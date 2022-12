English Finnish

Boreo Oyj Sijoittajauutinen 20.12.2022 KLO 09:00

Boreo vahvistaa Tekninen kauppa -liiketoimintaansa ostamalla Filterit Oy:n

Boreo Oyj on allekirjoittanut 20.12.2022 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Filterit Oy:n (”Filterit” tai ”Yhtiö”) koko osakekannan Yhtiön toimitusjohtaja Olli Säynevirran omistamalta yhtiöltä ja Jouni Maavuorelta (”Myyjät”). Yhtiö jatkaa kaupan jälkeen operointia itsenäisesti osana Boreo-konsernin Tekninen kauppa -liiketoiminta-aluetta Olli Säynevirran johtamana.

”Filterit on loistava pitkän historian omaava yhtiö, jolla on erinomainen asema teollisuuden ja julkisen sektorin kumppanina suodatus-, UV-desinfiointi- ja vedenkäsittelyratkaisuissa. Yhtiö sopii sekä liiketoimintamalliltaan että taloudellisilta kriteereiltään erinomaisesti Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueeseemme ja on meille jälleen uusi mielenkiintoinen avaus toimialanäkökulmasta. Toivotamme Yhtiön sekä Myyjät lämpimästi tervetulleiksi osaksi Boreota ja olemme kiitollisia saadessamme mahdollisuuden tukea Yhtiön tulevaisuuden polkua”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Vuonna 2005 perustettu Filterit on prosessisuodatuksen vaatimien tuotteiden ja ratkaisuiden toimittaja. Yhtiö on asemoitunut nesteen ja kaasun suodattamiseen ja sen laaja asiakaskunta koostuu sekä useiden eri teollisuudenalojen toimijoista että julkisesta sektorista. Filterit työllistää kahdeksan henkilöä ja sen toimipaikka sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Yhtiön liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 3,3 miljoonaa euroa ja raportoitu käyttökate noin 0,4 miljoonaa euroa.

Kauppahinta koostuu toteutushetkellä käteisellä maksettavasta kauppahinnasta ja noin 0,4 miljoonan euron suuruisesta suunnatusta osakeannista Myyjille (9 645 osaketta hintaan 41,48€ per osake). Boreo voi lisäksi maksaa Filteritin liiketoiminnan kehitykseen perustuvaa lisäkauppahintaa vuosina 2023-2024. Tarkemmat tiedot suunnatusta osakeannista on tiedotettu erillisessä 20.12.2022 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Kaupan arvioidaan toteutuvan 01.01.2023. Boreo raportoi Filteritin osana sen Tekninen kauppa -liiketoiminta-aluetta.

Vantaalla, 20. päivänä joulukuuta 2022

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Nasdaq Helsinki

Toimitusjohtaja

Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja

Aku Rumpunen

+358 40 5563546

Filterit Oy:n avainluvut1

2021 2020 2019 Liikevaihto, EURm 3,3 2,9 3,0 Käyttökate, EURm 0,4 0,4 0,4 Käyttökate, % 11,9 13,1 12,5 Taseen loppusumma, EURm 1,5 1,5 1,7 Oma pääoma, EURm 1,1 1,0 1,1 Nettovelka, EURm (0,7) (0,7) (0,6)

[1] Avainluvut suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisesti, tilikausi päättyy 31.12.

Boreo lyhyesti

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 122 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.