-Chongqing-Wirtschaftskreis mit knapp 100 Millionen Einwohnern.

Schwerpunktmässig vertreten sind in der Region die Automobil-, Finanz- und Logistikbranche, von deren Wachstum und Bemühungen für eine nachhaltigere Produktion auch der Bausektor stark profitiert.

Mit der neuen hochmodernen Fertigung in der Region ist Sika optimal positioniert, um die steigende Nachfrage der Bauindustrie nach qualitäts- und nachhaltigkeitssteigernden Produkten zu befriedigen. Darüber hinaus kann das Unternehmen seine Produktionskapazitäten erheblich ausbauen. Die Investition unterstreicht das Engagement von Sika, nahe am Kunden zu sein und lokal die besten Produktlösungen und Dienstleistungen anzubieten.

Mike Campion, Regionalleiter Asien/Pazifik: “Mit dem neuen Werk stärken wir unsere Marktstellung im wichtigen Chengdu-Chongqing-Wirtschaftskreis, einem Kerngebiet in China. Um die Binnenwirtschaft weiter auszubauen, entsteht eine Mega-Agglomeration mit enormen Geschäftspotenzial für Sika. Dank der zusätzlichen Produktionskapazitäten werden wir uns in diesem boomenden Markt noch stärker positionieren und wollen auch weiterhin überproportional wachsen.”

INFRASTRUKTURINVESTITIONEN TREIBEN WACHSTUM IN CHINAS BAUWIRTSCHAFT AN

Laut Prognosen wird die chinesische Bauindustrie in den nächsten drei Jahren ein durchschnittliches Wachstum von 4.5 Prozent verzeichnen. Im Rahmen des laufenden Fünfjahresplans legt die Regierung einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Verkehrs- und Energieinfrastruktur und wird über die nächsten Jahre CHF 8 Billionen in die Technologie- und Infrastrukturprojekte investieren.

