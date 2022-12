English Finnish

Verkkokauppa.com raportoi konsernirakenteen myötä emoyhtiön erikseen suomalaisten tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti (FAS) – Konserni raportoidaan IFRS:n mukaisesti

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2022 klo 8.30



Verkkokauppa.com Oyj siirtyy konsernirakenteen myötä raportoimaan emoyhtiön erikseen suomalaisten tilinpäätösperiaatteiden (FAS) mukaisesti. Verkkokauppa.com Oyj on 1.4.2022 tehdyn yrityskaupan myötä muodostanut konsernin.

Muutos ei vaikuta konsernin raportointiin. Konserni raportoi 31.12.2022 päättyvältä tilikaudelta tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen IFRS:n mukaisesti ja ensimmäistä kertaa emoyhtiön erikseen FAS:n mukaisesti.

Tämän tiedotteen liitteenä esitetään tilintarkastamattomat FAS:n mukaiset siirtymälaskelmat emoyhtiön tuloslaskelmasta ja taseesta vuodelta 2021.

Verkkokauppa.com julkistaa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen torstaina 9.2.2023.

Lisätietoja:

Mikko Forsell

Talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

mikko.forsell@verkkokauppa.com

Puh. 010 309 5555

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

Marja.makinen@verkkokauppa.com

Puh. 040 671 2999







Liitteet: Tilintarkastamattomat FAS:n mukaiset siirtymälaskelmat emoyhtiön taseesta ja tuloslaskelmasta 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Euroa IFRS 31.12.2021 FAS oikaisujen vaikutus FAS 31.12.2021 LIIKEVAIHTO 574 513 965 574 513 965 Liiketoiminnan muut tuotot 921 848 921 848 Materiaalit ja palvelut -483 322 953 3b) 59 749 -483 263 203 Henkilöstökulut -36 570 478 1b) 1 538 289 -35 032 189 Poistot ja arvonalentumiset -4 983 439 2) 3 649 630 -1 333 809 Liiketoiminnan muut kulut -30 263 077 1b), 2.) -6 572 454 -36 835 531 Liiketulos 20 295 867 -1 324 786 18 971 081 Rahoitustuotot 5 629 5 629 Rahoituskulut -1 352 447 2) 1 197 715 -154 732 Rahoituskulut netto -1 346 818 1 197 715 -149 102 Tulos ennen veroja 18 949 049 -127 071 18 821 978 Verot tilikaudella -3 795 968 -3 795 968 Verot aik. tilikausilta 261 261 Lask. veron muutos -60 205 5) 60 205 0 Tuloverot -3 855 912 60 205 -3 795 706 Tilikauden tulos 15 093 138 -66 866 15 026 272





Euroa IFRS 31.12.2021 FAS oikaisujen vaikutus FAS 31.12.2021 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1 363 597 1 363 597 Aineelliset hyödykkeet 5 214 014 5 214 014 Käyttöoikeusomaisuuserät 15 776 459 2) -15 776 459 0 Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 266 484 3a) -265 266 219 Laskennalliset verosaamiset 1 289 163 5) -1 289 163 0 Pitkäaikaiset myyntisaamiset 3 816 537 3 816 537 Saamiset saman konsernin yrityksiltä, pitkäaikainen 0 Muut pitkäaikaiset saamiset 424 764 424 764 Pitkäaikaset varat yht 28 151 019 -17 065 887 11 085 132 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 87 802 963 3b) 509 341 88 312 304 Myyntisaamiset 23 123 801 23 123 801 Saamiset saman konsernin yrityksiltä, lyhytaikainen 0 Lainasaamiset 0 Muut saamiset 3 699 415 3 699 415 Tuloverosaamiset 0 Siirtosaamiset 8 627 205 8 627 205 Rahavarat 20 917 082 20 917 082 Lyhytaikaiset varat yht 144 170 466 509 341 144 679 807 Varat yhteensä 172 321 485 -16 556 546 155 764 939 Oma pääoma Osakepääoma 100 000 100 000 Omat osakkeet -1 610 616 1c) 11 173 -1 599 443 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 937 990 25 937 990 Kertyneet voittovarat -3 837 936 1), 2), 3), 4), 5) 3 114 194 -723 742 Kauden tulos 15 093 138 1), 2), 3), 4), 5) -66 866 15 026 272 Oma pääoma yht 35 682 576 3 058 501 38 741 077 Pitkäaikaiset velat Vuokrasopimusvelat, pitkäaikainen 16 104 849 2) -16 104 849 0 Laskennalliset verovelat Rahalaitoslainat, pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille, pitkäaikainen Varaukset 895 743 895 743 Pitkäaikaiset velat yht 17 000 591 -16 104 849 895 743 Lyhytaikaiset velat Vuokrasopimusvelat, lyhytaikainen 4 034 477 2) -4 034 477 0 Rahalaitoslainat, lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut 5 760 991 5 760 991 Ostovelat 77 609 210 77 609 210 Velat saman konsernin yrityksille, lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset velat 10 717 909 1a) -756 967 9 960 942 Siirtovelat 19 777 727 1a), 2), 4) 1 281 246 21 058 973 Tuloverovelat 1 738 004 1 738 004 Lyhytaikaiset velat yht 119 638 319 -3 510 198 116 128 120 Velat yhteensä 136 638 910 -19 615 047 117 023 863 Oma pääoma ja velat yhteensä 172 321 485 -16 556 546 155 764 939

FAS liitetiedot

Alla on kuvattu laatimisperiaatteet, joilla on ollut keskeisin vaikutus Verkkokauppa.com Oyj:n tuloslaskelmaan ja taseeseen FAS käyttöönotossa.

1. Luokittelumuutokset

a) Taseeseen liittyvät luokittelun muutokset

b) Vapaaehtoiset henkilöstökulut

Yhtiö on esittänyt IFRS-tilinpäätöksessä kaikki työsuhde-etuuksiin kuuluvat henkilöstömenot osana henkilöstökuluja.

FAS:ssa kaikki vapaaehtoiset henkilöstökulut liiketoiminnan muissa kuluissa.

c) Omat osakkeet

Yhtiö on aiempina vuosina kirjannut omien osakkeiden hankintamenosta johtuvia rahaliikennekuluja omaan pääomaan osaksi osakkeiden IFRS hankintamenoa.

FAS:ssa yhtiön omat omien osakkeiden hankinnasta johtuneet kulut on käsitelty kuluna tuloslaskelmassa.

2. Vuokrasopimukset

Yhtiö on IFRS:n mukaan yhtiön tulee kirjata kaikista vuokrasopimuksista taseeseen vuokrasopimuksen alkaessa vähimmäisvuokrien nykyarvoa vastaava vara ja velka. Standardi sisältää käytännön apukeinon kirjaamiseen, jonka mukaan arvoltaan vähäiset ja lyhytaikaiset (alle 12 kuukautta) vuokrasopimukset voidaan jättää kirjaamatta. Verkkokauppa.com Oyj on päättänyt soveltaa molempia apukeinoja. Vuokraoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä lasketaan diskonttaamalla tulevat vähimmäisvuokrat. IFRS:n mukaisen käsittelyn myötä FAS:ssa esitetty vuokrakulu korvataan omaisuuserän poistoilla. Lisäksi kirjataan vuokrasopimusvelan korkokulut, jotka esitetään tuloslaskelman rahoituskuluissa. Siltä osin, kun vuokrasopimuksen maksuja on jaksotettu siirtovelkoihin, on ne siirretty osaksi vuokrasopimusvelkaa.

FAS:ssa kirjaa vuokrasopimusten kulut ajankulumisen mukaan tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin. Tilikauden lopussa vuokravelvoitteet on ilmoitettu taseen ulkopuolisina erinä osana vastuusitoumuksia.

3. Rahoitusinstrumentit

a) Oman pääoman ehtoisten sijoitusten luokittelu käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta

IFRS edellyttää rahoitusvarojen luokittelua liiketoimintamalliin perustuen. Yhtiö on IFRS arvioinut oman pääoman ehtoisten sijoitusten liiketoimintamallia ja päättänyt peruuttamattomasti luokitella kyseiset osakesijoitukset käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta. FAS:ssa yhtiö käsitelee sijoitukset alun perin hankintamenoon.

IFRS:n mukaan sijoitusten käyvän arvon muutokset kirjataan muuhun laajaan tulokseen. Oman pääoman ehtoisten sijoitusten luovutuksen yhteydessä niihin liittyvä kertyneisiin muihin laajan tuloksen eriin sisältyvä saldo siirretään osaksi kertyneitä voittovaroja.

b) Vaihto-omaisuuden vuosihyvitykset

IFRS mukaisesti vaihto-omaisuuden ostomenoja määritettäessä siitä on vähennetty vuosihyvitykset. FAS:n mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon ei ole kohdistettu kaikilta osin kaikkia vuosihyvityksiä.

Yhtiö tulee tältä osin oikaisemaan varaston kirjanpitoarvoa ja kirjaa oikaistut laskennalliset verot.

Tuloslaskelmassa vaikutus näkyy materiaalit ja palvelut –erässä, vaihto-omaisuuden muutoksessa sekä laskennallisten verojen muutoksena.

4. Muut oikaisut

Verkkokauppa.comilla oli 2021 käytössä kaksi erillistä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnattua osakepohjaista kannustinjärjestelmää; osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma (Matching Share Plan) vuosille 2018–2020 sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (Performance Matching Share Plan) vuosille 2020–2022.

Vuonna 2021 Verkkokauppa.com luovutti Lisäosakeohjelman 2018–2020 ensimmäisen sitouttamisjakson mukaiset palkkiot suunnatussa maksuttomassa osakeannissa.

Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma, jossa on rahaosuus sekä osakkeina maksettava osuus, on luokiteltu IFRS tilinpäätöksessä kokonaisuudessaan osakkeina selvitettäväksi osakeperusteiseksi maksuksi, koska Verkkokauppa.com Oyj:n on työntekijän puolesta vähennettävä osakepalkkiosta sellainen osakkeiden määrä, joka kattaa käteisenä maksettavat verot ja veron luonteiset maksut.

Kokonaan osakkeina selvitettävä osakeperusteinen maksu arvostettiin myöntämispäivän käypään arvoon ja jaksotettiin kuluksi sekä kertyneisiin voittovaroihin ohjelman voimassaoloaikana. FAS tilinpäätöksessä osakeperusteinen maksu jaksotetaan kokonaan kuluksi ja kirjataan siirtovelaksi.

5. Laskennalliset verosaamiset ja –velat

Yhtiö on kirjannut IFRS-laskennallinen verosaaminen liittyen vuokrasopimuksiin sekä vaihto-omaisuuteen tehtävään oikaisuun. FAS tilinpäätöksessä yhtiö ei tule kirjaamaan laskennallisia veroja näistä eristä.









